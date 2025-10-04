O r v i e t o , 4 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ I l d i r i t t o a l l ’ a i u t o m e d i c o a l l a m o r t e v o l o n t a r i a , o t t e n u t o s e i a n n i f a c o n l e n o s t r e d i s o b b e d i e n z e c i v i l i , s t a f i n a l m e n t e i n i z i a n d o a e s s e r e a p p l i c a t o i n I t a l i a . È s t a t o i n f a t t i r i c o n o s c i u t o a 1 6 p e r s o n e , e s o n o d u e l e R e g i o n i c h e h a n n o s t a b i l i t o t e m p i c e r t i d i r i s p o s t a a c h i s o f f r e ” . C o s ì i l p o l i t i c o e d a t t i v i s t a M a r c o C a p p a t o , p a r t e c i p a n d o o g g i a O r v i e t o a l X X I I c o n g r e s s o d e l l ’ A s s o c i a z i o n e L u c a C o s c i o n i , d i c u i è t e s o r i e r e . U n m o m e n t o d i c o n f r o n t o p e r f a r e i l p u n t o s u i n u o v i o b i e t t i v i e l e a z i o n i p o l i t i c h e d e l 2 0 2 6 . “ D o p o a n n i d i i n e r z i a b i p a r t i s a n - c o n t i n u a C a p p a t o - i l G o v e r n o è c o r s o a i r i p a r i , c o n c o r d a n d o c o n i l V a t i c a n o u n a p r o p o s t a d i l e g g e c h e h a i l s o l o s c o p o d i c a n c e l l a r e i l d i r i t t o r i c o n o s c i u t o d a l l a C o r t e c o s t i t u z i o n a l e , e s c l u d e n d o t u t t e l e p e r s o n e n o n a t t a c c a t e a m a c c h i n e e d e s t r o m e t t e n d o i l S e r v i z i o s a n i t a r i o p e r s o s t i t u i r e A s l e R e g i o n i c o n c o m i t a t i d i n o m i n a p o l i t i c a . D a q u e s t o C o n g r e s s o d i c i a m o c h i a r o c h e c o n t r a s t e r e m o i l t e n t a t i v o i n a t t o , i n o g n i s e d e : n o n s o l o i n P a r l a m e n t o , m a a n c h e n e l l e R e g i o n i e n e l l e a u l e d i T r i b u n a l e , a t t r a v e r s o l e a r m i d e l l a n o n v i o l e n z a , d e l l ’ a z i o n e g i u d i z i a r i a e d e l l ’ a t t i v a z i o n e d e g l i s t r u m e n t i d i i n i z i a t i v a p o p o l a r e a o g n i l i v e l l o . S i a m o a d o g g i i n 1 3 t r a i m p u t a t i e i n d a g a t i , 5 0 ‘ a s s o c i a t i a d e l i n q u e r e ’ c o n S o c c o r s o C i v i l e , e c i p r e p a r i a m o a f o r m e d i d i s o b b e d i e n z a c i v i l e c o l l e t t i v a a n c o r a p i ù e s t e s e p e r a i u t a r e c h i c o n t i n u a a e s s e r e c o s t r e t t o d a l l o S t a t o i t a l i a n o a s u b i r e c o n d i z i o n i d i s o f f e r e n z a i n s o p p o r t a b i l e e i r r e v e r s i b i l e ” , h a c o n c l u s o C a p p a t o .