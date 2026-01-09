R o m a , 9 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " N o n m e t t o b o c c a s u l l e d i n a m i c h e i n t e r n e a u n a l t r o p a r t i t o d e l l a m a g g i o r a n z a . S o n o m a t e r i e c h e r i g u a r d a n o l o r o . Q u e l l o c h e l e p o s s o d i r e i o , p e r c h é c r e d o c h e v a l g a l a p e n a d i d i r l o , è c h e p e n s o c h e q u e l l o c h e h a f a t t o A n t o n i o T a j a n i n e g l i u l t i m i t r e a n n i , e c h i a r a m e n t e s o p r a t t u t t o d o p o c h e F o r z a I t a l i a n o n p o t e v a p i ù c o n t a r e s u l c a r i s m a d i S i l v i o B e r l u s c o n i , a b b i a o g g e t t i v a m e n t e d e l m i r a c o l o s o , c i o è n e s s u n o p e n s a v a c h e f o s s e p o s s i b i l e v e d e r e l o s t a t o d i s a l u t e c h e o g g i n o i v e d i a m o i n F o r z a I t a l i a . Q u i n d i p e n s o c h e t u t t i d o b b i a m o , d a p e r s o n e o n e s t e , r i c o n o s c e r e c h e A n t o n i o T a j a n i h a f a t t o u n l a v o r o s t r a o r d i n a r i o i n s i e m e a g l i a l t r i d i r i g e n t i d i F o r z a I t a l i a " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o , G i o r g i a M e l o n i , n e l l a c o n f e r e n z a s t a m p a d i i n i z i o a n n o , r i s p o n d e n d o a d u n a d o m a n d a s u l l a n e c e s s i t à d i r i n n o v a m e n t o d i F o r z a I t a l i a e v i d e n z i a t a d a i f i g l i d i S i l v i o B e r l u s c o n i .