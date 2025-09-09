V i c e n z a , 9 s e t . ( A d n k r o n o s ) - P o s i z i o n a m e n t o i n t e r n a z i o n a l e , b u s i n e s s , f o r m a z i o n e e n e t w o r k i n g . Q u e s t i i q u a t t r o c a p i s a l d i d i V i c e n z a o r o S e p t e m b e r , s u c u i p o g g i a i l s u c c e s s o g l o b a l e d e l l a m a n i f e s t a z i o n e b 2 b d i I t a l i a n E x h i b i t i o n G r o u p ( I E G ) . I l s a l o n e i n t e r n a z i o n a l e d e l l a g i o i e l l e r i a , o r e f i c e r i a e o r o l o g e r i a s i c h i u d e o g g i c o n u n + 3 % d i b u y e r s s u l l ’ e d i z i o n e d i s e t t e m b r e 2 0 2 4 e , c o m e p e r l ’ e d i z i o n e d i g e n n a i o , r i c h i a m a a V i c e n z a t u t t a l a f i l i e r a d e l g i o i e l l o . V i c e n z a o r o c o n s o l i d a i l p r o p r i o p o s i z i o n a m e n t o i n t e r n a z i o n a l e a n z i t u t t o s u i m e r c a t i c h i a v e p e r l ’ e x p o r t : S t a t i U n i t i ( + 2 % ) e d E m i r a t i A r a b i ( + 2 1 % ) . C o m p l e s s i v a m e n t e s o n o 1 3 0 i P a e s i d i p r o v e n i e n z a d e i v i s i t a t o r i , c o n S p a g n a , F r a n c i a e G e r m a n i a c h e v a n n o a r a p p r e s e n t a r e l e m a g g i o r i p r e s e n z e e s t e r e . R a d d o p p i a t e q u e l l e d a l l ’ A u s t r a l i a , i n c r e s c i t a q u e l l e d a C i n a , H o n g K o n g , G i a p p o n e e B r a s i l e . N o v i t à a s s o l u t a p e r l e p r e s e n z e d a 1 5 n a z i o n i , t r a l e q u a l i B o l i v i a , M a d a g a s c a r , M a c a o , M o z a m b i c o , N i c a r a g u a , R e p u b b l i c a D o m i n i c a n a . C o n o l t r e 1 . 2 0 0 g l i e s p o s i t o r i ( p e r i l 6 0 % i t a l i a n i ) , d a 3 0 P a e s i , V i c e n z a o r o S e p t e m b e r h a s e g n a t o u n n u o v o s o l d o u t g r a z i e a l l a p r o p o s t a c o m p l e t a d i f i l i e r a , r i v e l a t a s i a n c o r a u n a v o l t a a t t r a t t i v a , n o n o s t a n t e l ’ i n c e r t e z z a g e o p o l i t i c a . O l t r e a l l a v i s i t a z i o n e s p o n t a n e a i n f i e r a , l ’ i n c o n t r o t r a d o m a n d a e o f f e r t a s i è s t r u t t u r a t o a p a r t i r e d a i 6 0 5 b u y e r o s p i t a t i - g r a z i e a l p r o g r a m m a d i i n c o m i n g d i I C E A g e n z i a - p r o v e n i e n t i d a 6 3 P a e s i c o n i n t e s t a S t a t i U n i t i , E m i r a t i A r a b i e F r a n c i a . E l a s t r e t t a c o l l a b o r a z i o n e c o n l a d i r e z i o n e d e l l a s e d e v i c e n t i n a d i I E G h a g a r a n t i t o l a “ n a v i g a b i l i t à ” i n t e r n a , a f a v o r e d e l b u s i n e s s , a n c h e i n c o n c o m i t a n z a c o n i l c a n t i e r e p e r l ’ a m p l i a m e n t o d e l q u a r t i e r e c h e p r o c e d e n e l p i e n o r i s p e t t o d e l c r o n o p r o g r a m m a . V i c e n z a o r o S e p t e m b e r - c o n t i n u a l a n o t a - " s i è d i s t i n t a c o m e p i a t t a f o r m a f o r m a t i v a a 3 6 0 ° p e r i l s e t t o r e o r a f o - g i o i e l l i e r o e o r o l o g i e r o . P e r i n t e r p r e t a r e i l c o n t e s t o m u t e v o l e i n c u i l ’ i n d u s t r y d e l g i o i e l l o o g g i c o m p e t e , o c c o r r e r e b b e p e r c o r r e r e i n f i n i t e d i s t a n z e " . M e n t r e a V i c e n z a o r o , a p o c h i m e t r i d a l p r o p r i o s t a n d , i l m o n d o h a r a c c o n t a t o q u e s t o c a m b i a m e n t o , l e t e n d e n z e , l e p r o s p e t t i v e i n u n c a l e n d a r i o d i a p p u n t a m e n t i v a r i e g a t o e a u t o r e v o l