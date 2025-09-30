R o m a , 3 0 s e t . ( L a b i t a l i a ) - C o m e g a r a n t i r e l a s o s t e n i b i l i t à d e l n o s t r o s i s t e m a d i p r o t e z i o n e s o c i a l e m a , p i ù i n g e n e r a l e , p r o d u t t i v i t à e s v i l u p p o d e l P a e s e s e i l g r o s s o d e l c a r i c o f i s c a l e g r a v a s u u n a r i s t r e t t a m i n o r a n z a ? Q u e s t o i l s e c o n d o g r a n d e p a r a d o s s o s u c u i i n v i t a a r i f l e t t e r e l ’ O s s e r v a t o r i o s u l l e e n t r a t e f i s c a l i , a c u r a d e l C e n t r o s t u d i e r i c e r c h e I t i n e r a r i p r e v i d e n z i a l i p r e s e n t a t o o g g i i n s i e m e a C i d a - C o n f e d e r a z i o n e i t a l i a n a d i r i g e n t i e a l t e p r o f e s s i o n a l i t à . L ' O s s e r v a t o r i o r e a l i z z a c o n c a d e n z a a n n u a l e u n ' a n a l i s i d e l l e d i c h i a r a z i o n i i n d i v i d u a l i d e i r e d d i t i I r p e f e d e l l e a l t r e p r i n c i p a l i i m p o s t e d i r e t t e e i n d i r e t t e ( t r a c u i I r a p , I r e s , I s o s t e g e t t i t o I v a ) , c o n l ’ o b i e t t i v o d i o t t e n e r e i n d i c a t o r i u t i l i a c o m p r e n d e r e l ’ e f f e t t i v a s i t u a z i o n e s o c i o - e c o n o m i c a d e l P a e s e e a v e r i f i c a r e l a t e n u t a d e l s u o s i s t e m a d i p r o t e z i o n e s o c i a l e . S o l o p e r p a g a r e l a s p e s a s a n i t a r i a , p e r i p r i m i 3 s c a g l i o n i c o n r e d d i t i d a n e g a t i v i / z e r o f i n o a 2 0 m i l a e u r o , l a d i f f e r e n z a t r a l ’ I r p e f v e r s a t a e i l c o s t o d e l l a s a n i t à ( 2 . 2 2 2 i l v a l o r e p r o c a p i t e ) s u p e r a i 5 6 m i l i a r d i . C o n s i d e r a n d o a n c h e l ’ i s t r u z i o n e e l a s p e s a a s s i s t e n z i a l e e w e l f a r e d e g l i e n t i l o c a l i , l a r e d i s t r i b u z i o n e t o t a l e s u p e r a i 2 3 3 m i l i a r d i ( 1 , 1 3 v o l t e l ’ i m p o r t o d e l l ’ i n t e r a I r p e f ) s u c i r c a 6 7 5 d i e n t r a t e , a l n e t t o d e i c o n t r i b u t i s o c i a l i . I n p r a t i c a , v i e n e r e d i s t r i b u i t o l ’ 8 0 , 5 6 % d i t u t t e l e i m p o s t e d i r e t t e , p r i n c i p a l m e n t e a b e n e f i c i o s o p r a t t u t t o d e l 7 2 , 5 9 % d e i c o n t r i b u e n t i c o n r e d d i t i f i n o a 2 9 m i l a e u r o . U n c o s t a n t e t r a s f e r i m e n t o d i r i c c h e z z a , s o t t o f o r m a d i s e r v i z i g r a t u i t i d i c u i q u e s t ’ e n o r m e p l a t e a d i b e n e f i c i a r i s p e s s o n o n s i r e n d e n e p p u r e c o n t o , i n p a r t e a n c h e a c a u s a d e l l e r i p e t u t e p r o m e s s e d i n u o v e e l a r g i z i o n i d a p a r t e d e l l a p o l i t i c a c h e t e n d e v i c e v e r s a a t r a s c u r a r e i p e r c e t t o r i d i r e d d i t i m e d i o - a l t i , s p e s s o e s c l u s i d a b o n u s e a l t r i b e n e f i c i m a l g r a d o i l f o r t e c o n t r i b u t o f o r n i t o a l s i s t e m a . " D a t r o p p o t e m p o - s p i e g a A l b e r t o B r a m b i l l a , p r e s i d e n t e d e l C e n t r o s t u d i e r i c e r c h e I t i n e r a r i p r e v i d e n z i a l i - l o S t a t o i t a l i a n o p a r e p o g g i a r s i s u l p e r i c o l o s o b i n o m i o ' m e n o d i c h i a r i e p i ù a v r a i d a l l o S t a t o ' c h e , i n a s s e n z a d i c o n t r o l l i e c o m b i n a t o a u n e c c e s s o d i a s s i s t e n z i a l i s m o , i n c o r a g g i a e l u s i o n e e l a v o r o n e r o . G i u s t o a i u t a r e c h i h a b i s o g n o , c o s ì c o m e g a r a n t i r e a t u t t i