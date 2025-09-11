B a l v a n o , 1 1 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " U n ' a z i e n d a è v e r a q u a n d o r e s t i t u i s c e a l t e r r i t o r i o q u e i v a l o r i c h e i l t e r r i t o r i o r i c h i e d e . N o n s i g n i f i c a s o l a m e n t e f a r p r o d u z i o n e e d a r e l a v o r o m a p o t e r e s s e r e i n t e g r a t a , f a r p a r t e d e l t e r r i t o r i o p e r p o t e r d a r e q u e l l a p o s s i b i l i t à a t t r a v e r s o l a c o n o s c e n z a a q u e s t i r a g a z z i d i p o t e r s i s e n t i r e c o m e g l i a l t r i : q u e s t o è l ' o b i e t t i v o " . L o d i c h i a r a V i t o B a r d i , p r e s i d e n t e d e l l a R e g i o n e B a s i l i c a t a a m a r g i n e d e l l a v i s i t a n e l l o s t a b i l i m e n t o F e r r e r o d i B a l v a n o ( P o t e n z a ) d i u n g r u p p o d i r a g a z z i e r a g a z z e d e l ‘ P u n t o L u c e ’ S a v e t h e C h i l d r e n d i P o t e n z a . S o n o c o m p l e s s i v a m e n t e 4 0 i p a r t e c i p a n t i a l l a i n i z i a t i v a . S i t r a t t a d i r a g a z z i e r a g a z z e d i e t à c o m p r e s a t r a i 6 e i 1 8 a n n i c h e h a n n o l ’ o p p o r t u n i t à d i v i s i t a r e l o s t a b i l i m e n t o e d i c o n o s c e r e l e d i v e r s e t a p p e d e l l a l a v o r a z i o n e , a p p r o f o n d e n d o a s p e t t i f o n d a m e n t a l i d e l p r o c e s s o p r o d u t t i v o c h e v a n n o d a l l a s e l e z i o n e d e l l e m a t e r i e p r i m e , a l l a l a v o r a z i o n e , a i c o n t r o l l i q u a l i t à f i n o a l c o n f e z i o n a m e n t o . P e r B a r d i , l a f a b b r i c a è “ u n o d e i f i o r i a l l ’ o c c h i e l l o d e l l a r e g i o n e e d è u n m o t i v o d i o r g o g l i o p e r n o i ” . L o s t a b i l i m e n t o r a p p r e s e n t a “ u n e s e m p i o d i c o m e u n ' a z i e n d a p o s s a r e s t i t u i r e a l t e r r i t o r i o d e l l e c o s e i m p o r t a n t i c o m e q u e l l o d e l l a c o l l a b o r a z i o n e c o n l e I s t i t u z i o n i e c o n S a v e t h e c h i l d r e n , n e l c a s o s p e c i f i c o , p e r c o n t r a s t a r e p r o b l e m i l e g a t i a l l a p o v e r t à s o p r a t t u t t o e d u c a t i v a ” , h a r i b a d i t o i l P r e s i d e n t e c h e s i è d e t t o c o n v i n t o c h e “ q u e s t e m a n i f e s t a z i o n i p o s s a n o d a r e d e l l e o p p o r t u n i t à c o n c r e t e p e r f a r s e n t i r e i r a g a z z i c h e h a n n o d e l l e d i f f i c o l t à c o m e g l i a l t r i ” .