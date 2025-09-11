B a l v a n o , 1 1 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " H o v i s t o p e r l a p r i m a v o l t a l o s t a b i l i m e n t o d i B a l v a n o p e r l a p r i m a v o l t a 1 8 a n n i f a . N e g l i u l t i m i s e i a n n i è c a m b i a t o c o m p l e t a m e n t e n e l s e n s o c h e l a F e r r e r o h a i n v e s t i t o q u a s i 2 0 0 m i l i o n i d i e u r o p e r r e n d e r l o p i ù e r g o n o m i c o , p i ù s i c u r o , p i ù a t t r e z z a t o , p i ù m o d e r n o , m a s o p r a t t u t t o p e r m e t t e r e d u e l i n e e p r o d u t t i v e , c h e s o n o l a l i n e a d e l l a N u t e l l a B i s c u i t s e d e i K i n d e r i n i , l i n e e u n i c a m e n t e p r e s e n t i n e l l o s t a b i l i m e n t o d i B a l v a n o : n o n s o n o p r e s e n t i i n n e s s u n a l t r o s t a b i l i m e n t o F e r r e r o e q u e s t o d à u n ' i d e a d i q u a n t o s i a c e n t r a l e e i m p o r t a n t e l o s t a b i l i m e n t o p e r F e r r e r o ” . L o h a d e t t o M a r c o S o l d i , d i r e t t o r e d e l l o s t a b i l i m e n t o F e r r e r o d i B a l v a n o ( P o t e n z a ) a m a r g i n e d e l l a v i s i t a d e i r a g a z z i e d e l l a r a g a z z e d e l P u n t o l u c e d i S a v e t h e c h i l d r e n d i P o t e n z a . S o l d i h a s p i e g a t o c h e l e d u e l i n e e d i b i s c o t t i h a n n o “ c o n s e n t i t o a F e r r e r o d i e n t r a r e i n u n a n u o v a c a t e g o r i a e d i e s p a n d e r c i i n t u t t o i l m o n d o ” . “ N u t e l l a B i s c u i t s è u n p r o d o t t o c h e r e a l i z z i a m o q u i f u l l c a p a c i t y , c i o è l a l i n e a l a v o r a s e t t e g i o r n i s u s e t t e , l o e s p o r t i a m o i n t u t t o i l m o n d o e l o s t e s s o d i s c o r s o v a l e p e r i K i n d e r i n i , u n p r o d o t t o c h e s t a c r e s c e n d o e p r e s t o a r r i v e r e m o a f u l l c a p a c i t y a n c h e p e r q u e s t o p r o d o t t o ” , h a s o t t o l i n e a t o S o l d i e v i d e n z i a n d o c h e “ l a c o l l a b o r a z i o n e c o n S a v e t h e C h i l d r e n n o n è u n a n o v i t à ” . “ F e r r e r o d a a n n i c o l l a b o r a c o n E n t i c h e f a n n o b e n e f i c e n z a - h a r a c c o n t a t o - i o h o l a v o r a t o i n I n d i a e i n I n d i a c ' e r a u n ' a t t i v i t à m o l t o s i m i l e t a n t ' è v e r o c h e l a s o c i e t à i n d i a n a s i c h i a m a v a I m p r e s a s o c i a l i F e r r e r o ” .