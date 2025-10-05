R o m a , 5 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - S i è c o n c l u s a a P a l a z z o V e c c h i o , n e l S a l o n e d e i C i n q u e c e n t o , l a s e t t i m a e d i z i o n e d e l F e s t i v a l N a z i o n a l e d e l l ’ E c o n o m i a C i v i l e , c o n l ’ u l t i m o p a n e l d a l t i t o l o ' D e m o c r a z i a è p a r t e c i p a z i o n e ' , d u r a n t e i l q u a l e s o n o s t a t i p r e m i a t i g i o v a n i e o r g a n i z z a z i o n i g i o v a n i l i . I l F e s t i v a l , d i c e i l s u o d i r e t t o r e L e o n a r d o B e c c h e t t i , c o - f o n d a t o r e d i N e X t E c o n o m i a , " n o n è u n e v e n t o , m a u n m o v i m e n t o : c ’ è p r i m a e c ’ è d o p o e m e t t e i n m o t o t u t t a u n a s e r i e d i p e r c o r s i c h e v a n n o d a l c o n s u m o e r i s p a r m i o r e s p o n s a b i l e , a l l a v o r o s u l l ’ a m m i n i s t r a z i o n e c o n d i v i s a , f i n o a l l ’ i m p e g n o s u i t e r r i t o r i , a n c h e n e l l e a r e e i n t e r n e , p e r p r o m u o v e r e p a r t e c i p a z i o n e , c i t t a d i n a n z a a t t i v a e i m p e g n o d e i c i t t a d i n i p e r i l b e n e c o m u n e . È m o l t o i m p o r t a n t e c h e n o n c i s i a s o l o l a s e n s i b i l i t à d i u n g i o r n o , p u r e i m p o r t a n t e , c o m e q u e l l a c h e a b b i a m o a v u t o i n q u e s t i g i o r n i , m a c h e q u e s t a s e n s i b i l i t à s i t r a d u c a i n u n i m p e g n o q u o t i d i a n o d i t u t t i " . P e r A u g u s t o d e l l ’ E r b a , p r e s i d e n t e F e d e r c a s s e – B c c , " o g n i v o l t a c h e t e n i a m o q u e s t o i n c o n t r o r e g i s t r i a m o r i s u l t a t i i m p o r t a n t i . Q u e s t ’ a n n o a b b i a m o a f f r o n t a t o i l g r a n d e t e m a d e l l a d e m o c r a z i a p a r t e c i p a t a , c h e è d i s t r a o r d i n a r i a a t t u a l i t à p e r q u e l l o c h e a v v i e n e n e l m o n d o , p r o b a b i l m e n t e f r u t t o d i u n d e f i c i t d i d e m o c r a z i a n e i P a e s i n e i q u a l i q u e s t i e v e n t i d r a m m a t i c i s i v e r i f i c a n o . N o i , c o n l ’ e c o n o m i a c i v i l e e c o n i l F e s t i v a l , c e r c h i a m o d i f a r c o m p r e n d e r e c o m e , o l t r e l ’ a z i o n e d e l l a b e n e f i c e n z a e d e l l a f i l a n t r o p i a , e s i s t a u n ’ e c o n o m i a c h e p r o d u c e u n b e n e f i c i o c o l l e t t i v o : i l b e n e c o m u n e " . I l F e s t i v a l , a g g i u n g e M a u r i z i o G a r d i n i , p r e s i d e n t e C o n f c o o p e r a t i v e , " è s t a t o u n g r a n d e m o m e n t o d i r i f l e s s i o n e , i m p o r t a n t e p e r i l P a e s e e p e r l e f o r z e c h e s o n o p r o t a g o n i s t e d e l l ’ e c o n o m i a c i v i l e e s o c i a l e . D o v e l ’ i m p r e s a m e t t e a l c e n t r o d e p r o p r i o m o d e l l o l o s v i l u p p o d e i t e r r i t o r i e d e l l a p e r s o n a . L o g i c a d i v e r s a d a l l a r e m u n e r a z i o n e d e g l i u t i l i e d e l c a p i t a l e . E p o i r i a p p r o p r i a r s i e t r a s f e r i r e a l P a e s e l ’ i m p o r t a n z a e l a n e c e s s i t à d i c o n t r a s t a r e u n a d e r i v a v e r s o l ’ a s t e n s i o n e , v e r s o l a n o n p a r t e c i p a z i o n e – c h e è u n a p e r d i t a d i d e m o c r a z i a – s i g n i f i c a r i c o n f e r m a r e u n a s c e l t a e c o n o m i c a c h e è a n c h e u n a g r a n d e s c e l t a p o l i t i c a e s o c i a l e : p a r t e c i p a r e " .