M i l a n o , 2 3 o t t . ( A d n k r o n o s ) - S i è s v o l t o i e r i i l p r i m o T a v o l o d e l l a C u l t u r a , p r o m o s s o d a F o n d a z i o n e F i e r a M i l a n o , c h e h a r i u n i t o a u t o r e v o l i r a p p r e s e n t a n t i d e l m o n d o c u l t u r a l e e i s t i t u z i o n a l e i n u n c o n f r o n t o c o s t r u t t i v o s u i r a p p o r t i t r a c u l t u r a e s i s t e m a f i e r i s t i c o . L ’ i n i z i a t i v a s i i n s e r i s c e n e l q u a d r o d e l l ’ “ A l l e a n z a p e r i l M a d e i n I t a l y ” , p r o g e t t o a v v i a t o d a F o n d a z i o n e F i e r a M i l a n o i n c o l l a b o r a z i o n e c o n F i e r a M i l a n o S p a , c h e c o i n v o l g e o p e r a t o r i , o r g a n i z z a t o r i f i e r i s t i c i e a s s o c i a z i o n i d i c a t e g o r i a p e r f a v o r i r e u n d i a l o g o s t r a t e g i c o s u l r u o l o d e l l e f i e r e c o m e m o t o r e d i s v i l u p p o e c o n o m i c o , s o c i a l e e c u l t u r a l e d e l P a e s e . D u r a n t e l ’ i n c o n t r o è e m e r s a l a v o l o n t à c o n d i v i s a d i r a f f o r z a r e l a c o l l a b o r a z i o n e t r a i l s i s t e m a f i e r i s t i c o e g l i o p e r a t o r i c u l t u r a l i , c o n l ’ o b i e t t i v o d i r e n d e r e l a d i m e n s i o n e c u l t u r a l e p a r t e i n t e g r a n t e d e l l ’ e s p e r i e n z a f i e r i s t i c a . L ’ i n t e n t o è q u e l l o d i f a v o r i r e l ’ a c c e s s o d i v i s i t a t o r i , o l t r e 4 , 5 m i l i o n i l ’ a n n o , e d e s p o s i t o r i , c i r c a 4 0 . 0 0 0 , a l l e e c c e l l e n z e c u l t u r a l i , a r t i s t i c h e e m u s e a l i d e l t e r r i t o r i o , f a c e n d o d e l l e f i e r e n o n s o l o l u o g h i d i i n c o n t r o e c o n o m i c o e p r o f e s s i o n a l e , m a a n c h e s p a z i d i c r e s c i t a e d i d i p l o m a z i a c u l t u r a l e , s t r u m e n t i d i s v i l u p p o p e r l a c i t t à e p e r l ’ i n t e r o s i s t e m a P a e s e . N e l c o r s o d e i l a v o r i , i p a r t e c i p a n t i h a n n o c o n d i v i s o u n a s e r i e d i p r o p o s t e s t r a t e g i c h e , f i n a l i z z a t e a c o n s o l i d a r e u l t e r i o r m e n t e l a c o l l a b o r a z i o n e t r a i d u e m o n d i . T r a l e p r i n c i p a l i : i l c o o r d i n a m e n t o d e i c a l e n d a r i d e i p r i n c i p a l i a p p u n t a m e n t i c u l t u r a l i c o n q u e l l o d e l l e m a n i f e s t a z i o n i f i e r i s t i c h e ; l a c r e a z i o n e d i u n s i s t e m a u n i c o d i b i g l i e t t e r i a i n t e g r a t a , c o l l e g a t o a l l e p r i n c i p a l i p i a t t a f o r m e o n l i n e , p e r s e m p l i f i c a r e l ’ a c c e s s o e l a d i f f u s i o n e d e l l e i n f o r m a z i o n i s u l l ’ o f f e r t a c u l t u r a l e ; l a v a l o r i z z a z i o n e d e l l ’ o f f e r t a c u l t u r a l e m i l a n e s e p e r p r o m u o v e r e l a c i t t à c o m e d e s t i n a z i o n e p r i v i l e g i a t a d i e v e n t i f i e r i s t i c i e c o n g r e s s u a l i i n t e r n a z i o n a l i ; l ’ a t t i v a z i o n e d i u n i n f o p o i n t c u l t u r a l e i n F i e r a , c h e c o n s e n t a a n c h e l ’ e v e n t u a l e a c q u i s t o d i r e t t o d e i b i g l i e t t i p e r g l i e v e n t i c u l t u r a l i ; l a c r e a z i o n e d i s i n e r g i e t r a i l s i s t e m a f i e r i s t i c o e l e i s t i t u z i o n i c u l t u r a l i , a t t r a v e r s o p r o g e t t i c o n d i v i s i e i n i z i a t i v e c o n g i u n t e v o l t e a v a l o r i z z a r e i l p a t r i m o n i o a r t i s t i c o e c r e a t i v o d e l t e r r i t o r i o , r e n d e n d o l a c u l t u r a p a r t e i n t e g r a n t e d e l l ’ e s p e r i e n z a f i e r i s t i c a . “ I l p r i m o T a v o l o d e l l a C u l t u r a h a c o n s o l i d a t o u n ’ a l l e a n z a e u n a v i s i o n e c o m u n e d i l a v o r a r e i n s i e m e p e r v a l o r i z z a r e i l s i s t e m a f i e r i s t i c o m i l a n e s e e , a l t e m p o s t e s s o , t r a s f o r m a r e l a s u a s t r a o r d i