R o m a , 1 3 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ L a n o t i z i a d e l l a s c o m p a r s a d e l s e n a t o r e A n t o n i o T o m a s s i n i c i a d d o l o r a p r o f o n d a m e n t e . È s t a t a u n a f i g u r a c e n t r a l e p e r F o r z a I t a l i a e u n r i f e r i m e n t o c o s t a n t e p e r i l m o n d o d e l l a s a n i t à , a c u i h a d e d i c a t o i m p e g n o , c o m p e t e n z a e p a s s i o n e . N e l s u o r u o l o d i p r e s i d e n t e d e l l a c o m m i s s i o n e S a n i t à d e l S e n a t o h a l a v o r a t o c o n r i g o r e e s p i r i t o d i s e r v i z i o , c o n t r i b u e n d o i n m o d o d e t e r m i n a n t e a l l a m o d e r n i z z a z i o n e d e l S e r v i z i o s a n i t a r i o n a z i o n a l e . A l l a s u a f a m i g l i a e a i s u o i c a r i e s p r i m o l a p i ù s e n t i t a v i c i n a n z a i n q u e s t o m o m e n t o d i g r a n d e d o l o r e ” . C o s ì i n u n a n o t a A l e s s a n d r o S o r t e , d e p u t a t o d i F o r z a I t a l i a e s e g r e t a r i o r e g i o n a l e d e l l a L o m b a r d i a .