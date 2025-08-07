V a r s a v i a , 7 a g o . ( A d n k r o n o s / B e l g a ) - I l c i c l i s t a r o m a g n o l o F i l i p p o B a r o n c i n i h a r i p o r t a t o l a f r a t t u r a d i u n a v e r t e b r a c e r v i c a l e , m a s e n z a c o n s e g u e n z e n e u r o l o g i c h e , f r a t t u r e d e l l a c l a v i c o l a e a l t r e l e s i o n i f a c c i a l i a c a u s a d i u n a c a d u t a i e r i , d u r a n t e i l G i r o d i P o l o n i a . L o h a a n n u n c i a t o o g g i l a s u a s q u a d r a , l ' U a e E m i r a t e s - X r g . I l 2 4 e n n e d i M a s s a L o m b a r d a , n e l R a v e n n a t e , è s t a t o l a p r i n c i p a l e v i t t i m a d e l l ' i n c i d e n t e c h e h a c a r a t t e r i z z a t o l a t e r z a t a p p a d e l G i r o d i P o l o n i a i e r i . T r a l e s u e d u e v i t t o r i e d a p r o f e s s i o n i s t a i n c a r r i e r a , B a r o n c i n i h a v i n t o l a c l a s s i f i c a f i n a l e d e l G i r o d e l B e l g i o , i l B a l o i s e B e l g i u m T o u r d i q u e s t ' a n n o . A n c h e l a S u p e r 8 C l a s s i c d i H a a c h t è n e l l ' e l e n c o d e i s u c c e s s i d e l c a m p i o n e d e l m o n d o s u s t r a d a U n d e r 2 1 d e l 2 0 2 1 .