d i r i t t i p r i m a r i , c o m e a d e s e m p i o q u e l l o a l l a s a l u t e m a , a l t e m p o s t e s s o , n o n s i p u ò t r a s c u r a r e q u a n t o q u e s t e c i f r e s i a n o v e r o s i m i l m e n t e g o n f i a t e d a e c o n o m i a s o m m e r s a e d e v a s i o n e f i s c a l e p e r l e q u a l i p r i m e g g i a m o i n E u r o p a : è d a v v e r o c r e d i b i l e c h e q u a s i l a m e t à d e g l i i t a l i a n i v i v a c o n c i r c a d i 1 0 m i l a e u r o l o r d i l ’ a n n o " . E c o n q u e s t e p r o s p e t t i v e c o m e m a n t e n e r e , i n f i n e , i l n o s t r o g e n e r o s o w e l f a r e s t a t e ? S o l o n e l 2 0 2 3 s o n o s t a t a t i n e c e s s a r i 1 3 1 , 1 1 9 m i l i a r d i p e r l a s p e s a s a n i t a r i a , o l t r e 1 6 4 p e r l ’ a s s i s t e n z a s o c i a l e e a l t r i c i r c a 1 3 , 4 m i l i a r d i p e r i l w e l f a r e d e g l i e n t i l o c a l i : u n c o n t o t o t a l e d a o l t r e 3 0 0 m i l i a r d i c h e , i n a s s e n z a d i t a s s e d i s c o p o ( c o m e , a d e s e m p i o , a c c a d e p e r l e p e n s i o n i c h e s o n o i n a t t i v o a l n e t t o d e l l ’ I r p e f ) , v i e n e f i n a n z i a t o a t t i n g e n d o f i s c a l i t à g e n e r a l e : a q u e s t e s o l e 3 v o c i d i s p e s a s o n o s t a t e d u n q u e d e s t i n a t e n e l l ’ u l t i m o a n n o d i r i l e v a z i o n e p r e s s o c h é t u t t e l e i m p o s t e d i r e t t e I r p e f , a d d i z i o n a l i , I r e s , I r a p e I s o s t e a n c h e 3 2 , 8 m i l i a r d i d i i m p o s t e i n d i r e t t e , i n p r i m i s l ’ I v a . N e g l i u l t i m i 1 6 a n n i i r e d d i t i d i c h i a r a t i s o n o a u m e n t a t i d e l 2 8 , 4 6 % , m e n t r e l a s p e s a p e r i l w e l f a r e è c r e s c i u t a d e l 4 5 % , t r a i n a t a s o p r a t t u t t o d a q u e l l a a s s i s t e n z i a l e , i l c u i v a l o r e t e n d e o r m a i a d a v v i c i n a r s i p e r i c o l o s a m e n t e a l g e t t i t o d e l l ’ I r p e f o r d i n a r i a . B a s t a q u e s t o s e m p l i c e c o n f r o n t o p e r c a p i r e c o m e s i s i a d a v a n t i a u n o n e r e , g i à o g g i e a n c o r a d i p i ù i n f u t u r o , m o l t o g r a v o s o d a s o s t e n e r e e c h e l a s c i a a d a l t r e f u n z i o n i s t a t a l i , i n d i s p e n s a b i l i a l l o s v i l u p p o d e l P a e s e ( c o m e i n f r a s t r u t t u r e , i n v e s t i m e n t i i n c a p i t a l e e c o s ì v i a ) , s o l o l e r e s i d u a l i i m p o s t e i n d i r e t t e , l e a c c i s e e l a s t r a d a d e l d e b i t o . " D e b i t o c h e - p u n t u a l i z z a B r a m b i l l a - o g n i a n n o a u m e n t a s p a v e n t o s a m e n t e n e l l ’ i n d i f f e r e n z a g e n e r a l e e , i n f a t t i , s i a m o i l f a n a l i n o d i c o d a i n E u r o p a p e r o c c u p a z i o n e e p r o d u t t i v i t à . D ’ a l t r a p a r t e , s i a m o t r a i p o c h i P a e s i c h e n o n h a n n o u n ’ a n a g r a f e e u n a b a n c a d a t i d e l l ’ a s s i s t e n z a : l o S t a t o f a s c o n t i , b o n u s , d e c o n t r i b u z i o n i m a n o n s a q u a n t o p a g a n o c o m u n i , p r o v i n c e , r e g i o n i , c o m u n i t à m o n t a n e e c o s ì v i a , c o n i l r i s u l t a t o c h e i n q u e s t i u l t i m i 1 6 a n n i s o n o e s p l o s e a g e v o l a z i o n i e m i s u r e a s s i s t e n z i a l i c h e , s e d a u n a p a r t e s i s o n o s t r a t i f i c a t i , c o m p l i c a n d o e r e n d e n d o m e n o e q u o i l s i s t e m a f i s c a l e , d a l l ’ a l t r o h a n n o f i n i t o c o n l ’ i n c e n t i v a r e i m p l i c i t a m e n t e l a v o r o i r r e g o l a r e e f e n o m e n i d i s o t t o - d i c h i a r a z i o n e " .