Roma, 16 ott. (Adnkronos) - Abbiamo pensato alla Venere di Botticelli, il famoso quadro, in cui lacqua è vista come creatrice di vita, come simbolo di creatività e di arte. Il protagonista rappresenta invece lumanità: unumanità che gioca con ciò che crea, ma che nel confronto con la bellezza si rende anche responsabile dei problemi del proprio tempo, ha dichiarato Hari Bertoja, regista de I Custodi dellAcqua vincitore del Premio Acea per il miglior cortometraggio dal tema cui prende il titolo, in concorso allinterno del contest I mille volti dellacqua. La premiazione si è svolta nel Teatro Studio Borgna dellAuditorium Parco della Musica durante la serata inaugurale della Festa del Cinema. Ogni epoca ha aggiunto è come un contenitore in cui lacqua prende forma e si fa sostanza. Anche noi, nella nostra epoca, siamo quel contenitore: possiamo diventare la sostanza di come sarà il futuro, anche se non è ancora scritto.