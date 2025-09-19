R o m a , 1 9 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - " A c e a è s p o n s o r d e l l a F e s t a d e l C i n e m a d i R o m a d a d i v e r s o t e m p o e c o n t i n u i a m o a p e n s a r e c h e s i a i m p o r t a n t e l e g a r e i l s o g n o d e l c i n e m a a l d e s i d e r i o d i u n m o n d o p i ù e c o s o s t e n i b i l e , i n c u i l e r i s o r s e s i a n o u t i l i z z a t e n e l m i g l i o r e d e i m o d i . S o g n i a m o d i m i g l i o r a r e i l m o n d o , e i l c i n e m a , d i f a t t o , è l a p r o i e z i o n e d i s o g n i , q u i n d i l e g a r e l ' a c q u a a l s o g n o s i g n i f i c a a t t r i b u i r l e u n ' i m p o r t a n z a m o l t o f o r t e e v a l o r i z z a r e l a b a t t a g l i a i n n o m e d e l l ' a c q u a " . L o h a s o t t o l i n e a t o V i r m a n C u s e n z a , D i r e t t o r e C o m u n i c a z i o n e d i A c e a , p r e s e n t a n d o l a p a r t e c i p a z i o n e d e l G r u p p o a l l a F e s t a d e l C i n e m a d i R o m a , p r e s s o l ' A u d i t o r i u m P a r c o d e l l a M u s i c a E n n i o M o r r i c o n e . " A b b i a m o s c e l t o d i c a r a t t e r i z z a r e l a n o s t r a p r e s e n z a a l F e s t i v a l c o n i n i z i a t i v e l e g a t e a l t e m a d e l l ' a c q u a c h e n o n s i l i m i t i n o a d e n u n c i a r e i l p r o b l e m a , m a o f f r a n o a n c h e c h i a v i c o n c r e t e p e r a f f r o n t a r l o " . T r a q u e s t e , C u s e n z a h a r i c o r d a t o l a r a s s e g n a c i n e m a t o g r a f i c a G o c c e d i C i n e m a , r e t r o s p e t t i v a d e d i c a t a a o t t o f i l m s u l l ’ a c q u a , e i l c o n t e s t I C u s t o d i d e l l ’ A c q u a , r i v o l t o s o p r a t t u t t o a l l e n u o v e g e n e r a z i o n i p e r s t i m o l a r e c o m p o r t a m e n t i v i r t u o s i n e l r i s p a r m i o i d r i c o . “ O l t r e a l B l u e C a r p e t e a l l o s t a n d A c e a , d o v e c a s t e r e g i s t i v e r r a n n o a t r o v a r c i , a r a c c o n t a r e i f i l m e f a r e i n t e r v i s t e , o s p i t i a m o a n c h e l a m o s t r a A c e a H e r i t a g e a l T e a t r o O l i m p i c o – h a s o t t o l i n e a t o C u s e n z a – p e r r a c c o n t a r e l a n o s t r a s t o r i a : n a t a c o m e m u n i c i p a l i z z a t a a l l ' i n s e g n a d e l l ' e n e r g i a , A c e a è o g g i u n ' a z i e n d a q u o t a t a c h e h a f a t t o d e l l ’ a c q u a i l s u o m o t o r e p r i n c i p a l e ” .