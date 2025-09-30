M a n i l a , 3 0 s e t . ( A d n k r o n o s / A f p ) - C i n q u e p e r s o n e s o n o r i m a s t e u c c i s e a c a u s a d e l t e r r e m o t o d i m a g n i t u d o 6 , 9 c h e h a c o l p i t o l e F i l i p p i n e c e n t r a l i . L o h a d i c h i a r a t o l a p o l i z i a . " A b b i a m o c i n q u e m o r t i c o n f e r m a t e " , h a r i f e r i t o a l l ' A f p l ' u f f i c i a l e d i p o l i z i a F e l i p e C a b a g u e d e l c o m u n e d i S a n R e m i g i o , a g g i u n g e n d o d i n o n a v e r e d e t t a g l i i m m e d i a t i s u l l ' i d e n t i t à d e l l e v i t t i m e . I l t e r r e m o t o h a c o l p i t o i l n o r d d e l l ' i s o l a d i C e b u a l l e 2 1 , 5 9 o r a l o c a l e , d a n n e g g i a n d o e d i f i c i e s t r a d e e c a u s a n d o i n t e r r u z i o n i d i c o r r e n t e .