R o m a , 3 0 s e t . ( A d n k r o n o s ) - A l v i a l a s e t t i m a e d i z i o n e d e l F e s t i v a l N a z i o n a l e d e l l ’ E c o n o m i a C i v i l e , i n p r o g r a m m a d a l 2 a l 5 o t t o b r e a F i r e n z e . T o r n a l a k e r m e s s e c h e s i è o r m a i a c c r e d i t a t a c o m e l ’ a n n u a l e a p p u n t a m e n t o s u i t e m i d e l l ’ e c o n o m i a c i v i l e e s o c i a l e i n E u r o p a , c o n s o l i d a n d o i l s u o r u o l o n e l l a c o s t r u z i o n e d i u n n u o v o p a r a d i g m a e c o n o m i c o e p r o d u c e n d o d o c u m e n t i s t r a t e g i c i e i n d i c a z i o n i o p e r a t i v e . L ’ a p e r t u r a , p e r i l t e r z o a n n o c o n s e c u t i v o , è i n p r o g r a m m a a l P o l o d e l l e S c i e n z e s o c i a l i d i N o v o l i d e l l ’ U n i v e r s i t à d i F i r e n z e , m e n t r e d a l 3 a l 5 o t t o b r e i l a v o r i s i s p o s t e r a n n o a l l ’ i n t e r n o d e l S a l o n e d e i C i n q u e c e n t o d i P a l a z z o V e c c h i o . O s p i t i i n t e r n a z i o n a l i d e l l a s e t t i m a e d i z i o n e d e l F n e c s a r a n n o M i c h a e l S p e n c e ( e c o n o m i s t a e P r e m i o N o b e l p e r l ’ E c o n o m i a n e l 2 0 0 1 ) , A b h i j i t B a n e r j e e ( e c o n o m i s t a e P r e m i o N o b e l p e r l ’ e c o n o m i a n e l 2 0 1 9 ) , K a u s h i k B a s u ( c o - p r e s i d e n t e d e l c o m i t a t o ' o l t r e i l P i l ' d e l l ’ O n u e g i à c a p o c o n s i g l i e r e e c o n o m i c o d e l g o v e r n o d e l l ’ I n d i a ) e M a r t i n G u z m a n ( p r o f e s s o r e d e l l a S c h o o l o f I n t e r n a t i o n a l a n d P u b l i c A f f a i r s - S i p a d e l l a C o l u m b i a U n i v e r s i t y e g i à m i n i s t r o d e l l ’ E c o n o m i a a r g e n t i n a d a d i c e m b r e 2 0 1 9 a l u g l i o 2 0 2 2 ) . N o n m a n c h e r a n n o , p o i , a n c h e i n t e r v e n t i d a l m o n d o p o l i t i c o i t a l i a n o e d i n t e r n a z i o n a l e c o n A n t o n i o T a j a n i ( m i n i s t r o A f f a r i E s t e r i e d e l l a C o o p e r a z i o n e I n t e r n a z i o n a l e ) , F a b r i z i a L a p e c o r e l l a ( v i c e s e g r e t a r i o g e n e r a l e d e l l ' O c s e ) , L u i s a M o r g a n t i n i ( g i à v i c e p r e s i d e n t e d e l P a r l a m e n t o E u r o p e o ) e P a o l o G e n t i l o n i ( c o p r e s i d e n t e d e l l a T a s k F o r c e O n u s u l l a c r i s i d e l d e b i t o ) . C o m e d i c o n s u e t o , v e r r à p r e s e n t a t o i l ' R a p p o r t o s u l B e n V i v e r e e l a G e n e r a t i v i t à ' c h e , p e r i l s e t t i m o a n n o , f o r n i r à u n a f o t o g r a f i a a g g i o r n a t a d e l b e n e s s e r e e d e l l a v i t a l i t à d e i t e r r i t o r i i t a l i a n i , e a l t r e d u e i n n o v a t i v e r i c e r c h e : ' D e m o c r a z i a A u m e n t a t a ' e l ' I n d i c e d i S v i l u p p o U m a n o d i C o m u n i t à ' . I n o l t r e s a r à p r e s e n t a t o i l R a p p o r t o G i u b i l a r e s u l d e b i t o i n m e m o r i a d i P a p a F r a n c e s c o . S p a z i o a n c h e a l l o s p e t t a c o l o : i l 2 o t t o b r e c o n l ’ a t t r i c e L u c i a M a s c i n o e l ’ a t t o r e M a s s i m o P o p o l i z i o , E l i o e i P l a n e t F u n k c h e a n i m e r a n n o l a s e r a t a d i v e n e r d ì 3 o t t o b r e , e D a n i e l e S i l v e s t r i i n p r o g r a m m a i l 4 o t t o b r e . G i o v a n i , s t u d e n t i e b u o n e p r a t i c h e s a r a n n o a n c o r a u n a v o l t a s p e t t a t o r i a t t i v i d e l l a k e r m e s s e c o n u n p r o g r a m m a s t u d i a t o a p p o s i t a m e n t e p e r l o r o : p a n e l d e d i c a t i , l a b o r a t o r i i n t e r a t t i v i , l ’ h a c k a t h o n p e r l a d e m o c r a z i a . N o v i t à 2 0 2 5 a n c h e l o ' S p a z i o N e t w o r k i n g ' p e r d i s c u t e r e e i n t e r a g i r e c o n l a c o m u n i t à d e l F e s t i v a l , s c a m b i a r e i d e e e c o s t r u i r e i n s i e m e p r o g e t t i d i e c o n o m i a c i v i l e . P r e s e n t i , c o m e o g n i a n n o , i p r e m i c h e v a l o r i z z a n o l e b u o n e p r a t i c h e d i c o m u n i , s t a r t u p e i m p r e s e . I l F n e c è p r o m o s s o d a F e d e r c a s s e ( A s s o c i a z i o n e N a z i o n a l e d e l l e B a n c h e d i C r e d i t o C o o p e r a t i v o , C a s s e R u r a l i , C a s s e R a i f f e i s e n ) e d a C o n f c o o p e r a t i v e , o r g a n i z z a t o e p r o g e t t a t o c o n N e X t - N u o v a E c o n o m i a p e r T u t t i , c o n i l c o n t r i b u t o d i F o n d o s v i l u p p o , A s s i m o c o , A s s i c o o p e r , F e d e r a z i o n e T o s c a n a d e l l e B c c , E n e l , F r e c c i a r o s s a , P u b l i a c q u a e l a c o l l a b o r a z i o n e d e l l ' U n i v e r s i t à d e g l i S t u d i d i F i r e n z e , S e c - S c u o l a d i E c o n o m i a C i v i l e , G i o o s t o e d i M u s . E .