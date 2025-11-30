F i r e n z e , 3 0 n o v . ( A d n k r o n o s ) - S i r a f f o r z a l ' i p o t e s i d e l l ' o m i c i d i o - s u i c i d i o p e r i l c a s o d e i c o n i u g i , t r o v a t i m o r t i c o n f e r i t e d ' a r m a d a t a g l i o , n e l l a l o r o a b i t a z i o n e d i v i a G i a m p a o l o O r s i n i n e l q u a r t i e r e G a v i n a n a a F i r e n z e . L e v i t t i m e s o n o F r a n c o G i o r g i , 7 4 a n n i , e G i a n n a D i N a r d o , 6 8 a n n i . G i o r g i e r a t i t o l a r e d i u n a n o t a g a l l e r i a d i a n t i q u a r i a t o c h e p o r t a i l s u o n o m e . I c o r p i s o n o s t a t i r i n v e n u t i a l l ' i n t e r n o d i u n a p p a r t a m e n t o c o l l o c a t o i n u n a p a l a z z i n a d i i n i z i o N o v e c e n t o . L e s a l m e s a r a n n o c o n d o t t e p r e s s o l a m e d i c i n a l e g a l e d i C a r e g g i p e r g l i e s a m i a u t o p t i c i . N e l l ' a b i t a z i o n e s o n o s t a t e t r o v a t e t r a c c e d i s a n g u e i n p i ù s t a n z e . S u l p o s t o s o n o i n t e r v e n u t i t e m p e s t i v a m e n t e i c a r a b i n i e r i e i s a n i t a r i d e l 1 1 8 , c h e p e r ò n o n h a n n o p o t u t o f a r e n u l l a : i c o n i u g i e r a n o g i à d e c e d u t i . L ' a p p a r t a m e n t o è s t a t o p o s t o s o t t o s e q u e s t r o s u o r d i n e d e l p u b b l i c o m i n i s t e r o d i t u r n o e d è o g g e t t o d i r i l i e v i d e l l a s c i e n t i f i c a p e r r i c o s t r u i r e l a d i n a m i c a d e l l ' a c c a d u t o . A l m o m e n t o n o n v i e n e e s c l u s a a l c u n a i p o t e s i . I c o n i u g i a v e v a n o u n f i g l i o d i 3 5 a n n i , c h e , s e c o n d o q u a n t o a p p r e s o , a v r e b b e d a t o l ' a l l a r m e i n t o r n o a l l e 1 4 . 3 0 . L e i n d a g i n i d e i c a r a b i n i e r i p r o s e g u o n o c o n l ' a u d i z i o n e d i f a m i l i a r i e v i c i n i p e r r a c c o g l i e r e t e s t i m o n i a n z e u t i l i a c h i a r i r e q u a n t o a c c a d u t o . I l q u a r t i e r e G a v i n a n a , n o r m a l m e n t e t r a n q u i l l o , è r i m a s t o s o t t o c h o c p e r l a t r a g e d i a , a v v e n u t a a p o c h i p a s s i d a p i a z z a F e r r u c c i , u n a d e l l e z o n e r e s i d e n z i a l i p i ù n o t e d i F i r e n z e .