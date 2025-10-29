R o m a , 2 9 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " I l s i s t e m a V o l t s i d i s t i n g u e d a l l e a l t r e p i a t t a f o r m e d i e l e t t r o p o r a z i o n e " , u n a t e c n i c a i n n o v a t i v a p e r i l t r a t t a m e n t o d e l l e a r i t m i e , c o m e l a f i b r i l l a z i o n e a t r i a l e , c h e u t i l i z z a i m p u l s i e l e t t r i c i b r e v i e a d a l t a i n t e n s i t à p e r c r e a r e p i c c o l i p o r i n e l l e c e l l u l e c a r d i a c h e , d i s a t t i v a n d o s e l e t t i v a m e n t e l e a r e e r e s p o n s a b i l i d e i b a t t i t i a n o m a l i . Q u e s t o d i s p o s i t i v o " è c a r a t t e r i z z a t o d a l d e s i g n d e l c a t e t e r e a p a l l o n c i n o ( b a l l o o n - i n - b a s k e t ) , i n g r a d o d i d i s t r i b u i r e l ' e n e r g i a e l e t t r i c a d i r e t t a m e n t e a l t e s s u t o . D a t o c h e è u n s i s t e m a c h i u s o , m o l t a m e n o e n e r g i a a r r i v a n e l s a n g u e c i r c o l a n t e . Q u e s t o a s p e t t o d i s t i n g u e V o l t d a g l i a l t r i s i s t e m i e l o r e n d e d e c i s a m e n t e p i ù s i c u r o e d e f f i c a c e " . L o h a d e t t o C l a u d i o T o n d o , d i r e t t o r e D i p a r t i m e n t o d i A r i t m o l o g i a C e n t r o c a r d i o l o g i c o M o n z i n o I r c c s M i l a n o , a l l ' e v e n t o ' U n a n u o v a e r a n e l t r a t t a m e n t o d e l l a f i b r i l l a z i o n e a t r i a l e ' , o r g a n i z z a t o d a A b b o t t a M i l a n o i n o c c a s i o n e d e l l ' a r r i v o i n I t a l i a d i V o l t P f a - P u l s e d f i e l d a b l a t i o n , u n s i s t e m a a l l - i n - o n e p e r l a d i a g n o s i , m a p p a t u r a e a b l a z i o n e c o n c a m p o e l e t t r i c o p u l s a t o d e l l a f i b r i l l a z i o n e a t r i a l e . " U n ' e c c e s s i v a a p p l i c a z i o n e d e l l a t e c n i c a d e l l ' e l e t t r o p o r a z i o n e n e l s a n g u e c i r c o l a n t e , i n f a t t i , q u a n d o i l s i s t e m a è a l l ' i n t e r n o d e l l a c a v i t à c a r d i a c a a t r i a l e , i n d e t e r m i n a t e c o n d i z i o n i p o t r e b b e c r e a r e e m o l i s i , c i o è p o t r e b b e p o r t a r e a u n ' i n s u f f i c i e n z a r e n a l e - c h i a r i s c e T o n d o - A b b i a m o a v u t o i l p r i v i l e g i o e l a f o r t u n a d i e s s e r e t r a i p r i m i c e n t r i i n E u r o p a e i n I t a l i a a d u t i l i z z a r e i l n u o v o s i s t e m a , c o n f e r m a n d o l ' e f f i c a c i a e l a s i c u r e z z a d e l l a p r o c e d u r a . U n a l t r o v a n t a g g i o è c h e l ' i n t e r v e n t o a b l a t i v o c o n q u e s t o s i s t e m a p u ò d u r a r e m e n o d i 1 o r a , c i r c a 4 0 - 4 5 m i n u t i " . " V o l t - s o t t o l i n e a l o s p e c i a l i s t a - r e n d e p o s s i b i l e s e l e z i o n a r e l e z o n e d o v e s i v u o l e a p p l i c a r e l ' e n e r g i a : è c a r a t t e r i z z a t o d a e l e t t r o d i n e l l a c i r c o n f e r e n z a d e l p a l l o n e e s i p o s s o n o s e l e z i o n a r e s o l o q u e l l i a c o n t a t t o c o l t e s s u t o , r i s p a r m i a n d o z o n e c h e n o n h a n n o b i s o g n o d i e s s e r e t r a t t a t e . L a t e r a p i a d e v e e s s e r e r i t a g l i a t a a d h o c s u l p a z i e n t e , c o m e s e f o s s i m o d e i s a r t i . I l s i s t e m a V o l t c o n s e n t e d i f a r l o , p e r m e t t e n d o c i d i s c e g l i e r e c o m e v o g l i a m o e s e g u i r e l ' i n t e r v e n t o i n q u e l l o s p e c i f i c o p a z i e n t e " .