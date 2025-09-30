( A d n k r o n o s ) - I n v e s t i m e n t i , v a l o r i z z a z i o n e d e l m a d e i n I t a l y , s u p p o r t o a l l e p m i e i n t e g r a z i o n e c o n i l t e r r i t o r i o . G i o v a n n i B o z z e t t i è s t a t o n o m i n a t o q u e s t a e s t a t e p r e s i d e n t e d e l l a F o n d a z i o n e F i e r a d i M i l a n o e p a r l a , i n u n ' i n t e r v i s t a a l l ' A d n k r o n o s , d e l l e p r i o r i t à s t r a t e g i c h e d e l s u o m a n d a t o : n o n s o l o i l c o r e b u s i n e s s m a a n c h e u n ' a z i o n e d i s i s t e m a a s o s t e g n o d e l l a p o l i t i c a i n d u s t r i a l e e d e l l a p o l i t i c a e c o n o m i c a . ( V i d e o ) P a r t i a m o d a g l i i n v e s t i m e n t i , c h e s o n o l a c h i a v e p e r i n q u a d r a r e l ' a t t i v i t à c h e i n t e n d e s v o l g e r e l a F o n d a z i o n e . S o n o s t a t i s t a n z i a t i 2 8 4 m i l i o n i p e r i l p i a n o t r i e n n a l e 2 0 2 4 - 2 0 2 7 . Q u a l i s o n o l e p r i o r i t à e d o v e s a r a n n o i n d i r i z z a t i q u e s t i i n v e s t i m e n t i " " L a p r i m a è c e r t a m e n t e q u e l l a d e l l e O l i m p i a d i , p e r c h é F i e r a M i l a n o s a r à s e d e d i g a r e o l i m p i c h e , s p e c i f i c a t a m e n t e l ' h o c k e y s u g h i a c c i o e i l p a t t i n a g g i o s u g h i a c c i o , o l t r e a d o s p i t a r e a n c h e i n F i e r a M i l a n o C i t y i l c e n t r o m e d i a i n t e r n a z i o n a l e . Q u i n d i a b b i a m o d o v u t o r i c o n v e r t i r e d e i p a d i g l i o n i , c h e n o r m a l m e n t e s o n o a d i b i t i a m a n i f e s t a z i o n i f i e r i s t i c h e , i n s t a d i o l i m p i c i . I l l a v o r o è s t a t o t e r m i n a t o , l ' i n v e s t i m e n t o è s t a t o p o r t a t o a t e r m i n e , e c i ò c i è v a l s o a n c h e i l p l a u s o d a p a r t e d e l C o m i t a t o O l i m p i c o I n t e r n a z i o n a l e e d e l l a F o n d a z i o n e M i l a n o C o r t i n a , p e r a v e r e s e g u i t o i l a v o r i i n m o d o p e r f e t t o e n e i t e m p i p r e v i s t i . N o n c i r i m a n e c h e d i r e a t u t t i , v e n i t e a v e d e r e l e g a r e o l i m p i c h e . O l t r e 1 0 0 m i l i o n i s o n o i n v e s t i t i s u l n u o v o c e n t r o d i p r o d u z i o n e d e l l a R A I , c h e v e d r à s t u d i a v v e n i r i s t i c i , d o v e v e r r a n n o r e a l i z z a t e m o l t e t r a s m i s s i o n i . P o i s t i a m o r e a l i z z a n d o a n c h e a l c u n i a l b e r g h i , p e r c h é M i l a n o n e c e s s i t a d i a u m e n t a r e l ' o f f e r t a a l b e r g h i e r a s i a a 5 s t e l l e c h e a 4 s t e l l e . Q u i n d i , s e m p r e p i ù i n v e s t i m e n t i p e r i l t e r r i t o r i o e p e r m i g l i o r a r e i l s i s t e m a f i e r i s t i c o m i l a n e s e " . E ' a p p e n a n a t a i n F i e r a l a C a s a d e l M a d e i n I t a l y . C i p u o i s p i e g a r e c o m e l a v o r e r à e a c o s a s e r v e ? " L a C a s a d e l M a d e i n I t a l y è u n a s t r a o r d i n a r i a i n i z i a t i v a d e l M i n i s t e r o d e l l e I m p r e s e d e l M a d e