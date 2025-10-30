R o m a , 3 0 o t t . ( A d n k r o n o s ) - C r e s c e i n I t a l i a i l n u m e r o d e l l e f a m i g l i e c o l p i t e d a l l a p o v e r t à e n e r g e t i c a : s o n o o g g i 2 , 3 6 m i l i o n i , p a r i a l 9 % d e l t o t a l e , c o n u n a u m e n t o s i g n i f i c a t i v o s o p r a t t u t t o n e l l e I s o l e e n e l N o r d O v e s t . I l f e n o m e n o i n t e r e s s a i n m o d o p i ù m a r c a t o i p i c c o l i c e n t r i e l e a r e e s u b u r b a n e r i s p e t t o a l l e g r a n d i c i t t à , e v i d e n z i a n d o u n d i v a r i o t e r r i t o r i a l e s e m p r e p i ù p r o f o n d o . A l l o s t e s s o t e m p o , i l 7 7 % d e g l i i t a l i a n i s i d i c e p r e o c c u p a t o p e r l ’ a u m e n t o d e i c o s t i d e l l ’ e n e r g i a e d e l g a s e t e m e d i n o n r i u s c i r e a s o s t e n e r e l e b o l l e t t e n e i p r o s s i m i a n n i , m e n t r e d u e c i t t a d i n i s u t r e r i t e n g o n o c h e , s e n z a i n t e r v e n t i s t r u t t u r a l i , l a p o v e r t à e n e r g e t i c a s i a d e s t i n a t a a d a g g r a v a r s i . I d a t i , e l a b o r a t i d a O i p e e I p s o s , s o n o a l c e n t r o d e l p r i m o v o l u m e d e d i c a t o a q u e s t o t e m a n e l n o s t r o P a e s e : “ P o v e r t à e n e r g e t i c a e a c c e s s o e q u o a l l ’ e n e r g i a : u n a r i f l e s s i o n e s u l l a s o c i e t à c o n t e m p o r a n e a ” , r e a l i z z a t o d a l l a F o n d a z i o n e B a n c o d e l l ’ e n e r g i a i n c o l l a b o r a z i o n e c o n l ’ U n i v e r s i t à L u i s s e p u b b l i c a t o d a l l a c a s a e d i t r i c e L u i s s U n i v e r s i t y P r e s s . I l v o l u m e . P r e s e n t a t o o g g i n e l C a m p u s d e l l ’ A t e n e o i n v i a l e P o l a , i l l i b r o i n t r e c c i a d a t i , t e s t i m o n i a n z e e d e s p e r i e n z e , a n a l i z z a n d o i l f e n o m e n o – p e r l a p r i m a v o l t a – n o n c o m e f a t t o i s o l a t o m a c o m e c a r t i n a t o r n a s o l e d e l l e d i s e g u a g l i a n z e c h e a t t r a v e r s a n o l a n o s t r a s o c i e t à , a t t r a v e r s o t r e p r o s p e t t i v e c o m p l e m e n t a r i c h e c o l l e g a n o s t o r i a , e c o n o m i a e s o c i e t à . N e l c a p i t o l o F u o c o i n v i s i b i l e , i l s a g g i s t a e s c r i t t o r e C e s a r e A l e m a n n i r i c o s t r u i s c e l ’ e v o l u z i o n e d e l r a p p o r t o t r a c i v i l t à e d e n e r g i a , m o s t r a n d o c o m e l ’ a c c e s s o a q u e s t ’ u l t i m a r e s t i o g g i u n a m i s u r a c o n c r e t a d i g i u s t i z i a s o c i a l e e d i i n c l u s i o n e , p o r t a n d o c o m e e s e m p i o i l m o d e l l o d e l l a F o n d a z i o n e B a n c o d e l l ’ e n e r g i a . C o n L ’ e l e t t r i f i c a z i o n e d e l l e d i s u g u a g l i a n z e , i l P r o f e s s o r e d i E c o n o m i a P o l i t i c a C e s a r e P o z z i a n a l i z z a i n v e c e l e c a u s e e c o n o m i c h e s t r u t t u r a l i d e l l a p o v e r t à e n e r g e t i c a , e v i d e n z i a n d o c o m e l ’ a u m e n t o d e l l e d i s p a r i t à d i r e d d i t o e r i c c h e z z a i n c i d a s u l l ’ a c c e s s o a i b e n i e s s e n z i a l i e s u l r i s c h i o d i e s c l u s i o n e . L a P r o f e s s o r e s s a P a o l a V a l b o n e s i , P r e s i d e n t e d e l l ’ O i p e - O s s e r v a t o r i o i t a l i a n o s u l l a p o v e r t à e n e r g e t i c a e