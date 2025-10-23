R o m a , 2 3 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ L a c u l t u r a d ’ i m p r e s a è u n a c u l t u r a d i r e l a z i o n e c h e r i g u a r d a p e r s o n e e t e r r i t o r i , e c h e g e n e r a i n n o v a z i o n e e i n v e s t i m e n t i . I l t r e n o è u n ’ o p p o r t u n i t à s t r a o r d i n a r i a d a l p u n t o d i v i s t a e c o n o m i c o , s o c i a l e e c u l t u r a l e . I l t r e n o e l a m o b i l i t à s o n o e l e m e n t i d i c u l t u r a q u o t i d i a n a . T r a s p o r t i a m o o l t r e d u e m i l i o n i d i p e r s o n e a l g i o r n o : d u e m i l i o n i d i s t o r i e c h e v i a g g i a n o s u b i n a r i p a r a l l e l i m a c h e , q u a n d o s i i n c r o c i a n o , c r e a n o n u o v i v a l o r i e n u o v e o p p o r t u n i t à . ” L o h a s o t t o l i n e a t o G i a n p i e r o S t r i s c i u g l i o , a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o e d i r e t t o r e g e n e r a l e d i T r e n i t a l i a , a l l a F e s t a d e l C i n e m a d i R o m a , i n o c c a s i o n e d e l l a p r e s e n t a z i o n e d e l d o c u m e n t a r i o “ A n d a t a e R i t o r n o , s c r i t t o e d i r e t t o d a R o b e r t o C a m p a g n a e d E l e n a d e R o s a . “ I l c i n e m a – h a c o n c l u s o S t r i s c i u g l i o – c i o f f r e u n l i n g u a g g i o p o t e n t e p e r r a c c o n t a r e q u e l l o c h e f a c c i a m o , i n o s t r i o b i e t t i v i , i n o s t r i p r o g e t t i e p e r r i v e n d i c a r e i l n o s t r o r u o l o n e l l a t r a s f o r m a z i o n e d e l P a e s e . ”