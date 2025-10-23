R o m a , 2 3 o t t . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - " L a p r i m a c o s a s o n o l e t a s s e : i l c e t o m e d i o i t a l i a n o è i l p i ù t a r t a s s a t o d e l m o n d o o c c i d e n t a l e . C i t o i l r a p p o r t o T a x i n g w a g e s d e l l ' O c s e d e l 2 0 2 4 : c h i g u a d a g n a 2 . 5 0 0 e u r o a l m e s e o g g i i n I t a l i a , p a r i a 5 0 m i l a e u r o l o r d i , h a u n ' a l i q u o t a f i s c a l e d e l 4 3 % , a i q u a l i s i s o m m a n o l e a d d i z i o n a l i l o c a l i , q u i n d i 4 5 - 4 6 % t o t a l e , u n a p r e s s i o n e f i s c a l e c h e i n G e r m a n i a , F r a n c i a , G r a n B r e t a g n a p e s a s u c h i g u a d a g n a 1 0 - 1 2 m i l a e u r o a l m e s e ” . È q u a n t o a f f e r m a t o d a L u i g i M a r a t t i n , d e p u t a t o e s e g r e t a r i o d e l P a r t i t o L i b e r a l D e m o c r a t i c o , i n o c c a s i o n e d e l l a s e c o n d a e d i z i o n e d e l G l o b a l W e l f a r e S u m m i t , i l p r i n c i p a l e a p p u n t a m e n t o i t a l i a n o d e d i c a t o a l l ’ e v o l u z i o n e d e l w e l f a r e , d e d i c a t a a l l e ' E c c e l l e n z e c h e i s p i r a n o ' , o r g a n i z z a t o a V i l l a M i a n i a R o m a . “ Q u e s t a è l ' e m e r g e n z a d e l c e t o m e d i o i t a l i a n o e i n q u e s t a L e g g e d i B i l a n c i o s i s p r e c a u n ' o c c a s i o n e , p e r c h é v i e n e f a t t a u n a p i c c o l a r i d u z i o n e , p a r i a l m a s s i m o a d u n c a f f è a l g i o r n o , s o l o f i n o a f i n o a i 5 0 m i l a e u r o d i r e d d i t o l o r d o " , s p i e g a M a r a t t i n . " I l P a r t i t o L i b e r a l D e m o c r a t i c o s t a d i c e n d o d a s t a m a t t i n a , d o p o c h e s o n o u s c i t i i n u m e r i d e l l a r e l a z i o n e t e c n i c a d e l l a L e g g e d i b i l a n c i o , c h e s e e v i t i a m o d i f a r e l a m o s s a s u l l e p e n s i o n i e s e e v i t i a m o d i f a r e l ' e n n e s i m a i n u t i l e r o t t a m a z i o n e , c i s o n o i s o l d i p e r r i d u r r e d i d i e c i p u n t i l ' a l i q u o t a f i s c a l e , p e r l o m e n o n e l l a f a s c i a d a 5 0 a 6 0 m i l a e u r o a n n u i l o r d i ” , c o n t i n u a . “ S i t r a t t e r e b b e d i s o l d i v e r i c h e c o m i n c e r e b b e r o a c u r a r e q u e s t a a n o m a l i a i t a l i a n a d i e s s e r e i l P a e s e c h e t a r t a s s a d i p i ù a l m o n d o i l c e t o m e d i o e s e l o t a r t a s s i , n o n p o t r a i m a i t o r n a r e a c r e s c e r e ” , c o n c l u d e .