N a n d o P a g n o n c e l l i , P r e s i d e n t e L u i s s S c h o o l o f G o v e r n m e n t e I p s o s , i n f i n e , r e s t i t u i s c o n o i l q u a d r o n a z i o n a l e e l a p e r c e z i o n e d e l f e n o m e n o t r a i c i t t a d i n i , c o n f e r m a n d o c o m e i l c o n t r a s t o a l l a p o v e r t à e n e r g e t i c a r a p p r e s e n t i o g g i u n a d e l l e p r i n c i p a l i s f i d e s o c i a l i d a a f f r o n t a r e . I l v o l u m e s i p r o p o n e c o s ì c o m e u n o s t r u m e n t o d i c o n o s c e n z a e s e n s i b i l i z z a z i o n e , c a p a c e d i u n i r e r i g o r e s c i e n t i f i c o e t e s t i m o n i a n z e c o n c r e t e p e r p r o m u o v e r e u n a c c e s s o a l l ’ e n e r g i a p i ù e q u o e c o n d i v i s o , s t i m o l a r e i l d i b a t t i t o p u b b l i c o e c o n t r i b u i r e a d e l i n e a r e n u o v e p r o s p e t t i v e d i i n t e r v e n t o i n u n c a m p o c h e t o c c a d a v i c i n o l a v i t a q u o t i d i a n a d i m i g l i a i a d i f a m i g l i e . F o n d a z i o n e B a n c o d e l l ’ e n e r g i a e L u i s s i n s i e m e p e r r a c c o n t a r e l a p o v e r t à e n e r g e t i c a . I n d i s p e n s a b i l e p e r l a r e a l i z z a z i o n e d e l v o l u m e è s t a t a l a c o l l a b o r a z i o n e t r a F o n d a z i o n e B a n c o d e l l ’ e n e r g i a e l ’ U n i v e r s i t à L u i s s c h e n a s c e p r o p r i o d a l d e s i d e r i o d i c r e a r e u n p o n t e t r a c o n o s c e n z a e a z i o n e , t r a i l m o n d o d e l l a r i c e r c a e q u e l l o d e l l a s o l i d a r i e t à c o n c r e t a . D a q u e s t o i n c o n t r o d i v i s i o n i , i n f a t t i , è m a t u r a t a l ’ i d e a d i r e a l i z z a r e u n l i b r o c a p a c e d i r a c c o n t a r e l a p o v e r t à e n e r g e t i c a n o n s o l o a t t r a v e r s o i n u m e r i , m a a t t r a v e r s o l e s t o r i e , l e r i f l e s s i o n i e l e e s p e r i e n z e d i c h i l a a f f r o n t a o g n i g i o r n o . “ T r a l e m i s s i o n i d e l l ’ u n i v e r s i t à v i è a n c h e q u e l l a d i t r a s f o r m a r e l a c o n o s c e n z a i n i m p a t t o c o n c r e t o , c o s t r u e n d o p o n t i t r a r i c e r c a , i s t i t u z i o n i , i m p r e s e e s o c i e t à c i v i l e . L a t r a n s i z i o n e e n e r g e t i c a e q u a e s o s t e n i b i l e r a p p r e s e n t a u n a s f i d a c o m p l e s s a e u r g e n t e , c h e r i c h i e d e i l c o n t r i b u t o d i t u t t i g l i a t t o r i . Q u e s t o v o l u m e , p u b b l i c a t o d a l l a n o s t r a c a s a e d i t r i c e e f r u t t o d e l l a c o l l a b o r a z i o n e c o n l a F o n d a z i o n e B a n c o d e l l ’ e n e r g i a , o f f r e u n a r i f l e s s i o n e a u t o r e v o l e e i n n o v a t i v a , c a p a c e d i a n a l i z z a r e i l f e n o m e n o d e l l a p o v e r t à e n e r g e t i c a i n I t a l i a i n p r o f o n d i t à e d a p r o s p e t t i v e d i v e r s e e c o m p l e m e n t a r i ” , h a a f f e r m a t o P a o l o B o c c a r d e l l i , R e t t o r e d e l l ’ U n i v e r s i t à L u i s s . “ L a p o v e r t à e n e r g e t i c a è u n a d e l l e s f i d e s o c i a l i p i ù i m p o r t a n t i d e l n o s t r o t e m p o : c o n o s c e r e i l f e n o m e n o è f o n d a m e n t a l e p e r p o t e r l o a f f r o n t a r e e i n d i v i d u a r e s o l u z i o n i i n g r a d o d i a i u t a r e m o l t e f a m i g l i e a v i v e r e c o n s e r e n i t à e s i c u r e z z a ” - h a c o m m e n t a t o R o b e r t o T a s c a , P r e s i d e n