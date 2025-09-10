M i l a n o , 1 0 s e t . ( A d n k r o n o s ) - S o n o a p e r t e l e s e l e z i o n i p e r l a n u o v a e d i z i o n e d e l l ’ A c a d e m y d i F n m A u t o s e r v i z i , u n a p r o p o s t a p e r n u o v i a u t i s t i r i v o l t a a p e r s o n e c o n e t à m i n i m a d i 2 1 a n n i c h e p r e v e d e u n ’ a s s u n z i o n e a t e m p o d e t e r m i n a t o p a r t t i m e p e r t u t t a l a d u r a t a d e l p e r i o d o d i f o r m a z i o n e f i n a l i z z a t o a l c o n s e g u i m e n t o d e l l a p a t e n t e D e C q c , c o n c o s t i t o t a l m e n t e a c a r i c o d e l l ’ a z i e n d a , l a s u c c e s s i v a t r a s f o r m a z i o n e a t e m p o i n d e t e r m i n a t o f u l l t i m e e u n p r e m i o d i i n g r e s s o d i 3 . 0 0 0 e u r o . I n u o v i a u t i s t i c h e c o m p l e t e r a n n o i l p e r c o r s o d e l l ’ A c a d e m y , c h e v e d r à i l s u o a v v i o e n t r o g e n n a i o , s a r a n n o i n s e r i t i i n s e r v i z i o s u l l e l i n e e d i F n m a n e l l e p r o v i n c e d i C o m o e V a r e s e . I l p e r c o r s o f o r m a t i v o i d e a t o d a F n m a , c h e s i s v o l g e r à p r e s s o l e s e d i d i S a r o n n o e T r a d a t e , p r e v e d e u n a i n i z i a l e a s s u n z i o n e a t e m p o d e t e r m i n a t o c o n c o n t r a t t o p a r t t i m e c o m e o p e r a t o r e d i e s e r c i z i o c o n i l p a r a m e t r o 1 4 0 d e l c o n t r a t t o C c n l A u t o f e r r o t r a n v i e r i p e r c o n s e g u i r e l a p a t e n t e D e C q c c o n t u t t i i c o s t i s o s t e n u t i d a l l ’ a z i e n d a . L a r e t r i b u z i o n e p r e v i s t a è d i c i r c a 8 0 0 e u r o m e n s i l i . A l t e r m i n e d i q u e s t o p e r i o d o , a c o l o r o c h e a v r a n n o s u p e r a t o p o s i t i v a m e n t e g l i e s a m i e o t t e n u t o l ’ i d o n e i t à , v e r r à p r o p o s t a l ’ a s s u n z i o n e a t e m p o i n d e t e r m i n a t o . A l n u o v o a s s u n t o v e r r à r i c h i e s t o d i s o t t o s c r i v e r e l ’ i m p e g n o d i r e s t a r e i n s e r v i z i o p r e s s o F n m a p e r a l m e n o t r e a n n i e s a r à r i c o n o s c i u t o i n o l t r e u n p r e m i o d i i n g r e s s o d i 3 . 0 0 0 e u r o c h e s a r à c o r r i s p o s t o i n t r e d i v e r s e t r a n c h e : 1 . 0 0 0 e u r o a l l ’ a s s u n z i o n e d o p o i l c o n s e g u i m e n t o d e l l a p a t e n t e , 1 . 0 0 0 e u r o a l 1 8 e s i m o m e s e s u c c e s s i v o a l l ’ a s s u n z i o n e , l ’ u l t i m a t r a n c h e d i 1 . 0 0 0 e u r o a l 3 6 e s i m o m e s e d o p o l ’ a s s u n z i o n e . U n s i g n i f i c a t i v o p a c c h e t t o w e l f a r e c h e c o m p r e n d e t i c k e t r e s t a u r a n t , s e r v i z i p e r l a s a l u t e , l ’ e d u c a z i o n e d e i f i g l i , l a f o r m a z i o n e e i l t e m p o l i b e r o a f f i a n c a e c o m p l e t a l a r e t r i b u z i o n e p e r i n u o v i a u t i s t i . L a s e l e z i o n e a p e r t a d a F n m a è r i v o l t a a t u t t e l e p e r s o n e c o n 2 1 a n n i c o m p i u t i , d o t a t e d i d i p l o m a d i s c u o l a s e c o n d a r i a d i p r i m o g r a d o , p a t e n t e B , c o n o s c e n z a d e l l a l i n g u a i t a l i a n a e i d o n e i t à f i s i c a e p s i c o - a t t i t u d i n a l e a l l a m a n s i o n e . S i r i c h i e d o n o i n o l t r e l a d i s p o n i b i l i t à a l a v o r a r e s u t u r n i , p a s s i o n e p e r l a g u i d a e u n a b u o n a p r e d i s p o s i z i o n e a l l e r e l a z i o n i i n t e r p e r s o n a l i . E ' p o s s i b i l e c a n d i d a r s i a l l a s e l e z i o n e c o m p i l a n d o i l f o r m d e l l ’ a n n u n c i o p u b b l i c a t o o n l i n e : h t t p s : / / j o b l i n k . a l l i b o . c o m / a t s 3 / j o b - o f f e r . a s p x ? D M = 1 9 5 4 & I D = 9 7 2 4 8 & L N = I T & F T = 5 5 4 & S G = 2