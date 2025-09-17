( A d n k r o n o s ) - S o n o c i r c a 3 0 0 i m i l i a r d i d e s t i n a t i a g l i i n v e s t i m e n t i s u l l a r e t e f e r r o v i a r i a i t a l i a n a , d i c u i o l t r e l a m e t à p u ò c o n t a r e s u r i s o r s e e f f e t t i v a m e n t e s t a n z i a t e , c o n t e m p i d i a t t i v a z i o n e c h e v a n n o d a l 2 0 2 6 a l 2 0 3 3 . E ' q u a n t o e m e r g e d a u n r e p o r t d e l m i n i s t e r o d e l l e I n f r a s t r u t t u r e e d e i T r a s p o r t i , c h e l ' A d n k r o n o s h a v i s i o n a t o , e c h e m o s t r a l ' e n t i t à d e l l a ' s c o m m e s s a ' s u l t r a s p o r t o s u f e r r o v i a p e r l a m o b i l i t à d i d o m a n i d i p e r s o n e e d i m e r c i . U n p i a n o d i i n t e r v e n t i c h e h a a n c h e r i c e v u t o l ' e l o g i o d e l F o n d o M o n e t a r i o I n t e r n a z i o n a l e c h e h a s o t t o l i n e a t o c o m e g l i i n v e s t i m e n t i - l e g a t i a n c h e a l P n r r - " s t a n n o v a l o r i z z a n d o i l s i s t e m a f e r r o v i a r i o " . A o g g i i l p i a n o c o m p l e s s i v o s i a t t e s t a a 2 9 8 , 6 m i l i a r d i d i i n v e s t i m e n t i , c o n i m p e g n i p a r t i c o l a r m e n t e f o r t i i n s e i r e g i o n i c h i a v e , a l l e q u a l i d a s o l e è s t a t o d e s t i n a t o i l 5 3 % d e l t o t a l e d e g l i i m p e g n i . A l p r i m o p o s t o l a C a l a b r i a , c o n 3 4 , 5 m i l i a r d i d i i n v e s t i m e n t o . S e g u o n o i l P i e m o n t e ( 2 9 , 6 m i l i a r d i i n v e s t i t i ) , l a L o m b a r d i a ( 2 6 , 5 m l d ) , l a S i c i l i a ( 2 4 m i l i a r d i ) , l a C a m p a n i a ( 2 3 , 4 m l d ) e i l L a z i o ( 2 2 , 6 m l d ) . Q u a n t o a l l e r i s o r s e s p i c c a i l d a t o d e l l a C a m p a n i a , c h e è c o i n v o l t a - f r a l ' a l t r o - d a d u e i n t e r v e n t i p a r t i c o l a r m e n t e i m p o r t a n t i i n t e r m i n i d i A l t à V e l o c i t à , s u l l a S a l e r n o - R e g g i o C a l a b r i a e s u l l a N a p o l i - B a r i , d o v e s o n o s t a t i g i à s t a n z i a t i 2 0 , 2 m i l i a r d i , q u a s i i l 9 0 % d e l l ' i n v e s t i m e n t o t o t a l e . L ' e s a m e d e i p r i n c i p a l i p r o g e t t i e v i d e n z i a l a v o l o n t à d i r a f f o r z a r e l e d i r e t t r i c i c h i a v e , m a a n c h e p o t e n z i a n d o t r a t t e d a l g r a n d e p o t e n z i a l e d i c r e s c i t a , e d i i n t e r v e n i r e s u g l i s n o d i p i ù i m p o r t a n t i . I l p r o g e t t o p i ù i m p e g n a t i v o - d a l p u n t o d i v i s t a f i n a n z i a r i o - è s u c r a m e n t e q u e l l o r e l a t i v o a l n o d o d i G e n o v a e a l T e r z o V a l i c o d e i G i o v i , c o n 1 0 , 6 2 m i l i a r d i d i i n v e s t i m e n t i p r e v e n t i v a t i e 9 , 9 5 m i l i a r d i g i à f i n a n z i a t i . L a G a l l e r i a d i B a s e d e l B r e n n e r o ( p e r l a q u o t a s p e t t a n t e a l l ' I t a l i a ) a s s o r b i r à i n v e s t i m e n t i p e r 5 , 2 6 m i l i a r d i d i c u i 3 , 9 2 g i à f i n a n z i a t i . S u l f r o n t e d e g l i s n o d i s p i c c a p o i q u e l l o A V d i F i r e n z e , c u i s o n o s t a t i d e s t i n a t i 2 , 7 3 m i l i a r d i , g i à i n t e r a m e n t e f i n a n z i a t i . V a d e t t o c h e p o s s o n o c o n t a r e g i à s u ' r i s o r s e c e r t e ' a l t r i p r o g e t t i m o l t o i m p o r t a n t i , c o m e q u e l l o i n E m i l i a - R o m a g n a p e r i l p o t e n z i a m e n t o d e l l a l i n e a A d r i a t i c a ( i n t e r v e n t o d a 3 , 5 m i l i a r d i ) . M a l ' a n a l i s i d e g l i i n t e r v e n t i - a n c h e q u e l l i d i m i n o r e e n t i t à - e v i d e n z i a l a v o l o n t à d i a g i r e s u l i n e e c h e h a n n o g r a n d e i m p o r t a n z a p e r g l i s c a m b i c o m m e r c i a l i ( è i l c a s o d e l p o t e n z i a m e n t o d e l l a V e n e z i a - T r i e s t e ) o s u d i r e t t r i c i d a l p o t e n z i a l e a n c o r a i n e s p r e s s o , c o m e l a P a l e r m o - C a t a n i a , m o l t o a t t e s a d a i s i c i l i a n i , o p p u r e l a C a g l i a r i - O r i s t a n o , c h e s a r à e l e t t r i f i c a t a e n t r o i l 2 0 2 7 .