t e d i B a n c o d e l l ’ e n e r g i a - “ A b b i a m o r e a l i z z a t o q u e s t o l i b r o i n s i e m e a l l a L u i s s p e r f a r e i n f o r m a z i o n e e t e n e r e a l t a l ’ a t t e n z i o n e s u u n t e m a d i i n t e r e s s e s o v r a n a z i o n a l e , c h e r i c h i e d e l ’ i m p e g n o c o n g i u n t o d i i s t i t u z i o n i , i m p r e s e e t e r z o s e t t o r e . I n q u e s t i a n n i B a n c o d e l l ’ e n e r g i a h a r a c c o l t o p i ù d i 1 3 m i l i o n i d i e u r o a s o s t e g n o d i c i r c a 1 7 m i l a p e r s o n e ; s o l o n e l 2 0 2 4 a b b i a m o d e s t i n a t o o l t r e 4 m i l i o n i d i f o n d i a d i n i z i a t i v e c o n c r e t e . C o n t i n u e r e m o a l a v o r a r e p e r r a f f o r z a r e q u e s t a r e t e s o l i d a l e , p r o m u o v e n d o p r o g e t t i d i f f u s i c h e u n i s c o n o s u p p o r t o e c o n o m i c o , e d u c a z i o n e e r e s p o n s a b i l i t à c o l l e t t i v a ” . L ’ e v e n t o . P r e s s o l a S a l a d e l l e C o l o n n e d e l C a m p u s L u i s s , a R o m a , o l t r e a l R e t t o r e P a o l o B o c c a r d e l l i e a l P r e s i d e n t e d e l l a F o n d a z i o n e B a n c o d e l l ’ e n e r g i a R o b e r t o T a s c a s o n o i n t e r v e n u t i g l i a u t o r i d e l v o l u m e C e s a r e A l e m a n n i , s c r i t t o r e e s a g g i s t a , N a n d o P a g n o n c e l l i , P r e s i d e n t e L u i s s S c h o o l o f G o v e r n m e n t e I p s o s , C e s a r e P o z z i , P r o f e s s o r e d i E c o n o m i a P o l i t i c a a l l a L u i s s e P a o l a V a l b o n e s i , P r e s i d e n t e O i p e . H a m o d e r a t o l ’ i n c o n t r o M a s s i m o S i d e r i , i n v i a t o e d e d i t o r i a l i s t a d e l C o r r i e r e d e l l a S e r a e d o c e n t e L u i s s . B a n c o d e l l ’ e n e r g i a e i l M a n i f e s t o . N a t a s u i n i z i a t i v a d e l G r u p p o A 2 A , l a F o n d a z i o n e B a n c o d e l l ’ e n e r g i a h a c o m e m i s s i o n e q u e l l a d i c o n t r a s t a r e l a p o v e r t à e n e r g e t i c a t u t e l a n d o i l d i r i t t o a l l ’ a c c e s s o a l l ’ e n e r g i a . C o n i l M a n i f e s t o “ I n s i e m e p e r c o n t r a s t a r e l a p o v e r t à e n e r g e t i c a ” , l a n c i a t o n e l 2 0 2 1 c o m e a p p e l l o a p e r t o a i m p r e s e , i s t i t u z i o n i e s o c i e t à c i v i l e , i l B a n c o h a d a t o v i t a a u n a r e t e d i o l t r e 1 0 0 f i r m a t a r i - t r a a z i e n d e , e n t i d e l t e r z o s e t t o r e , f o n d a z i o n i e i s t i t u t i d i r i c e r c a - i m p e g n a t i i n i n t e r v e n t i c o n c r e t i s u t u t t o i l t e r r i t o r i o n a z i o n a l e . N e l t e m p o s o n o s t a t i s v i l u p p a t i p r o g e t t i c a p i l l a r i d i s o s t e g n o a i c i t t a d i n i v u l n e r a b i l i , c o n t r i b u e n d o a l p a g a m e n t o d e l l e b o l l e t t e e a l l a s o s t i t u z i o n e d i e l e t t r o d o m e s t i c i o b s o l e t i , m a a n c h e p r o m u o v e n d o a z i o n i d i l u n g o p e r i o d o c o m e l ’ e f f i c i e n t a m e n t o e n e r g e t i c o d e g l i e n t i p a r t n e r e l a c r e a z i o n e d i C o m u n i t à e n e r g e t i c h e r i n n o v a b i l i e s o l i d a l i . I n q u e s t i a n n i B a n c o d e l l ’ e n e r g i a h a r a c c o l t o o l t r e 1 3 m i l i o n i d i e u r o a s o s t e g n o d i p i ù d i 1 7 m i l a b e n e f i c i a r i e o l t r e 4 m i l i o n i d i f o n d i i m p e g n a t i i n a z i o n i c o n c r e t e n e l s o l o 2 0 2 4 .