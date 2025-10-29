R o m a , 2 9 o t t . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - È s t a t a p r e s e n t a t a u f f i c i a l m e n t e p r e s s o l a D e l e g a z i o n e d e l l a R e g i o n e C a l a b r i a a R o m a , l a c a m p a g n a ' C o s e n z a - B o l z a n o F o o d E x p r e s s ' , i n i z i a t i v a p r o m o s s a d a l l e C a m e r e d i c o m m e r c i o d i C o s e n z a e B o l z a n o i n c o l l a b o r a z i o n e c o n T r e n i t a l i a , v o l t a a v a l o r i z z a r e l e e c c e l l e n z e a g r o a l i m e n t a r i , c u l t u r a l i e p a e s a g g i s t i c h e d e i d u e t e r r i t o r i . A l l a c o n f e r e n z a s t a m p a h a n n o p r e s o p a r t e i l p r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a d i c o m m e r c i o d i B o l z a n o , M i c h l E b n e r , d e l l a C a m e r a d i C o s e n z a , K l a u s A l g i e r i , e i l d i r e t t o r e S a l e s T r e n i t a l i a , F r a n c e s c o C a c c i a p u o t i . N e l m e s e d i n o v e m b r e a b o r d o d e i t r e n i F r e c c i a r o s s a d i T r e n i t a l i a ( G r u p p o F S ) i v i a g g i a t o r i p o t r a n n o s c o p r i r e , a t t r a v e r s o u n a c a m p a g n a p u b b l i c i t a r i a s u i m o n i t o r , s c o r c i , p a e s a g g i e p r o d u z i o n i t i p i c h e d e l l e p r o v i n c e d i C o s e n z a e B o l z a n o , e c c e l l e n z e d e l M a d e i n I t a l y c a p a c i d i r a c c o n t a r e l ’ i d e n t i t à c u l t u r a l e e g a s t r o n o m i c a d e i t e r r i t o r i . I l p r e s i d e n t e K l a u s A l g i e r i , a p r e n d o l a c o n f e r e n z a s t a m p a , h a d i c h i a r a t o : “ C o n i l p r o g e t t o ' C o s e n z a - B o l z a n o / B o l z a n o - C o s e n z a F o o d E x p r e s s ' v o g l i a m o t r a s f o r m a r e i l v i a g g i o i n u n ’ o c c a s i o n e d i s c o p e r t a e v a l o r i z z a z i o n e d e l n o s t r o p a t r i m o n i o p a e s a g g i s t i c o , c u l t u r a l e e a g r o a l i m e n t a r e . L a c o l l a b o r a z i o n e c o n l a C a m e r a d i c o m m e r c i o d i B o l z a n o e c o n T r e n i t a l i a c i p e r m e t t e d i p o r t a r e , p e r l a p r i m a v o l t a i n a s s o l u t o , l e e c c e l l e n z e d e l l a C a l a b r i a d i r e t t a m e n t e s u i b i n a r i c h e c o l l e g a n o S u d e N o r d , c r e a n d o u n p o n t e t r a t e r r i t o r i , e c o n o m i e e t r a d i z i o n i . U n a s p e t t o i m p o r t a n t e r i g u a r d a i l t u r i s m o : n e l 2 0 2 4 o l t r e 4 2 m i l a v i a g g i a t o r i d a B o l z a n o h a n n o s c e l t o l a C a l a b r i a e p i ù d i 6 3 m i l a c a l a b r e s i h a n n o v i s i t a t o l a p r o v i n c i a d i B o l z a n o , n u m e r i d e s t i n a t i a c r e s c e r e g r a z i e a q u e s t a n u o v a t r a t t a . È u n ’ i n i z i a t i v a c h e r a c c o n t a l a v e r a e s s e n z a d e l l a n o s t r a t e r r a , r a f f o r z a n d o l ’ i d e n t i t à d e i t e r r i t o r i e l a c o e s i o n e d e l P a e s e ” . M i c h l E b n e r , p r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a d i c o m