R o m a , 1 6 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ A b b i a m o p e n s a t o a l l a V e n e r e d i B o t t i c e l l i , i l f a m o s o q u a d r o , i n c u i l ’ a c q u a è v i s t a c o m e c r e a t r i c e d i v i t a , c o m e s i m b o l o d i c r e a t i v i t à e d i a r t e . I l p r o t a g o n i s t a r a p p r e s e n t a i n v e c e l ’ u m a n i t à : u n ’ u m a n i t à c h e g i o c a c o n c i ò c h e c r e a , m a c h e n e l c o n f r o n t o c o n l a b e l l e z z a s i r e n d e a n c h e r e s p o n s a b i l e d e i p r o b l e m i d e l p r o p r i o t e m p o ” , h a d i c h i a r a t o H a r i B e r t o j a , r e g i s t a d e “ I C u s t o d i d e l l ’ A c q u a ” v i n c i t o r e d e l P r e m i o A c e a p e r i l m i g l i o r c o r t o m e t r a g g i o d a l t e m a c u i p r e n d e i l t i t o l o , i n c o n c o r s o a l l ’ i n t e r n o d e l c o n t e s t I m i l l e v o l t i d e l l ’ a c q u a . L a p r e m i a z i o n e s i è s v o l t a n e l T e a t r o S t u d i o B o r g n a d e l l ’ A u d i t o r i u m P a r c o d e l l a M u s i c a d u r a n t e l a s e r a t a i n a u g u r a l e d e l l a F e s t a d e l C i n e m a . “ O g n i e p o c a – h a a g g i u n t o – è c o m e u n c o n t e n i t o r e i n c u i l ’ a c q u a p r e n d e f o r m a e s i f a s o s t a n z a . A n c h e n o i , n e l l a n o s t r a e p o c a , s i a m o q u e l c o n t e n i t o r e : p o s s i a m o d i v e n t a r e l a s o s t a n z a d i c o m e s a r à i l f u t u r o , a n c h e s e n o n è a n c o r a s c r i t t o ” .