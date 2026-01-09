R o m a , 9 g e n . ( A d n k r o n o s ) - P a r t n e r s h i p s t r a t e g i c a t r a l a F o n d a z i o n e M i l a n o C o r t i n a 2 0 2 6 e F i b e r C o p p e r i G i o c h i O l i m p i c i e P a r a l i m p i c i i n v e r n a l i . " L a c o l l a b o r a z i o n e n a s c e d a l l a c o n d i v i s i o n e d e i v a l o r i u n i v e r s a l i d e l l o s p o r t e s i a v v a l e d e l l ’ e c c e l l e n z a t e c n o l o g i c a d i u n ’ a z i e n d a l e a d e r n e l l ’ i n n o v a z i o n e " , s i l e g g e i n u n a n o t a , s o t t o l i n e a n d o c h e " F i b e r C o p a s s u m e u f f i c i a l m e n t e i l r u o l o d i F i b e r i n f r a s t r u c t u r e p a r t n e r d e l l ’ e v e n t o " . L ’ a c c o r d o s a n c i s c e l ’ i m p e g n o d i F i b e r C o p n e l s o s t e n e r e u n e v e n t o d i p o r t a t a g l o b a l e , p r o m u o v e n d o n e i p r i n c i p i f o n d a n t i . A l c o n t e m p o , l a p a r t n e r s h i p r a p p r e s e n t a u n ’ o c c a s i o n e c r u c i a l e p e r v a l o r i z z a r e l e i n f r a s t r u t t u r e n a z i o n a l i e i t e r r i t o r i c o i n v o l t i d a l l a m a n i f e s t a z i o n e . F i b e r C o p , c h e g e s t i s c e l a r e t e f i s s a e i n f i b r a o t t i c a p i ù c a p i l l a r e d e l P a e s e , c o n c i r c a 2 7 m i l i o n i d i c h i l o m e t r i d i f i b r a p o s a t a e o l t r e 6 . 0 0 0 c o m u n i g i à c o n n e s s i i n b a n d a u l t r a l a r g a , m e t t e r à a d i s p o s i z i o n e d e g l i o p e r a t o r i d i t e l e c o m u n i c a z i o n e u n ’ i n f r a s t r u t t u r a m o d e r n a e a f f i d a b i l e , i d e a l e p e r s u p p o r t a r e l o s v i l u p p o d i s o l u z i o n i d i g i t a l i i n n o v a t i v e s u t u t t o i l t e r r i t o r i o . " I G i o c h i r i c h i e d o n o u n a r e t e m o l t o c o m p l e s s a p e r l a c o n n e t t i v i t à : d o b b i a m o g a r a n t i r e v e l o c i t à , q u a l i t à e c o n t i n u i t à n o n s o l o p e r i l f u n z i o n a m e n t o i n t e r n o e l o g i s t i c o d e l l ’ e v e n t o m a a n c h e p e r l e i m m a g i n i c h e v e r r a n n o t r a s m e s s e a l m o n d o i n t e r o , q u e l l e c h e r e s t e r a n n o p e r s e m p r e n e l l a s t o r i a d e l l o s p o r t e d e l l ’ I t a l i a " , a f f e r m a A n d r e a V a r n i e r , a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o M i l a n o C o r t i n a 2 0 2 6 . “ I G i o c h i s a r a n n o u n a v e t r i n a p e r l ’ I t a l i a e u n ’ o p p o r t u n i t à p e r d i m o s t r a r e c o m e i n f r a s t r u t t u r e d i g i t a l i m o d e r n e e c a p i l l a r i p o s s a n o a b i l i t a r e e v e n t i c o m p l e s s i e g l o b a l i r a p p r e s e n t a n d o u n ’ e r e d i t à d u r a t u r a p e r i l P a e s e " , c o m m e n t a M a s s i m o S a r m i , P r e s i d e n t e e A m m i n i s t r a t o r e D e l e g a t o d i F i b e r C o p .