i n I t a l y , g u i d a t o d a l M i n i s t r o A d o l f o U r s o e n o i a b b i a m o a c c o l t o i l s u o i n v i t o a d o s p i t a r e l a p r i m a C a s a d e l M a d e i n I t a l y i n u n q u a r t i e r e f i e r i s t i c o . N e l l a C a s a d e l M a d e i n I t a l y , c h e s a r à p r e s e n t e i n t u t t e l e m a n i f e s t a z i o n i f i e r i s t i c h e a M i l a n o , p e r s o n a l e d e l M I M I T e s p o r r à a t u t t i g l i i m p r e n d i t o r i q u a i è i l s i s t e m a d i i n c e n t i v i n a z i o n a l e e l o c a l e a f a v o r e d e l l e i m p r e s e i t a l i a n e . M a f o r n i r à a n c h e i n f o r m a z i o n e a g l i i n v e s t i t o r i s t r a n i e r i c h e v e n g o n o i n F i e r a M i l a n o s u q u a l e s u p p o r t o i l g o v e r n o p u ò d a r e a g l i i n v e s t i t o r i c h e v o g l i o n o i n v e s t i r e i n I t a l i a . L a C a s a d e l M a d e i n I t a l y s e r v i r à i n m o d o c o n c r e t o s i a p e r v a l o r i z z a r e i l s i s t e m a i m p r e n d i t o r i a l e i t a l i a n o c h e p e r a t t r a r r e m a g g i o r i i n v e s t i m e n t i n e l n o s t r o P a e s e , t e n e n d o p r e s e n t e c h e n e l l e o l t r e 5 0 m a n i f e s t a z i o n i c h e s i s v o l g o n o i n F i e r a M i l a n o a c c o g l i a m o 4 m i l i o n i e m e z z o d i v i s i t a t o r i , i m p r e n d i t o r i s o s t a n z i a l m e n t e , e o l t r e 4 0 m i l a e s p o s i t o r i . Q u i n d i è i l l u o g o i d e a l e d o v e a v e r e q u e s t a i n f o r m a z i o n e " . I l t e s s u t o p r o d u t t i v o i t a l i a n o è f a t t o s o p r a t t u t t o d i p i c c o l e e m e d i e i m p r e s e . I n c h e m o d o i l s o s t e g n o a l l e p m i è u n a d i r e t t r i c e s t r a t e g i c a d e l l a F o n d a z i o n e ? " C r e d o c h e o g n i m a n i f e s t a z i o n e f i e r i s t i c a r a p p r e s e n t i u n v o l a n o d i s v i l u p p o p e r i l s i s t e m a i m p r e n d i t o r i a l e i t a l i a n o e s o p r a t t u t t o p e r l e P m i . L a F i e r a d i f a t t o e s e r c i t a a n c h e u n a s t r a t e g i a d i p o l i t i c a i n d u s t r i a l e . V i d o d u e d a t i c h e s o n o m o l t o i n t e r e s s a n t i p e r q u a n t o c o n c e r n e l e a z i e n d e c h e p a r t e c i p a n o a l l e v a r i e i n i z i a t i v e d i F i e r a M i l a n o : s o n o i n g r a d o d i g e n e r a r e u n f a t t u r a t o d i o l t r e 4 7 m i l i a r d i d i e u r o e u n e x p o r t d i o l t r e 1 7 m i l i a r d i . D a q u e s t o s i e v i n c e c h i a r a m e n t e c o m e l a F i e r a d i M i l a n o p u ò e s e r c i t a r e u n v o l a n o d i s v i l u p p o p e r l e i m p r e s e i t a l i a n e " . A l t r o d r i v e r f o n d a m e n t a l e è l ' i n t e g r a z i o n e c o n i l t e r r i t o r i o . " F o n d a z i o n e F i e r a M i l a n o p e r s t a t u t o h a d e i c o n s i g l i e r i g e n e r a l i c h e v e n g o n o i n d i c a t i d a i p r i n c i p a l i s t a k e h o l d e r p u b b l i c i e p r i v a t i d e l t e r r i t o r i o . P e r l a p a r t e p u b b l i c a , a b b i a m o s i a l a p r e s e n z a d e l C o n s i g l i o d e i M i n i s t r i s i a R e g i o n e L o m b a r d i a , l a C i t t à M e t r o p