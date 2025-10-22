R o m a , 2 2 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " N o n è p e r m e u n a n o r m a l e , p u r t r o p p o s e m p r e t r i s t e , m a n o r m a l e c o m m e m o r a z i o n e d i u n c o l l e g a s c o m p a r s o , m a è q u a l c o s a d i p i ù , p e r c h é l o s c o r s o 1 3 o t t o b r e è v e n u t o a m a n c a r e A n t o n i o T o m a s s i n i . E r a u n o s t i m a t i s s i m o s e n a t o r e d e l l a t r e d i c e s i m a e q u a t t o r d i c e s i m a l e g i s l a t u r a , s e m p r e u n a p p r e z z a t o p r e s i d e n t e d e l l a c o m m i s s i o n e p e r m a n e n t e I g i e n e e S a n i t à , e q u a n d o e r a a l l ' o p p o s i z i o n e p r e s i d e n t e d e l l a c o m m i s s i o n e d ' i n c h i e s t a s u l l ' e f f i c i e n z a d e l s e r v i z i o p u b b l i c o d e l l a s a n i t à . U n u o m o c h e s i è d e d i c a t o s e m p r e , p r i m a n e l l a p r o f e s s i o n e e p o i n e l l a s u a l u n g a a t t i v i t à p o l i t i c a , a l l a s a l u t e d e g l i i t a l i a n i e l o h a f a t t o c o n u n a p a s s i o n e i n c r e d i b i l e " . C o s ì i l p r e s i d e n t e d e l S e n a t o I g n a z i o L a R u s s a , c o m m e m o r a n d o i n A u l a i l s e n a t o r e T o m a s s i n i , r e c e n t e m e n t e s c o m p a r s o . " L u i e r a g i n e c o l o g o e c h e m e s t i e r e m i g l i o r e c i p u ò e s s e r e - p r o s e g u e - q u e l l o d i d a r e l a v i t a a c h i s t a n a s c e n d o . N o n è d e l t u t t o a s e t t i c a l a m i a c o m m e m o r a z i o n e p e r c h é l u i n o n s o l o h a f a t t o n a s c e r e m i a n u o r a m a h a c o n t r i b u i t o a f a r n a s c e r e l a m i a n i p o t i n a m a g g i o r e e q u i n d i i o l o v e d o q u a s i c o m e u n o d i f a m i g l i a . L u i a V a r e s e p o l i t i c a m e n t e è s t a t o i m p o r t a n t e , f o n d a t o r e d i F o r z a I t a l i a , v i h a s e m p r e m i l i t a t o s i n o a l l a f i n e . O g g i l o r i c o r d i a m o c o n g r a n d e a f f e t t o , c o n g r a n d e r i s p e t t o , r i c o r d a n d o l a s u a o n e s t à , l a s u a c a p a r b i e t à , l a s u a c o e r e n z a " . " N o n e r a p i ù s e n a t o r e m a c o n t i n u a v a a o c c u p a r s i s e m p r e e c o n t i n u a m e n t e d e g l i a s p e t t i s a n i t a r i d e l l a v i t a p u b b l i c a . L o s a n n o b e n e i s u o i f a m i l i a r i c h e o g g i s o n o p r e s e n t i " . " A t u t t i l o r o l a v i c i n a n z a n o n s o l o m i a p e r s o n a l e , m a d i t u t t o i l S e n a t o , d i c o l o r o c h e l ' h a n n o c o n o s c i u t o , i v i c o m p r e s i i l p e r s o n a l e , g l i u f f i c i c h e l o r i c o r d a n o c o n l o s t e s s o a f f e t t o e l a s t e s s a a m i c i z i a . A l u i d e d i c h i a m o q u a l c h e a t t i m o d i r a c c o g l i m e n t o " , c o n c l u d e .