n a r i a c o m u n i t à i n u n a r i s o r s a a n c h e p e r i l m o n d o d e l l a c u l t u r a – h a d i c h i a r a t o i l P r e s i d e n t e d i F o n d a z i o n e F i e r a M i l a n o , G i o v a n n i B o z z e t t i . – I l n o s t r o P a e s e p o s s i e d e u n p a t r i m o n i o u n i c o a l m o n d o : d o b b i a m o e s s e r e o r g o g l i o s i d e l l a n o s t r a c r e a t i v i t à , d e l l a n o s t r a i n n o v a z i o n e , d e l l a n o s t r a a r t e e d e l l a n o s t r a c u l t u r a , a u t e n t i c i m o t o r i d i s v i l u p p o e c o n o m i c o . È e s s e n z i a l e c o s t r u i r e s i n e r g i e c o n c r e t e c o n i l t e r r i t o r i o e c o n l e r e a l t à c u l t u r a l i l o c a l i , p e r v a l o r i z z a r e i n s i e m e c i ò c h e r e n d e l ’ I t a l i a d a v v e r o s p e c i a l e . I n u n c o n t e s t o s p e s s o s e g n a t o d a f r a m m e n t a z i o n e e d i f f i c o l t à g e s t i o n a l i , s e r v e u n o s p i r i t o n u o v o c a p a c e d i u n i r e , m e t t e r e a s i s t e m a l e e c c e l l e n z e e c r e a r e u n g r a n d e p r o g e t t o c h e c o n n e t t a m u s e i , g a l l e r i e e i s t i t u z i o n i c u l t u r a l i . S o l o c o s ì p o t r e m o i n v i t a r e i l m o n d o a s c o p r i r e l a n o s t r a b e l l e z z a e , a l t e m p o s t e s s o , r i s c o p r i r l a e v a l o r i z z a r l a c o n r i n n o v a t o e n t u s i a s m o e p o t e n z i a r e s e m p r e d i p i ù i l s i s t e m a f i e r s i t i c o " . A l t a v o l o e r a n o p r e s e n t i : S a b r i n a S a m m u r i , D i r e t t o r e G e n e r a l e ( D g C u l t u r a ) d i R e g i o n e L o m b a r d i a ; D o m e n i c o P i r a i n a , D i r e t t o r e d e l l a D i r e z i o n e C u l t u r a d e l C o m u n e d i M i l a n o ; G i a n f r a n c o M a r a n i e l l o , D i r e t t o r e A r e a M u s e i d ' A r t e C o n t e m p o r a n e a - M u s e o d e l N o v e c e n t o ; A n t o n e l l o G r i m a l d i , S e g r e t a r i o G e n e r a l e d e l l a V e n e r a n d a B i b l i o t e c a A m b r o s i a n a ; M a r c o N a v o n i , P r e f e t t o d e l l a V e n e r a n d a B i b l i o t e c a A m b r o s i a n a ; F u l v i o P r a v a d e l l i , D i r e t t o r e d e l l a V e n e r a n d a F a b b r i c a d e l D u o m o ; F r a n c e s c o C o n c i , A m m i n i s t r a t o r e D e l e g a t o d i F i e r a M i l a n o ; A l e s s i a M a g i s t r o n i , D i r e t t o r e C o m u n i c a z i o n e d i F i e r a M i l a n o ; N i c o l a R i c c i a r d i , D i r e t t o r e A r t i s t i c o d i M i a r t ; M o n i c a L o f f r e d o , D i r e t t r i c e d i F o n d a z i o n e L u i g i R o v a t i ; M a r t a R o n z i o , R e s p o n s a b i l e M a r k e t i n g d i F o n d a z i o n e P r a d a ; F a b i o M a s s a , P r e s i d e n t e d e l l a F o n d a z i o n e S t e l l i n e ; G i o v a n n a A m a d a s i , R e s p o n s a b i l e P r o g e t t i C u l t u r a l i e d I s t i t u z i o n a l i d i H a n g a r B i c o c c a ; M a r i n a P u g l i e s e , D i r e t t o r e d i M U D E C – M u s e o d e l l e C u l t u r e ; A n t o n i o D ’ A m i c o , D i r e t t o r e d e l M u s e o B a g a t t i V a l s e c c h i ; N a d i a R i g h i , D i r e t t o r e d e l M u s e o D i o c e s a n o ; A m b r a R e d a e l l i , P r e s i d e n t e d e l l ’ O r c h e s t r a V e r d i ; A n g e l o C r e s p i , D i r e t t o r e d e l l a P i n a c o t e c a d i B r e r a ; A l b e r t o L u c h e t t i , R e s p o n s a b i l e B i g l i e t t e r i a e S v i l u p p o d e l P u b b l i c o d i T e a t r o a l l a S c a l a ; E l i s a b e t t a R a d i c e , P r o d u z i o n e d e l T e a t r o C a r c a n o ; G i a n m a r i o L o n g o n i , D i r e t t o r e A r t i s t i c o d e l T e a t r o d e g l i A r c i m b o l d i ; F i o r e n z o G r a s s i , D i r e t t o r e A r t i s t i c o d e l T e a t r o E l f o P u c c i n i ; A l e s s a n d r o A r n o n e , D i r e t t o r e G e n e r a l e d e l T e a t r o M a n z o n i ; M a r c o V a c c a r i , D i r e t t o r e A r t i s t i c o d e l T e a t r o S a n B a b i l a