o l i t a n a , i l C o m u n e d i M i l a n o e l a C a m e r a d i C o m m e r c i o ; p e r l a p a r t e p r i v a t a , a b b i a m o t u t t e l e o r g a n i z z a z i o n i a f f e r e n t i a l m o n d o d e l c o m m e r c i o d e l l ' i n d u s t r i a , d e l l ' a r t i g i a n a t o , d e l l ' a g r i c o l t u r a , l e c o o p e r a t i v e e r a p p r e s e n t a n z e d e i l a v o r a t o r i . P e r q u e s t o m o t i v o , n o n s o l o p o s s i a m o m a d o b b i a m o e s s e r e i l f u l c r o d e l l o s v i l u p p o e c o n o m i c o , s o c i a l e , c u l t u r a l e e s c i e n t i f i c o p e r i l t e r r i t o r i o d i p e r t i n e n z a . P e r M i l a n o e l a L o m b a r d i a m a , p o i c h é l a L o m b a r d i a r a p p r e s e n t a u n t e r z o d e l P I L n a z i o n a l e , a n c h e p e r i l n o s t r o P a e s e . P e r f a r q u e s t o c i v u o l e u n a m a g g i o r e i n t e g r a z i o n e t r a m a n i f e s t a z i o n i f i e r i s t i c h e e t e r r i t o r i o . Q u e s t o è i l m o t i v o p e r c u i s t o i n c o n t r a n d o t u t t i g l i s t a k e h o l d e r d e l t e r r i t o r i o . H o i n i z i a t o c o n i n o s t r i l a v o r a t o r i p e r c h é i l a v o r a t o r i r a p p r e s e n t a n o e v i d e n t e m e n t e l ' a n i m a d i o g n i o r g a n i z z a z i o n e , p e r p r o s e g u i r e c o n t u t t i g l i o r g a n i z z a t o r i d e l l e m a n i f e s t a z i o n i f i e r i s t i c h e e a s s o c i a z i o n i d i c a t e g o r i a a d e s s e c o r r e l a t e . I n c o n t r e r ò a b r e v e i c o n s o l i e p o i g l i a m b a s c i a t o r i p e r p r o p o r r e i l s i s t e m a f i e r i s t i c o m i l a n e s e s e m p r e d i p i ù a l l ' e s t e r o . C ' è b i s o g n o d i m a g g i o r e i n t e r n a z i o n a l i t à e q u e s t o è u n c a m p o d o v e l a v o r a r e . P o i i n c o n t r e r ò a n c h e l e a s s o c i a z i o n i d e i c o m m e r c i a n t i , p r o p r i o p e r c h é n e l m o m e n t o i n c u i s i p r o p o n e u n a f i e r a a l l ' e s t e r o b i s o g n a d i r g l i ' v e n i t e a l l a f i e r a d i M i l a n o m a p o i u s u f r u i t e d e l t e m p o l i b e r o p e r a n d a r e n e i r i s t o r a n t i p e r f a r e s h o p p i n g , p e r a n d a r e n e i m u s e i e n e l l e g a l l e r i e d ' a r t e e p e r c h é n o p e r p r e n d e r e u n t r e n o v e l o c e e a n d a r e a v e d e r e l e b e l l e z z e d i V e n e z i a p i u t t o s t o c h e d i F i r e n z e e d i R o m a . D o b b i a m o l a v o r a r e i n u n a l o g i c a s i s t e m i c a e n o n e s s e r e a n c o r a t i a i c a m p a n i l i s m i " . L a f o n d a z i o n e s v o l g e a n c h e d e l l e a t t i v i t à l a t e r a l i r i s p e t t o a l c o r e b u s i n e s s f i e r i s t i c o , v e n g o n o i n m e n t e l ' A c c a d e m i a o i l C e n t r o S t u d i . C o m e i n t e n d e s v i l u p p a r l e q u e s t e a t t i v i t à ? " P u r t r o p p o s o n o a t t i v i t à c h e n o n s o n o s u f f i c i e n t e m e n t e c o n o s c i u t e m a s o n o d i g r a n d e r i l e v a n z a . I l n o s t r o C e n t r o S t u d i è u n o d e i n o s t r i f i o r i a l l ' o c c h i e l l o e o g n i a n n o d i r a m a d e i r e p o r t s i a s u l l a s i t u a z i o n e d e l l e f i e r e i t a l i a n e i n r a p p o r t o a l l e f i e r e i n t e r n a z i o n a l i s i a p e r q u a n t o r i g u a r d a g l i i n v e n t i c o n g r e s s u a l i , t e n e n d o p r e s e n t e c h e n o i a b b i a m o i l M i c o c h e è i l p i ù g r a n d e C e n t r o C o n g r e s s u a l e e u r o p e o c o n 3 0 . 