R o m a , 2 3 o t t ( A d n k r o n o s ) - " L ' o s t r u z i o n i s m o d e l l a m a g g i o r a n z a s u l f i n e v i t a t r o v a i n f i n i t e v i e . O r a c i s i n a s c o n d e d i e t r o l ' a s s e n z a d i u n p a r e r e d e l l a c o m m i s s i o n e B i l a n c i o p e r p r o c r a s t i n a r e l a d i s c u s s i o n e s i n e d i e . U n o s t a l l o u m i l i a n t e d e l p a r l a m e n t o , o s t a g g i o d i u n a m a g g i o r a n z a i n c a p a c e , d i v i s a , e p e r t a n t o i n a d e g u a t a a d a f f r o n t a r e i n m o d o s e r i o e d e q u i l i b r a t o u n t e m a c o s ì s e n t i t o d a l l ' o p i n i o n e p u b b l i c a ” . L o d i c o n o i s e n a t o r i d e l P d A l f r e d o B a z o l i e S a n d r a Z a m p a .