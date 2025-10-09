R o m a , 9 o t t . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - S i è s v o l t o o g g i i l p r i m o ' F e r r e r o I n n o v a t i o n d a y I t a l i a ' , e v e n t o n a t o c o n l ’ i n t e n t o d i p r e s e n t a r e i n u o v i p r o d o t t i i n a r r i v o s u l m e r c a t o d o m e s t i c o e a l c o n t e m p o c e l e b r a r e l o s p i r i t o d i i n n o v a z i o n e e i m p r e n d i t o r i a l i t à c h e d a s e m p r e c o n t r a d d i s t i n g u e i l m o d e l l o d i b u s i n e s s d e l G r u p p o F e r r e r o . P e r F e r r e r o I t a l i a q u e s t o a p p u n t a m e n t o r a p p r e s e n t a u n ’ o c c a s i o n e p e r c o n f e r m a r e l a v o l o n t à d i t r a s f e r i r e v a l o r e s u l m e r c a t o a t t r a v e r s o l e i n n o v a z i o n i d i p r o d o t t o m e s s e a d i s p o s i z i o n e d a l G r u p p o , p r o p e d e u t i c h e a l l ’ a m p l i a m e n t o d e l l ’ o f f e r t a c o m m e r c i a l e e a l p r e s i d i o d i n u o v i s e g m e n t i d i m e r c a t o , n o n c h é d i o c c a s i o n i d i c o n s u m o p e r s o s t e n e r e l a c r e s c i t a s u l m e r c a t o l o c a l e . I n I t a l i a F e r r e r o o p e r a i n b e n 1 2 c a t e g o r i e d i p r o d o t t o , c o n u n p o r t a f o g l i o c h e c o n t a o l t r e 3 0 b r a n d . C o m e e v i d e n z i a n o i d a t i d i C i r c a n a , F e r r e r o t r a i l 2 0 2 1 e i l 2 0 2 5 è l ’ a z i e n d a c o n i l p i ù a l t o l i v e l l o d i c r e s c i t a n e l m e r c a t o d i r i f e r i m e n t o , c o n f e r m a n d o s i c o m e u n o d e i p r i n c i p a l i m o t o r i d i s v i l u p p o n e l s e t t o r e d e l l a r g o c o n s u m o . N e l c o r s o d e l F e r r e r o I n n o v a t i o n d a y I t a l i a s o n o s t a t i p r e s e n t a t i c i n q u e n u o v i p r o d o t t i . P r o s e g u e n d o i l p e r c o r s o d i i n n o v a z i o n e c h e h a c a r a t t e r i z z a t o N u t e l l a n e g l i u l t i m i 2 4 m e s i e c h e h a v i s t o l ’ a p i c e n e l c o r s o d e l 6 0 e s i m o a n n i v e r s a r i o d a l l a s u a c r e a z i o n e , p e r i l s e g m e n t o f r o z e n b a k e r y è s t a t a p r e s e n t a t a N u t e l l a c r ê p e , l a p r i m a c r ê p e p r o n t a , t a r g a t a N u t e l l a . N e l s e g m e n t o d e l l e b a r r e t t e p r o t e i c h e e a l l a f r u t t a e c e r e a l i , è s t a t a p r e s e n t a t a u f f i c i a l m e n t e E a t n a t u r a l f e t t a a l l a f r u t t a , u n a l i n e a d i b a r r e t t e m o r b i d e a l l a f r u t t a c a r a t t e r i z z a t a d a u n a l i s t a i n g r e d i e n t i c o n t e n u t a , c h e s i r i d u c e a s o l i d u e i n g r e d i e n t i n e l l e v e r s i o n i a r a c h i d i e n o c c i o l e . L e b a r r e t t e E a t n a t u r a l f e t t a a l l a f r u t t a s o n o r e a l i z z a t e c o n i n g r e d i e n t i d i o r i g i n e n a t u r a l e , c o m e d a t t e r i , m e l e , m i r t i l l i r o s s i , n o c c i o l e , m a n d o r l e e a r a c h i d i . L e n o v i t à c o i n v o l g o n o a n c h e i l m a r c h i o K i n d e r . N a s c o n o i n f a t t i s i a i b i s c o t t i K i n d e r d u o , c h e s i a f f i a n c a n o a g l i o r m a i a f f e r m a t i K i n d e r k i n d e r i n i , c o n l ’ o b i e t t i v o d i a m p l