R o m a , 3 0 s e t . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - N o n s i a m o u n P a e s e ' s t r o z z a t o ' d a l l e t a s s e , m a u n P a e s e i n c u i i l p e s o d e l f i s c o è c o n c e n t r a t o s u u n a m i n o r a n z a d i c o n t r i b u e n t i . E ' l a f o t o g r a f i a c h e e m e r g e d a l l a d o d i c e s i m a e d i z i o n e d e l l ’ O s s e r v a t o r i o s u l l e e n t r a t e f i s c a l i , a c u r a d e l C e n t r o s t u d i e r i c e r c h e I t i n e r a r i p r e v i d e n z i a l i , p r e s e n t a t a o g g i a l l a C a m e r a d e i D e p u t a t i i n s i e m e a C i d a - C o n f e d e r a z i o n e i t a l i a n a d i r i g e n t i e a l t e p r o f e s s i o n a l i t à , s o s t e n i t r i c e d e l l a r i c e r c a , i n o c c a s i o n e d e l c o n v e g n o ' I l d i f f i c i l e f i n a n z i a m e n t o d e l w e l f a r e i t a l i a n o ' . " S i d i c e s p e s s o c h e l ’ I t a l i a s i a u n P a e s e o p p r e s s o d a l l e t a s s e . M a è d a v v e r o c o s ì ? I n u m e r i d i c o n o d i n o . I l p r o b l e m a n o n è c h e t u t t i p a g h i n o t r o p p o , m a c h e p o c h i p a g h i n o p e r t u t t i . Q u a s i u n c i t t a d i n o s u d u e n o n v e r s a n e m m e n o u n e u r o d i I r p e f e c o s ì p o c o p i ù d i u n q u a r t o d e i c o n t r i b u e n t i s i f a c a r i c o d a s o l o d i q u a s i l ’ 8 0 % d e l l ’ i m p o s t a . È c o m e i n u n a s q u a d r a d i c a l c i o : s e s o l o t r e g i o c a t o r i c o r r o n o e g l i a l t r i o t t o g u a r d a n o , n o n s i v i n c e n e s s u n a p a r t i t a . Q u e s t o s q u i l i b r i o l o g o r a i l c e t o m e d i o , s c o r a g g i a i g i o v a n i e m e t t e a r i s c h i o i l f u t u r o d e l P a e s e . P e r q u e s t o , a l l a v i g i l i a d e l l a l e g g e d i b i l a n c i o , c h i e d i a m o a l l a p o l i t i c a s c e l t e c o r a g g i o s e : m e n o e v a s i o n e , p i ù e q u i t à , i n v e s t i m e n t i v e r i s u l a v o r o e s a l a r i " , d i c h i a r a S t e f a n o C u z z i l l a , p r e s i d e n t e C i d a . D a l l a r i e l a b o r a z i o n e d e i d a t i M e f e A g e n z i a d e l l e E n t r a t e e m e r g e i n f a t t i c h e , n e l 2 0 2 4 , s u u n a p o p o l a z i o n e d i 5 8 . 9 9 7 . 2 0 1 c i t t a d i n i r e s i d e n t i s o n o s t a t i 4 2 . 5 7 0 . 0 7 8 q u a n t i h a n n o p r e s e n t a t o u n a d i c h i a r a z i o n e d e i r e d d i t i ( c o n r i f e r i m e n t o a l l ’ a n n o d i i m p o s t a p r e c e d e n t e ) . A v e r s a r e a l m e n o 1 e u r o d i I r p e f , p e r ò , s o l o 3 3 . 5 4 0 . 