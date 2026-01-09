M i l a n o , 9 g e n . ( A d n k r o n o s ) - U n a b a r c a c o n n o v e t u r i s t e i t a l i a n e è a f f o n d a t a i e r i , g i o v e d ì 8 g e n n a i o , a l l e 1 5 . 3 0 ( o r e l o c a l i ) , n e l l ' i s o l a d i P a l a w a n , P o r t B u r t o n , n e l l e F i l i p p i n e . P e r f o r t u n a t u t t e l e p a s s e g g e r e s o n o r i u s c i t e a m e t t e r s i i n s a l v o d o p o e s s e r e r i m a s t e i n a l t o m a r e , i n b a l i a d e l l e o n d e , p e r 4 5 m i n u t i . " D o p o e s s e r s i l e g a t e u n a a l l ' a l t r a , s o n o r i u s c i t e a d a v v e r t i r e a l t r i i t a l i a n i p r e s e n t i s u l l ' i s o l a , c h e h a n n o c h i a m a t o i s o c c o r s i . L a b a r c a n o n a v e v a s i s t e m i d i s i c u r e z z a , n é r a z z i p e r a t t i r a r e l ' a t t e n z i o n e . I l c a p i t a n o , a n c h ' e g l i i n b a l i a d e l l e o n d e , n o n h a c h i a m a t o i s o c c o r s i " , v i e n e r e s o n o t o d a c h i s i t r o v a v a a b o r d o , t r a c u i l ' a v v o c a t a c o n s i g l i e r a d e l l ' O r d i n e d e g l i a v v o c a t i d i M i l a n o , G i o v a n n a F a n t i n i . L e t u r i s t e r i e n t r e r a n n o i n I t a l i a n e l l a g i o r n a t a d i d o m a n i .