0 0 0 p o s t i . L ' A r e a S t u d i d e v e d i v e n t a r e u n a v e r a b u s i n e s s u n i t a l s e r v i z i o d e l s i s t e m a i m p r e n d i t o r i a l e i t a l i a n o e d e l l e a l t r e m a n i f e s t a z i o n i f i e r i s t i c h e . A b b i a m o l ' A c c a d e m i a c h e h a g i à f o r m a t o o l t r e m i l l e p r o f e s s i o n a l i t à c h e p o i s o n o s t a t e r i m e s s e n e l m o n d o d e l l a v o r o d e l l e m a n i f e s t a z i o n i f i e r i s t i c h e e a d e s s o i n c o n t r e r ò a n c h e t u t t i i r e t t o r i d e l l a c i t t à d i M i l a n o p e r p r o p o r r e u n m a s t e r p o s t u n i v e r s i t a r i o , i n m o d o d a f o r m a r e p r o f e s s i o n a l i t à p e r c h é b i s o g n a e s s e r e s e m p r e p i ù p r o f e s s i o n a l i a n c h e a l s e r v i z i o d e l l e f i e r e n a z i o n a l i e p e r c h é n o a n c h e i n t e r n a z i o n a l i . P o i , a b b i a m o u n o s t r a o r d i n a r i o a r c h i v i o s t o r i c o c h e r a c c o g l i e o l t r e u n c h i l o m e t r o d i m e t r i d i l i n e a r e d i d o c u m e n t i " . G u i d a l a F o n d a z i o n e d a q u e s t ' e s t a t e , h a g i à i n d i v i d u a t o c r i t i c i t à o n o d i p a r t i c o l a r i d a s c i o g l i e r e p e r m i g l i o r a r e l ' a t t i v i t à d e l l a f o n d a z i o n e e d i F i e r a d i M i l a n o ? " I l n o d o p r i n c i p a l e d a s c i o g l i e r e è q u e l l o d i a v e r e l a c a p a c i t à d i f a r e s i s t e m a i n I t a l i a , p e r c h é t r o p p o s p e s s o s i h a n n o d e l l e v i s i o n i i n d i v i d u a l i s t e m a s o l o l a v i s i o n e d i i n s i e m e è c a p a c e d i o t t e n e r e v i t t o r i e . I l p r i m o o b i e t t i v o c h e h o v o l u t o c o n s e g u i r e è s t a t o q u e l l o d i r i u n i r e l e a s s o c i a z i o n i f i e r i s t i c h e c h e s i e r a n o d i v i s e p e r c h é F o n d a z i o n e F i e r a e r a u s c i t a d a A E F I p e r f o n d a r e I T E X : h o i n c o n t r a t o i d u e p r e s i d e n t i , i n s i e m e a n c h e a l M i n i s t r o U r s o , e d è s t a t o g i à a v v i a t o i l p r o c e s s o d i r i u n i f i c a z i o n e . I l s i s t e m a f i e r i s t i c o i n I t a l i a v a l e 1 m i l i a r d o e 4 0 0 m i l i o n i , i n G e r m a n i a v a l e o l t r e 4 m i l i a r d i e i l m i o o b i e t t i v o è c e r t a m e n t e q u e l l o d i a v v i c i n a r e i l p i ù p o s s i b i l e l a G e r m a n i a . S i a m o i t a l i a n i , a b b i a m o c a p a c i t à d i i n n o v a z i o n e , a b b i a m o l a c r e a t i v i t à , a b b i a m o l a f o r z a d e l m a d e i n I t a l y c h e è a m a t o i n t u t t o i l m o n d o , a b b i a m o t u t t e l e p r e r o g a t i v e p e r d i v e n t a r e i l p r i m o s i s t e m a f i e r i s t i c o e u r o p e o , d o b b i a m o f a r c e l a e u n i t i c e l a f a r e m o " .