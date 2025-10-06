R o m a , 6 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ E ’ n e c e s s a r i o a f f r o n t a r e i l c a p i t o l o d e l l a l o t t a a l l ' e v a s i o n e f i s c a l e . O g g i s a p p i a m o c h e l ’ e c o n o m i a s o m m e r s a , q u e l l a c h e s f u g g e a l f i s c o , è p a r i a o l t r e 2 0 0 m i l i a r d i d i e u r o , o l t r e i l 1 0 % d e l P i l ” . S o n o l e p a r o l e d i M o n i c a N o l o , v i c e p r e s i d e n t e d i M a n a g e r i t a l i a , l ’ a s s o c i a z i o n e c h e h a o r g a n i z z a t o , o g g i a R o m a , l ’ e v e n t o ‘ F i s c o e w e l f a r e : p r o p o s t e p e r u n a n u o v a s t a g i o n e d i c r e s c i t a ’ . “ S e u n i a m o q u e s t o d a t o a l f a t t o c h e i l 4 3 % d e i c i t t a d i n i p r e s e n t a u n a d i c h i a r a z i o n e a z e r o e u r o , n o n p a g a n d o , q u i n d i , l ’ I r p e f , c r e d i a m o c h e c i s i a n o a m p i m a r g i n i p e r r i u s c i r e a f a r e u n l a v o r o c h e r i e s c a a f a r e m e r g e r e q u e s t a e c o n o m i a s o m m e r s a e c h e r i e s c a a c r e a r e d e i n u o v i c o n t r i b u e n t i i n m o d o d a r e c u p e r a r e q u e l l a q u o t a d i e v a s i o n e f i s c a l e p a r i 9 0 m i l i a r d i d i e u r o , c h e s a r e b b e r o r i s o r s e f o n d a m e n t a l i p e r s o s t e n e r e i l s i s t e m a d i w e l f a r e , g l i i n v e s t i m e n t i p e r l o s v i l u p p o p r o d u t t i v o e s o p r a t t u t t o p e r g a r a n t i r e u n ' e q u i t à d i t r a t t a m e n t o f r a c i t t a d i n i c h e u g u a l m e n t e d e v o n o c o n t r i b u i r e a i s e r v i z i u t i l i z z a t i ” , c o n c l u d e .