i a r e l ’ o f f e r t a d e l b r a n d n e l s e g m e n t o d e i b i s c o t t i a d a t t i a l l a m e r e n d a , s i a i l n u o v o K i n d e r c r i s p y , i l p r i m o s n a c k K i n d e r c h e c o n i u g a w a f e r , b i s c o t t o e c i o c c o l a t o , d e s t i n a t o a m p l i a r e l ’ o f f e r t a K i n d e r i n u n s e g m e n t o g i à a m p i a m e n t e p r e s i d i a t o d a l l ’ i c o n i c o K i n d e r b u e n o . I n f i n e , s o n o s t a t e p r e s e n t a t e t r e n u o v e v a r i a n t i d i t a v o l e t t e f i r m a t e F e r r e r o r o c h e r : F o n d e n t e 7 0 % , C a r a m e l l o S a l a t o e N o c c i o l a , N o c i d i M a c a d a m i a e N o c c i o l a . " P e r F e r r e r o l ’ i n n o v a z i o n e è u n v a l o r e f o n d a n t e e r a p p r e s e n t a i l m o t o r e d i u n s i s t e m a c h e u n i s c e q u a l i t à , p e r s o n e e u n i c i t à . I n I t a l i a l ’ i n n o v a z i o n e s i m u o v e l u n g o d u e d i r e t t r i c i , c o n d i v i s e c o n i l G r u p p o : i l r a f f o r z a m e n t o d e l l a n o s t r a l e a d e r s h i p n e l c o r e b u s i n e s s , c a r a t t e r i z z a t o d a m a r c h i i c o n i c i e a m a t i d a i n o s t r i c o n s u m a t o r i e l ’ e s p a n s i o n e v e r s o n u o v i s e g m e n t i , a n c h e c o n n u o v i b r a n d ” , h a c o m m e n t a t o F a b r i z i o G a v e l l i , p r e s i d e n t e e a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o d i F e r r e r o c o m m e r c i a l e I t a l i a . “ P e r c o n s o l i d a r e l a n o s t r a l e a d e r s h i p s u l m e r c a t o i t a l i a n o , m a r c h i c o m e N u t e l l a , K i n d e r e F e r r e r o r o c h e r s i s o n o a l l a r g a t i a n u o v e c a t e g o r i e e a l c o n t e m p o l ’ a z i e n d a h a c o s t r u i t o u n a s o l i d a s t r a t e g i a f o c a l i z z a t a s u l p r e s i d i o d i t e r r i t o r i s t r a t e g i c i , c o m e l a p r i m a c o l a z i o n e , l e r i c o r r e n z e e l o s n a c k i n g . P a r a l l e l a m e n t e , i l G r u p p o m i r a a e s p a n d e r s i a t t r a v e r s o l ’ i n g r e s s o i n n u o v e c a t e g o r i e d i p r o d o t t o , c o m e l e b a r r e t t e p r o t e i c h e e a l l a f r u t t a e c e r e a l i , i g e l a t i , l e t a v o l e t t e d i c i o c c o l a t o e i p r o d o t t i f r e s h e f r o z e n b a k e r y , g a r a n t e n d o u n c o s t a n t e p e r c o r s o d i c r e a z i o n e d i v a l o r e p e r i n o s t r i c o n s u m a t o r i , p e r i n o s t r i c l i e n t i e p e r g a r a n t i r e l a c r e s c i t a c o n t i n u a d i F e r r e r o i n I t a l i a ” , h a c o n c l u s o F a b r i z i o G a v e l l i . D a q u a s i 8 0 a n n i , i l t r a t t o d i s t i n t i v o d i F e r r e r o è l a c a p a c i t à d i a s c o l t a r e e r i s p o n d e r e a i b i s o g n i d e i p r o p r i c o n s u m a t o r i , s p e s s o a n t i c i p a n d o n e l e e s i g e n z e . O g n i n u o v o p r o d o t t o n a s c e d a u n a s e l e z i o n e a t t e n t a d e l l e m a t e r i e p r i m e , d a p r o c e s s i r i g o r o s i , d a u n ’ a t t e n z i o n e c o s t a n t e a l l a q u a l i t à e s o p r a t t u t t o d a u n a c o m p r o v a t a p r o p e n s i o n e a l l ’ e c c e l l e n z a , e l e m e n t i c h e c o n s e n t o n o d a s e m p r e a l G r u p p o d i o f f r i r e p r o d o t t i u n i c i e i n i m i t a b i l i .