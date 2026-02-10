R o m a , 1 0 f e b ( A d n k r o n o s ) - " I l G i o r n o d e l R i c o r d o r e n d e o m a g g i o a l l e v i t t i m e d e l l e f o i b e , a g l i e s u l i g i u l i a n o - d a l m a t i , a i l o r o f a m i l i a r i e a l l e a s s o c i a z i o n i c h e d a a n n i c u s t o d i s c o n o c o n t e n a c i a l a m e m o r i a d i u n a t r a g e d i a s e g n a t a d a l d o l o r e , d a l l u t t o e d a l l a p e r d i t a . D o n n e e u o m i n i , a n z i a n i , m o l t i b a m b i n i , f u r o n o c o s t r e t t i a l a s c i a r e l e p r o p r i e c a s e , p e r s e g u i t a t i p e r l a l o r o a p p a r t e n e n z a e t n i c a e c u l t u r a l e , p e r l e i d e e p o l i t i c h e , p e r l a f e d e " . L o d i c e C h i a r a B r a g a , c a p o g r u p p o P d a l l a C a m e r a . " D i f r o n t e a q u e l l a s t o r i a d i o d i o e d i v i s i o n e , r i n n o v i a m o o g g i i l n o s t r o i m p e g n o a c o s t r u i r e p a c e e g i u s t i z i a , a f f e r m a n d o c o n f o r z a i v a l o r i d e l l a c o n v i v e n z a , d e l r i s p e t t o e d e l l a d i g n i t à d e l l a p e r s o n a . È a n c h e g r a z i e a u n a g r a n d e i d e a d i E u r o p a , f o n d a t a s u l l a r i c o n c i l i a z i o n e e s u l l a c o o p e r a z i o n e t r a i p o p o l i , s e q u e s t i v a l o r i h a n n o p o t u t o a f f e r m a r s i . M a n o n d o b b i a m o m a i d a r l i p e r s c o n t a t i " , p r o s e g u e . " S e o g g i l a t r a g e d i a d e l l e f o i b e è r i c o n o s c i u t a c o m e t r a g e d i a n a z i o n a l e , è a n c h e g r a z i e a u n l a v o r o c o n d i v i s o , n o n a u n a b a t t a g l i a d i p a r t e . S i a m o c o n v i n t i c h e l a m e m o r i a s e r v e a c o s t r u i r e u n a s o c i e t à p i ù g i u s t a , n o n a r i a p r i r e f e r i t e p e r c o n v e n i e n z a p o l i t i c a . L e f o i b e s o n o u n a p a g i n a t r a g i c a d e l l a n o s t r a s t o r i a e m e r i t a n o m e m o r i a , r i s p e t t o e v e r i t à " , c o n c l u d e B r a g a .