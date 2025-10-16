Roma, 16 ott. (Adnkronos) - Per il secondo anno consecutivo Acea promuove il contest I Mille Volti dellAcqua, con lobiettivo di sensibilizzare le giovani generazioni a diventare custodi dellacqua per il futuro. Non solo a risparmiare e preservare la risorsa, ma anche a impegnarsi attivamente per diffondere una maggiore consapevolezza su questo tema. Lo ha dichiarato Barbara Marinali, presidente di Acea, durante la cerimonia di premiazione del concorso I Custodi dellAcqua che ha raccontato le risorse idriche al tempo del cambiamento climatico. La cerimonia si è svolta nel Teatro Studio Borgna dellAuditorium Parco della Musica, ieri sera, durante la serata inaugurale della Festa del Cinema. Crediamo ha aggiunto Marinali che il linguaggio artistico e cinematografico sia uno strumento particolarmente efficace per raggiungere i giovani e stimolare un cambiamento culturale. Lacqua è una risorsa preziosa che va protetta ogni giorno, e per questo Acea lavora con impegno sul fronte della manutenzione delle reti, dellefficienza tecnologica e della formazione nelle scuole. Serviamo oltre 11 milioni di persone ha ricordato Marinali e il nostro impegno è preservare la risorsa goccia a goccia, migliorando le infrastrutture e promuovendo comportamenti sostenibili, anche attraverso programmi educativi realizzati con il Ministero dellIstruzione.