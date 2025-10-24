R o m a , 2 4 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ Q u e s t ' a n n o a b b i a m o c e r c a t o d i p r e m i a r e m o l t o a n c h e i g i o v a n i . I g i o v a n i c h e f c h e v e n g o n o d a l l e s c u o l e , m a c h e h a n n o m a t u r a t o a n c h e e s p e r i e n z e i n I t a l i a e a l l ' e s t e r o e m e t t o n o f a n t a s i a e c r e a t i v i t à n e i l o r o p i a t t i c o n g r a n d e r i s p e t t o d e l t e r r i t o r i o . T r a i p r o d u t t o r i d i v i n o e t i t o l a r i d i c a n t i n e i m p o r t a n t i a b b i a m o p r e m i a t o q u e l l i c h e g r a d u a l m e n t e s t a n n o t r a s f o r m a n d o l e l o r o p i a n t a g i o n i , i l o r o v i g n e t i , c o n l ' a g r i c o l t u r a b i o l o g i c a ” . S o n o l e p a r o l e d i E m i l i o C a r e l l i , d i r e t t o r e d e L ’ E s p r e s s o , a l l a p r e s e n t a z i o n e d e l l a 4 6 s i m a e d i z i o n e d e l l e G u i d e : ‘ I 1 0 0 0 R i s t o r a n t i d ’ I t a l i a ’ e ‘ I 1 0 0 0 V i n i d ’ I t a l i a ’ c h e s i è t e n u t a a l T e a t r o A r c i m b o l d i d i M i l a n o . S o n o 2 1 i r i s t o r a n t i c h e q u e s t ’ a n n o h a n n o o t t e n u t o i l m a s s i m o r i c o n o s c i m e n t o d e i 5 c a p p e l l i , t r a c u i 3 g u i d a t i d a c h e f d o n n e . “ L ' o b i e t t i v o d e l l e G u i d e d e L ' E s p r e s s o - p r o s e g u e C a r e l l i - è s e g n a l a r e i m i g l i o r i m i l l e r i s t o r a n t i e i m i g l i o r i m i l l e v i n i c h e r a p p r e s e n t a n o l ' e c c e l l e n z a i t a l i a n a n o n s o l o i n I t a l i a m a i n t u t t o i l m o n d o ” . L a s e l e z i o n e “ è s e m p r e a t t e n t a e r i g o r o s a : i n o s t r i i s p e t t o r i , c o o r d i n a t i d a L u c a G a r d i n i , h a n n o g i r a t o p e r i l l u n g o p e r i l l a r g o t u t t o i l p a e s e e h a n n o s c e l t o r i s t o r a n t i e v i n i d a p o t e r s e g n a l a r e a i n o s t r i l e t t o r i . L e G u i d e s o n o n a t e n e l 1 9 7 9 , q u e l l a d e i r i s t o r a n t i , q u e l l a d e i v i n i è n a t a p o i n e l l ' 8 9 , 2 0 a n n i d o p o e d e v o d i r e c h e d a a l l o r a r a p p r e s e n t a n o s e m p r e u n b e l p u n t o d i r i f e r i m e n t o p e r g l i i t a l i a n i e a n c h e p e r g l i s t r a n i e r i c h e v o g l i o n o c o n o s c e r e q u a l i s o n o , d i c i a m o c o s ì , l e e c c e l l e n z e i t a l i a n e ” c o n c l u d e C a r e l l i .