4 2 8 r e s i d e n t i , v a l e a d i r e p o c o p i ù d e l l a m e t à d e g l i i t a l i a n i ; a o g n i c o n t r i b u e n t e c o r r i s p o n d o n o q u i n d i 1 , 3 8 6 a b i t a n t i . D a t i c h e n o n s e m b r a n o r i f l e t t e r e l a n a r r a z i o n e d i u n a p o p o l a z i o n e o p p r e s s a d a l l e t a s s e , a n c o r a d i p i ù s e i n c r o c i a t i c o n q u e l l i r e l a t i v i a l l ’ e f f e t t i v a r i p a r t i z i o n e d e l c a r i c o f i s c a l e : s u 4 2 , 6 m i l i o n i d i d i c h i a r a n t i , p o i , i l 7 6 , 8 7 % d e l l ’ i n t e r a I r p e f è p a g a t o d a c i r c a 1 1 , 6 m i l i o n i d i m i l i o n i d i c o n t r i b u e n t i , m e n t r e i r e s t a n t i 3 1 n e p a g a n o s o l o i l 2 3 , 1 3 % . " I l t o t a l e d e i r e d d i t i p r o d o t t i n e l 2 0 2 3 e d i c h i a r a t i n e l 2 0 2 4 a i f i n i I r p e f è a m m o n t a t o a 1 . 0 2 8 m i l i a r d i , p e r u n g e t t i t o I r p e f g e n e r a t o - a l n e t t o d i t i r ( t r a t t a m e n t o i n t e g r a t i v o s u i r e d d i t i d a l a v o r o d i p e n d e n t e e a s s i m i l a t i ) e d e t r a z i o n i - d i 2 0 7 , 1 5 m i l i a r d i ( d i c u i 1 8 5 , 5 8 m i l i a r d i , l ’ 8 9 , 9 % , d i I r p e f o r d i n a r i a ) : v a l o r e i n a u m e n t o d e l 9 , 4 3 % r i s p e t t o a l l ' a n n o p r e c e d e n t e . C r e s c o n o s i a i d i c h i a r a n t i ( 4 2 . 5 7 0 . 0 7 8 , n u m e r o a d d i r i t t u r a s u p e r i o r e a q u e l l o r e c o r d d e l 2 0 0 8 ) s i a i c o n t r i b u e n t i / v e r s a n t i , v a l e a d i r e c o l o r o c h e v e r s a n o a l m e n o 1 e u r o d i I r p e f , c h e t o c c a n o q u o t a 3 3 . 5 4 0 . 4 2 8 . M e n t r e s a l g o n o s i a i c o n t r i b u e n t i c o n r e d d i t i c o m p r e s i t r a i 2 0 e i 2 9 m i l a e u r o ( 9 , 7 m i l i o n i ) s i a q u e l l i c o n r e d d i t i m e d i o - a l t i d a i 2 9 m i l a e u r o i n s u , d i m i n u i s c o n o i d i c h i a r a n t i p e r t u t t e l e f a s c e d i r e d d i t o f i n o a 2 0 m i l a e u r o , c h e c a l a n o d a 2 2 , 3 5 6 a 2 1 , 2 4 1 m i l i o n i " , d o c u m e n t a A l b e r t o B r a m b i l l a , p r e s i d e n t e d e l C e n t r o s t u d i e r i c e r c h e I t i n e r a r i p r e v i d e n z i a l i , n e l c o r s o d e l l a s u a r e l a z i o n e , d a l l a q u a l e è e m e r s o u n p r i m o i m p o r t a n t e p a r a d o s s o m a l g r a d o u n t r e n d c o m p l e s s i v a m e n t e p o s i t i v o . L ’ O s s e r v a t o r i o e v i d e n z i a s ì u n a r i d u z i o n e d e i d i c h i a r a n t i c o n r e d d i t i b a s s i i n f a v o r e d i q u e l l i m e d i o - a l t i m a , a n c h e p e r e f f e t t o d i b o n u s e d e t r a z i o n i , n o n c i s o n o v a r i a z i o n i s o s t a n z i a l i n e l l a r i p a r t i z i o n e d e l c a r i c o f i s c a l e , c h e p e s a s o p r a t t u t t o s u l l e s p a l l e d i u n o s p a r u t o c e t o m e d i o . " B a s t i p e n s a r e - s o t t o l i n e a - c h e , m a l g r a d o i l m i g l i o r a m e n t o d i P i l e o c c u p a z i o n e i l 4 3 , 1 5 % d e g l i i t a l i a n i n o n h a r e d d i t i e , d i c o n s e g u e n z a , v i v e a c a r i c o d i q u a l c u n o . S o n o i n v e c e 1 . 1 8 4 . 2 7 2 i s o g g e t t i ( i n a u m e n t o d i o l t r e 1 7 0 m i l a u n i t à s u l l o s c o r s o a n n o ) c h e d e n u n c i a n o u n r e d d i t o n u l l o o n e g a t i v o , n o n p a g a n d o q u i n d i n é t a s s e n é c o n t r i b u t i " .