R o m a , 1 d i c . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - L ' a s s e m b l e a g e n e r a l e E m e c a , r i u n i t a s i n e l l e s c o r s e s e t t i m a n e a M i l a n o , h a e l e t t o i n u o v i m e m b r i d e l s u o c o n s i g l i o d i a m m i n i s t r a z i o n e , n o m i n a n d o v i c e p r e s i d e n t e C a r l o C o s t a c h e i n I t a l i a n E x h i b i t i o n G r o u p ( I e g ) r i c o p r e i l r u o l o a p i c a l e d i c h i e f c o r p o r a t e o f f i c e r . A C o s t a , i n I e g , è a f f i d a t a l a g e s t i o n e d e i s e t t o r i o p e r a t i o n , f i n a n c e , h r , i t , l e g a l c o m p l i a n c e e l e a t t i v i t à c o r p o r a t e d e l l e s o c i e t à c o n t r o l l a t e d a l G r u p p o . I e g , q u o t a t a a l m e r c a t o p r i n c i p a l e s u E u r o n e x t M i l a n , c o n l e s u e 6 0 f i e r e e 1 5 0 e v e n t i , o l t r e 7 0 0 d i p e n d e n t i i n I t a l i a e n e l m o n d o c o n s e d i a R i m i n i , V i c e n z a , M i l a n o , A r e z z o , D u b a i , S a n P a o l o , N e w Y o r k , S i n g a p o r e o l t r e c h e i n C i n a , A r a b i a S a u d i t a e M e s s i c o , è t r a i p r i n c i p a l i o r g a n i z z a t o r i f i e r i s t i c i g l o b a l i . E m e c a , c o n s e d e a B r u x e l l e s e p r e s i e d u t a d a E l ż b i e t a R o e s k e , è d a l 1 9 9 2 l ' A s s o c i a z i o n e e u r o p e a d e i g r a n d i c e n t r i f i e r i s t i c i . R i u n i s c e l e 2 5 p i ù i m p o r t a n t i s e d i e s p o s i t i v e i n E u r o p a , t r a l e q u a l i a n c h e q u e l l e d i I t a l i a n E x h i b i t i o n G r o u p c o n R i m i n i e V i c e n z a . G l i a s s o c i a t i E m e c a o r g a n i z z a n o n e l l o r o c o m p l e s s o 2 . 0 0 0 f i e r e a l l ' a n n o c o n 4 0 0 . 0 0 0 e s p o s i t o r i e 3 8 , 5 m i l i o n i d i v i s i t a t o r i s u u n a s u p e r f i c i e e s p o s i t i v a d i 3 8 m i l i o n i d i m e t r i q u a d r a t i . O g g i , l ' E u r o p a o s p i t a l a m a g g i o r p a r t e d e l l e f i e r e i n t e r n a z i o n a l i l e a d e r e r a p p r e s e n t a q u a s i l a m e t à d e l l a q u o t a d i m e r c a t o g l o b a l e . T r a i r u o l i d i E m e c a q u e l l o d i p r o m u o v e r e i s u o i a s s o c i a t i a l i v e l l o e u r o p e o e g l o b a l e n e l l ' a m b i t o d i a l l e a n z e i n d u s t r i a l i c o n l e p r i n c i p a l i i s t i t u z i o n i g o v e r n a t i v e . C a r l o C o s t a , c l a s s e 1 9 6 8 , è o r i g i n a r i o d i T o r i n o m a r e s i d e n t e a F a n o d a 2 6 a n n i d o v e è a t t i v i s s i m o n e l v o l o n t a r i a t o d e l l a s u a c i t t à . S p o s a t o c o n M a r i a r o s a , d u e f i g l i , G i o v a n n i e G i a c o m o , s i l a u r e a i n E c o n o m i a e C o m m e r c i o a l l ’ u n i v e r s i t à d e g l i s t u d i d i T o r i n o e i n i z i a l a s u a c a r r i e r a n e l l ’ a m b i t o d e l l a d i r e z i o n e f i n a n z i a r i a d e l l a L u i g i L a v a z z a S . p . a . N e l g i g a n t e d e l c a f f è p a r t e c i p a a n c h e a l l o s t u d i o , c o s t i t u z i o n e e g e s t i o n e d i u n a a g e n c y t r e s a u r y c o m p a n y n e l l ’ a r e a d o g a n a l e d i D u b l i n o . P a s s a p o i a I f a s G r u p p o d i T o r i n o , a l l ’ e p o c a u n o d e i p i ù i m p o r t a n t i d e a l e r n e l s e t t o r e a u t o m o t i v e c o n t r o l l a t o d a u n f o n d o d i i n v e s t i m e n t o m i l a n e s e . N e l 2 0 0 1 e n t r a n e l l ’ a l l o r a E n t e A u t o n o m o F i e r a d i R i m i n i , a c c o m p a g n a n d o l o n e l l a t r a s f o r m a z i o n e i n S p A e i n t u t t e l e m a g g i o r i o p e r a z i o n i : m & a i n I t a l i a e a l l ’ e s t e r o , l ’ i n t e g r a z i o n e c o n F i e r a d i V i c e n z a - c h e h a d a t o o r i g i n e a I t a l i a n E x h i b i t i o n G r o u p S . p . A . - l a q u o t a z i o n e i n B o r s a . N e l 2 0 2 2 s i s p o s t a a l C o n s o r z i o T u t e l a G r a n a P a d a n o , i l p r o d o t t o D o p p i ù c o n s u m a t o a l m o n d o . N e l 2 0 2 4 r i e n t r a i n I t a l i a n E x h i b i t i o n G r o u p c o n i l r u o l o a p i c a l e d i C c o . N e l c o r s o d e l l ’ u l t i m a a s s e m b l e a g e n e r a l e d i E m e c a , g l i a s s o c i a t i , p r o v e n i e n t i d a t u t t a E u r o p a , s i s o n o c o n c e n t r a t i s u l l a p i a n i f i c a z i o n e d e g l i s c e n a r i f i e r i s t i c i e s u l l a c r e s c i t a d e l l e v e n d i t e r e g i s t r a t a n e l 2 0 2 5 e s u q u e l l a p r o s p e t t i c a p e r i l 2 0 2 6 ; a l c e n t r o d e l l ’ a s s e m b l e a a n c h e r i f l e s s i o n i s u l l e s f i d e d o v u t e a l l ’ i n c e r t o c o n t e s t o g e o p o l i t i c o , s u g l i i n v e s t i m e n t i n e l l a d e c a r b o n i z z a z i o n e , r i s t r u t t u r a z i o n e d e l l e s e d i e s p o s i t i v e e n u o v i s p a z i m u l t i f u n z i o n a l i . R i f l e t t o r i a c c e s i a n c h e s u d i g i t a l i z z a z i o n e , s e r v i z i p e r s o n a l i z z a t i , s i c u r e z z a e c y b e r s e c u r i t y