m e r c i o d i B o l z a n o , h a c o m m e n t a t o : “ L ’ i n i z i a t i v a F o o d E x p r e s s , p r o m o s s a d a l l e C a m e r e d i c o m m e r c i o d i B o l z a n o e d i C o s e n z a , è u n e s e m p i o c o n c r e t o d i c o l l a b o r a z i o n e t r a N o r d e S u d , c a p a c e d i t r a s f o r m a r e l e d i f f e r e n z e t e r r i t o r i a l i i n v a l o r e c o n d i v i s o . P o r t a r e a b o r d o d e i t r e n i a d a l t a v e l o c i t à l e e c c e l l e n z e d e i n o s t r i t e r r i t o r i s i g n i f i c a f a r v i a g g i a r e s u u n u n i c o b i n a r i o l e t r a d i z i o n i c u l i n a r i e e c u l t u r a l i d i C a l a b r i a e A l t o A d i g e . U n m o d o p e r r a c c o n t a r e , a t t r a v e r s o i l l i n g u a g g i o d e l g u s t o , i l r i s p e t t o p e r l a b i o d i v e r s i t à e p e r u n a p r o d u z i o n e a g r o - a l i m e n t a r e f o n d a t a s u q u a l i t à e s o s t e n i b i l i t à ” . N e l c o r s o d e l l a c o n f e r e n z a s t a m p a è i n t e r v e n u t o a n c h e F r a n c e s c o C a c c i a p u o t i , d i r e t t o r e S a l e s d i T r e n i t a l i a : “ C o n i l s o s t e g n o a l l a c a m p a g n a ' C o s e n z a - B o l z a n o F o o d E x p r e s s ' c o n f e r m i a m o l ’ i m p e g n o d i T r e n i t a l i a n e l l a v a l o r i z z a z i o n e d e l l e b e l l e z z e e n o g a s t r o n o m i c h e , t u r i s t i c h e e c u l t u r a l i d e l n o s t r o P a e s e . U n p a t r i m o n i o c h e n o n è f a t t o s o l o d i s a p o r i e p r o d o t t i , m a d i s a p e r i , t r a d i z i o n i e v a l o r i t r a m a n d a t i d a g e n e r a z i o n i . C o s ì c o m e l ’ u n i c i t à d e l c i b o i t a l i a n o c a r a t t e r i z z a i t e r r i t o r i , l ’ e c c e l l e n z a M a d e i n I t a l y d e l F r e c c i a r o s s a l i u n i s c e c o n c o n n e s s i o n i s e m p r e p i ù v e l o c i , e f f i c i e n t i e r i s p e t t o s e d e i p a e s a g g i a t t r a v e r s a t i ” . L ’ i n i z i a t i v a s i i n s e r i s c e n e l p e r c o r s o a v v i a t o c o n l ’ A c c o r d o Q u a d r o t r a i d u e e n t i d e l 2 0 1 9 e r a f f o r z a t o c o n l ’ A c c o r d o i n t e g r a t i v o d e l 2 0 2 4 , c h e h a i s t i t u z i o n a l i z z a t o i l S y m p o s i u m N o r d – S u d / S u d - N o r d p e r l a c r e s c i t a d e l P a e s e , e v e n t o s t r a t e g i c o e a c a d e n z a a n n u a l e , d e s t i n a t o a d i v e n t a r e l u o g o p r i v i l e g i a t o p e r l a f o r m u l a z i o n e d i p r o p o s t e p r o g r a m m a t i c h e p e r l o s v i l u p p o n a z i o n a l e e p e r l a r i d u z i o n e d e l l e a s i m m e t r i e s o c i o - e c o n o m i c h e t r a N o r d e S u d . I l F o o d E x p r e s s r a p p r e s e n t a q u i n d i u n a n a t u r a l e e v o l u z i o n e d i q u e s t o c a m m i n o c o m u n e , u n p r o g e t t o c o n c r e t o , v i s i b i l e , c h e r a g g i u n g e q u o t i d i a n a m e n t e c i t t a d i n i e t u r i s t i a t t r a v e r s o i t r e n i a d a l t a v e l o c i t à , r a f f o r z a n d o i l e g a m i t r a t e r r i t o r i e p r o m u o v e n d o l e e c c e l l e n z e i t a l i a n e .