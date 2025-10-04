O r v i e t o , 4 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ N o n s t i a m o a d a s p e t t a r e c h e v e n g a n o t e m p i m i g l i o r i p e r i d i r i t t i c i v i l i , a l t r i m e n t i s i r i s c h i a d i t o r n a r e i n d i e t r o c o m e n e g l i U S A ” . S o n o l e p a r o l e a l X X I I c o n g r e s s o d e l l ' A s s o c i a z i o n e L u c a C o s c i o n i d i F i l o m e n a G a l l o , S e g r e t a r i a d e l g r u p p o , o g g i a O r v i e t o . L ’ i n c o n t r o è s t a t o l ’ o c c a s i o n e p e r f a r e i l p u n t o s u i n u o v i o b i e t t i v i e l e a z i o n i p o l i t i c h e d e l 2 0 2 6 . “ A p r o p o s i t o d i D i r i t t i c i v i l i , o l t r e 1 7 0 . 0 0 0 p e r s o n e i n u n a n n o h a n n o f i r m a t o l e n o s t r e r i c h i e s t e a l l a p o l i t i c a d i e l i m i n a r e l e d i s c r i m i n a z i o n i s u f i n e v i t a , a b o r t o , p s i c h e d e l i c i e P M A . S o n o s t a t e 3 9 l e a z i o n i l e g a l i i n t r a p r e s e , 2 4 1 l e r i c h i e s t e d i a c c e s s o a g l i a t t i , u n i t a m e n t e a l s o s t e g n o a l l e d i s o b b e d i e n z e c i v i l i d i d e c i n e d i p e r s o n e . N o n o s t a n t e l ' o s t i l i t à o l ’ i n e r z i a d e i v e r t i c i d e l l a p o l i t i c a u f f i c i a l e e d e i p a r t i t i - h a p r o s e g u i t o l a G a l l o - i l 2 0 2 5 è s t a t o u n a n n o d i c o n q u i s t e e a z i o n i c o n c r e t e p e r l a l i b e r t à d i s c e l t a , l ’ a u t o d e t e r m i n a z i o n e e i l d i r i t t o a l l a s a l u t e . D a l l ’ a p p r o v a z i o n e d i d u e l e g g i r e g i o n a l i p e r t e m p i c e r t i d i e r o g a z i o n e d e l l e p r e s t a z i o n i s u l ‘ s u i c i d i o a s s i s t i t o ’ i n T o s c a n a e S a r d e g n a , c o n p r o p o s t e a n a l o g h e d e p o s i t a t e i n t u t t e l e R e g i o n i f i n o a l l a p r o p o s t a d i l e g g e n a z i o n a l e i n P a r l a m e n t o p e r l e g a l i z z a r e l ’ e u t a n a s i a . E p o i , q u a t t r o s e n t e n z e d e l l a C o r t e c o s t i t u z i o n a l e o t t e n u t e t r a m i t e p r o c e d i m e n t i g i u d i z i a r i a c c a n t o a l l e p e r s o n e : d u e s u l f i n e v i t a c h e i n t e r p r e t a n o c o m e d e v e e s s e r e c o n s i d e r a t o i l r e q u i s i t o d e l t r a t t a m e n t o d i s o s t e g n o v i t a l e ; u n a s u l l ’ a c c e s s o a l l a p r o c r e a z i o n e m e d i c a l m e n t e a s s i s t i t a p e r d o n n e s i n g o l e c h e e v i d e n z i a c h e l a c a n c e l l a z i o n e d e l d i v i e t o n o n i n c o n t r a o s t a c o l i c o s t i t u z i o n a l i ; u n a s e n t e n z a c h e a m m e t t e c o n s e n t e n z a d i i n c o s t i t u z i o n a l i t à , l a f i r m a c e r t i f i c a t a p e r l e p e r s o n e c h e n o n p o s s o n o f i r m a r e m a n u a l m e n t e l e l i s t e e l e t t o r a l i , a t t u a n d o p i e n a p a r t e c i p a z i o n e p o l i t i c a a l l a v i t a d e l p a e s e s e n z a d i s c r i m i n a z i o n i ” , h a c o n c l u s o l ’ a v v o c a t o c a s s a z i o n i s t a , s p e c i a l i z z a t a i n D i r i t t o m i n o r i l e , D i r i t t o d i f a m i g l i a e D i r i t t o p u b b l i c o .