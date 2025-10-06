R o m a , 6 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " A p p r e n d i a m o c o n p r o f o n d a t r i s t e z z a l a n o t i z i a d e l l a s c o m p a r s a d e l s e n a t o r e B i a g i o T a t ò , c o n i l q u a l e a b b i a m o c o n d i v i s o l ' i m p e g n o p o l i t i c o n e l c e n t r o d e s t r a . T a t ò è s t a t o u n a p p a s s i o n a t o p r o t a g o n i s t a d e l l a v i t a p u b b l i c a , d e l q u a l e r i c o r d i a m o l ' i m p e g n o e l a d e d i z i o n e a l l a v a l o r i z z a z i o n e d e l t e r r i t o r i o d i B a r l e t t a , A n d r i a , T r a n i . A i s u o i f a m i l i a r i v a l a p i ù s i n c e r a v i c i n a n z a i n q u e s t o m o m e n t o d i g r a n d e d o l o r e " . C o s ì i l c a p o g r u p p o a l S e n a t o M a u r i z i o G a s p a r r i e i l s e n a t o r e D a r i o D a m i a n i d i F o r z a I t a l i a .