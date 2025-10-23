R o m a 2 3 , o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ G l i a r t i s t i h a n n o u n c o m p i t o f o n d a m e n t a l e : r a c c o n t a n o i l p r e s e n t e e c i s p i n g o n o a r i f l e t t e r e . C o m e G r u p p o F S , s t i a m o p o r t a n d o a v a n t i u n p e r c o r s o d i c o m u n i c a z i o n e c h e n a r r a i l c a m b i a m e n t o d e l P a e s e a t t r a v e r s o n u o v e i n f r a s t r u t t u r e , r e t i e c o l l e g a m e n t i c h e g e n e r a n o c o n n e s s i o n i e f u t u r o . N o n s o l o t r a s p o r t o , m a a n c h e i n g e g n e r i a , i n n o v a z i o n e e a t t e n z i o n e a l l e p e r s o n e : i p a s s e g g e r i , i l c u o r e p u l s a n t e d e l l a n o s t r a a z i e n d a , d e l n o s t r o b u s i n e s s ” . H a d i c h i a r a t o G i u s e p p e I n c h i n g o l o , c h i e f c o r p o r a t e a f f a i r s , c o m m u n i c a t i o n & s u s t a i n a b i l i t y o f f i c e r G r u p p o F S , a l l a F e s t a d e l C i n e m a d i R o m a a l l a p r e s e n t a z i o n e d e l d o c u m e n t a r i o “ A n d a t a e R i t o r n o ” , r e a l i z z a t o d a G r u p p o C r e a t i v o M u l t i m e d i a p e r F e r r o v i e d e l l o S t a t o I t a l i a n e .