e , p r e c e d u t i d a l s u c c e s s o d e l l a t r e g i o r n i d i T h e V i c e n z a S y m p o s i u m , i n B a s i l i c a P a l l a d i a n a , i n c e n t r o c i t t à , d o v e s i è r i t r o v a t a d a 1 5 p a e s i l a c o m u n i t à s c i e n t i f i c a i n t e r n a z i o n a l e d e l l e t e c n o l o g i e d i l a v o r a z i o n e d e i m e t a l l i p r e z i o s i . D o p o i l b u s i n e s s i n f i e r a , V i c e n z a o r o è s t a t a l ’ o c c a s i o n e p e r c o n s o l i d a r e i l v a l o r e d e i c o n t a t t i e d e l l a r e t e d i r e l a z i o n i c h e s i c r e a n o t r a l e p e r s o n e a n c h e t r a i t e s o r i a r c h i t e t t o n i c i e l e b e l l e z z e . I l p r o g r a m m a d i e v e n t i d e l V i O f f r e a l i z z a t o i n c o l l a b o r a z i o n e c o n l ’ a m m i n i s t r a z i o n e c o m u n a l e h a r e s o p i ù a m p i a e s u g g e s t i v a l ’ e s p e r i e n z a d e l s o g g i o r n o i n c i t t à p e r t u t t i g l i o s p i t i i n t e r n a z i o n a l i d e l l a m a n i f e s t a z i o n e d i I E G . C o n l ’ e s o r d i o d e l l ’ e d i z i o n e s e t t e m b r i n a , V O V i n t a g e h a r a d d o p p i a t o e a m p l i f i c a t o i l s u o s u c c e s s o . Q u a t t r o g i o r n a t e d i i m m e r s i o n e n e l l e b e l l e z z e d e l l a g i o i e l l e r i a e o r o l o g e r i a v i n t a g e c h e h a n n o c o n q u i s t a t o i l p u b b l i c o d i a p p a s s i o n a t i e c o l l e z i o n i s t i . E p o i e v e n t i e t a l k a c o m p l e t a r n e l ’ a p p e a l . U n s u c c e s s o c h e h a c o n f e r m a t o l a b o n t à d e l l a s t r a t e g i a d i I E G s u q u e s t o e v e n t o . P a r t n e r s t r a t e g i c i d i V O s o n o M A E C I e A g e n z i a I C E p e r l ’ a t t i v i t à d i i n c o m i n g d i b u y e r s d a i m e r c a t i c h i a v e . P a r t n e r i n t e r n a z i o n a l i s o n o C I B J O – C o n f e d e r a z i o n e M o n d i a l e d e l l a G i o i e l l e r i a , G J E P C I n d i a - G e m a n d J e w e l l e r y E x p o r t P r o m o t i o n C o u n c i l , H K J J A - H o n g K o n g J e w e l l e r y & J a d e M a n u f a c t u r e r s A s s o c i a t i o n , F r a n c é c l a t . P a r t n e r n a z i o n a l i : C o n f i n d u s t r i a F e d e r o r a f i , C o n f a r t i g i a n a t o O r a f i , C o n f c o m m e r c i o F e d e r p r e z i o s i , C N A O r a f i , C l u b d e g l i O r a f i I t a l i a , C o n f i m i I n d u s t r i a C a t e g o r i a O r a f a e d A r g e n t i e r a , A s s o g e m m e , A s s o c o r a l , A F E M O – A s s o c i a z i o n e F a b b r i c a n t i E s p o r t a t o r i M a c c h i n a r i p e r O r e f i c e r i a . R a p p r e s e n t a n z e i s t i t u z i o n a l i : R e g i o n e S i c i l i a e R e g i o n e C a m p a n i a . L a J e w e l l e r y A g e n d a d i I E G p r o s e g u e c o n i l J G T D – J e w e l r y , G e m s a n d T e c h n o l o g y i n D u b a i d a l l ’ 1 1 a l 1 3 n o v e m b r e . P e r l ’ I t a l i a l ’ i n d u s t r y d e l g i o i e l l o s i r i t r o v e r à n e i d i s t r e t t i p r o d u t t i v i p e r i l V a l e n z a G e m F o r u m , i l 1 0 o t t o b r e , e a l S u m m i t d e l G i o i e l l o I t a l i a n o a d A r e z z o i l 4 e 5 d i c e m b r e . V i c e n z a o r o J a n u a r y t o r n a a d a p r i r e i l c a l e n d a r i o f i e r i s t i c o i n t e r n a z i o n a l e d i s e t t o r e d a l 1 6 a l 2 0 g e n n a i o 2 0 2 6 e a v r à t r a i s u o i e v e n t i u n a n o v i t à : l a p r o c l a m a z i o n e d e i v i n c i t o r i d e l l a p r i m a e d i z i o n e d e i V O A w a r d s , r i s e r v a t o a d e s i g n e r e a z i e n d e e s p o s i t r i c i .