R o m a , 6 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ L a f i s c a l i t à d e v e e s s e r e a l s e r v i z i o d e l l e c i t t a d i n e e d e i c i t t a d i n i e n o n i l c o n t r a r i o . I n t a l s e n s o , è u t i l e c a m b i a r e p r o s p e t t i v a e r a g i o n a r e s u u n a s t r a t e g i a d i m e d i o - l u n g o p e r i o d o , a s p e t t o c h e t e n d i a m o a n o n f a r e . I l m o d e l l o p u ò e s s e r e s e n z a d u b b i o q u e l l o s p a g n o l o , c h e , n e l l ’ u l t i m o a n n o r i l e v a t o , h a u n t a s s o d i c r e s c i t a c i n q u e v o l t e s u p e r i o r e r i s p e t t o a q u e l l o d e l l a m e d i a e u r o p e a ” . L o h a d e t t o A z z u r r a R i n a l d i , e c o n o m i s t a e d i r e t t r i c e d e l l a S c h o o l o f G e n d e r e c o n o m i c s a l l ’ u n i v e r s i t à d e g l i S t u d i d i R o m a U n i t e l m a S a p i e n z a , p a r t e c i p a n d o a l l ’ e v e n t o o r g a n i z z a t o o g g i d a M a n a g e r i t a l i a ‘ F i s c o e w e l f a r e : p r o p o s t e p e r u n a n u o v a s t a g i o n e d i c r e s c i t a ’ . “ B i s o g n a u t i l i z z a r e l a f i s c a l i t à p e r r i l a n c i a r e i l t a s s o d i o c c u p a z i o n e f e m m i n i l e , c o m e c i d i c e n e l l ' u l t i m o o u t l o o k a n c h e i l F o n d o m o n e t a r i o i n t e r n a z i o n a l e - s p i e g a l ’ e c o n o m i s t a R i n a l d i - è n e c e s s a r i o r i l a n c i a r l o p e r c h é l ’ I t a l i a è u n P a e s e c h e n o n c r e s c e d a u n p u n t o d i v i s t a e c o n o m i c o , m a n e a n c h e d a u n p u n t o d i v i s t a d e m o g r a f i c o e q u e s t o d e p r i m e c o n t e m p o r a n e a m e n t e s i a l a p r o d u t t i v i t à c h e l ' i n n o v a z i o n e ” . “ A b b i a m o d e l l e c a t e g o r i e c h e v e n g o n o i p e r t a s s a t e e d e l l e c a t e g o r i e c h e , i n v e c e , s f u g g o n o a l l a p r o g e t t a z i o n e e a l l a s t r u t t u r a z i o n e d e l l e t a s s e . A b b i a m o u n t e m a c o m e s e m p r e i n t e r s e z i o n a l e , d o v e a l l a f i n e a p a g a r e s o n o s e m p r e l e s t e s s e p e r s o n e . È c h i a r o c h e n i e n t e p u ò e s s e r e f a t t o s e n z a u n a p r o s p e t t i v a d i g e n e r e , p e r c h é i l l a v o r o d e l l e d o n n e , c h e è u n l a v o r o f r a g i l e , p r e c a r i o e s a l t u a r i o , r i s c h i a d i f a r e i n m o d o c h e l e d o n n e s i a n o u l t e r i o r m e n t e p e n a l i z z a t e s u l m e r c a t o d e l l a v o r o ” , c o n c l u d e .