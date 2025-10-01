M i l a n o , 1 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " I l p r o g e t t o F e n h y c e c o n s i s t e n e l l a r e a l i z z a z i o n e e p r e s e n t a z i o n e d i u n p r o t o t i p o d i l o c o m o t i v a m e r c i a l i m e n t a t a a i d r o g e n o c h e d o v r à p o i p o r t a r e a l l a c o s t r u z i o n e d i u n a l i n e a d i p r o d o t t i a i d r o g e n o e , s e r i c h i e s t i , a n c h e v e t t o r i p i ù t r a d i z i o n a l i . L ’ o b i e t t i v o è r i s p o n d e r e a l l e e s i g e n z e d e l m e r c a t o f e r r o v i a r i o m e r c i , s o p r a t t u t t o d i p o r t i , i n t e r p o r t i e s c a l i l o g i s t i c i " . C o n q u e s t e p a r o l e A n t o n i o G h i g l i a , p r e s i d e n t e S i t a v , h a p r e s e n t a t o i l p r o g e t t o F e n h y c e ( F u e l c e l l e n e r g y h y d r o g e n c o n v e r t e d e n g i n e ) c h e n a s c e c o n l o s c o p o d i s v i l u p p a r e u n a s o l u z i o n e i n n o v a t i v a a b a s s o i m p a t t o a m b i e n t a l e p e r i l m e r c a t o d e l t r a s p o r t o m e r c i s u f e r r o e d e l l ’ u l t i m o m i g l i o f e r r o v i a r i o . S i è s v i l u p p a t o c o s ì u n p r o t o t i p o d i l o c o m o t i v a a l i m e n t a t a a i d r o g e n o t r a m i t e c e l l e a c o m b u s t i b i l e p e r v a l i d a r e l e s o l u z i o n i t e c n o l o g i c h e a d o t t a t e ( f r a c u i u n i n n o v a t i v o s i s t e m a d i s t o c c a g g i o a b a s s a p r e s s i o n e a 3 0 b a r ) , o l t r e c h e p e r a f f r o n t a r e l e f a s i d i o m o l o g a z i o n e p e r f u t u r e s e r i e . D u r a n t e l ’ i n c o n t r o c o n l a s t a m p a , a v v e n u t o a M i l a n o a l l ’ i n t e r n o d i E x p o F e r r o v i a r i a , G h i g l i a h a s p i e g a t o : " I l p r i m o v a n t a g g i o d i q u e s t a l o c o m o t i v a s t a n e l f a t t o d i e s s e r e a e m i s s i o n i z e r o . P o s s i e d e a n c h e u n a c a t e n a d i t r a z i o n e p i ù e f f i c i e n t e d e i m e z z i t r a d i z i o n a l i e q u i n d i c o n s u m a m e n o . P e r q u a n t o r i g u a r d a l ’ i d r o g e n o , è s t a t o s c e l t o l o s t o c c a g g i o a b a s s a p r e s s i o n e a 3 0 b a r . Q u e s t o r e n d e m o l t o p i ù s i c u r o , s e m p l i c e e d e c o n o m i c o f a r e d e i r i f o r n i m e n t i , p e r c h é n o n c ' è b i s o g n o d i g r o s s e i n f r a s t r u t t u r e p e r e s e g u i r e i l r i f o r n i m e n t o d e l l ' i d r o g e n o a b o r d o " .