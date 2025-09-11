R o m a , 1 1 s e t . ( A d n k r o n o s ) - U n a g i o r n a t a a l l ’ i n s e g n a d e l l a s c o p e r t a e d e l l ’ a p p r e n d i m e n t o h a c o i n v o l t o u n g r u p p o d i r a g a z z i e r a g a z z e d e l P u n t o L u c e S a v e t h e C h i l d r e n d i P o t e n z a , c h e h a a v u t o l ’ o p p o r t u n i t à d i v i s i t a r e l o s t a b i l i m e n t o F e r r e r o d i B a l v a n o , i c o n i c a r e a l t à p r o d u t t i v a d e l t e r r i t o r i o . L ’ e s p e r i e n z a h a o f f e r t o l o r o u n o s g u a r d o p r i v i l e g i a t o s u l “ d i e t r o l e q u i n t e ” d e l l a c r e a z i o n e d i p r o d o t t i a m a t i i n t u t t o i l m o n d o , r i v e l a n d o l a c o m p l e s s i t à e l a c u r a c h e a c c o m p a g n a n o o g n i f a s e d e l p r o c e s s o p r o d u t t i v o . A l l a p r e s e n z a d e l P r e s i d e n t e d e l l a R e g i o n e B a s i l i c a t a V i t o B a r d i e g u i d a t i d a i r e s p o n s a b i l i d i l i n e a , i g i o v a n i o s p i t i d e l P u n t o L u c e h a n n o e s p l o r a t o l e d i v e r s e t a p p e d e l l a l a v o r a z i o n e , a p p r o f o n d e n d o a s p e t t i f o n d a m e n t a l i d e l p r o c e s s o p r o d u t t i v o - d a l l a s e l e z i o n e d e l l e m a t e r i e p r i m e , a l l a l a v o r a z i o n e , a i c o n t r o l l i q u a l i t à f i n o a l c o n f e z i o n a m e n t o f i n a l e – c o s ì c o m e i l c o n t r o l l o q u a l i t à , l a s i c u r e z z a e l a s o s t e n i b i l i t à , u n r a c c o n t o c o i n v o l g e n t e c h e h a m e s s o i n l u c e n o n s o l o l ’ e c c e l l e n z a t e c n o l o g i c a , m a a n c h e i l v a l o r e d e l f a t t o r e u m a n o , e l e m e n t o c h i a v e p e r F e r r e r o , i n o g n i f a s e d e l l a p r o d u z i o n e e f o n t e d i i s p i r a z i o n e p e r i g i o v a n i o s p i t i . T u t t i p r o c e s s i c h e c o s t i t u i s c o n o i l c o s i d d e t t o “ S a p e r F a r e ” F e r r e r o . " L a R e g i o n e B a s i l i c a t a è o r g o g l i o s a d i p a r t e c i p a r e a q u e s t a i n i z i a t i v a f i n a l i z z a t a a c o m b a t t e r e l a p o v e r t à e d u c a t i v a t r a i p i ù g i o v a n i . L ’ e s p e r i e n z a d e i P u n t i L u c e d i S a v e t h e C h i l d r e n d i m o s t r a c h e l ’ e d u c a z i o n e e l e o p p o r t u n i t à p o s s o n o f a r e l a d i f f e r e n z a n e l l a v i t a d e i p i ù p i c c o l i , s o p r a t t u t t o i n c o n t e s t i s e g n a t i d a d i s u g u a g l i a n z e . F e r r e r o , c o n q u e s t o p r o g e t t o , c o n f e r m a c h e u n ’ i m p r e s a p u ò e s s e r e n o n s o l o m o t o r e e c o n o m i c o , m a a n c h e c o m u n i t à s o l i d a l e , c a p a c e d i g e n e r a r e v a l o r e s o c i a l e . È q u e s t o i l m o d e l l o c h e v o g l i a m o r a f f o r z a r e : “ f a r e d e l b e n e , g e n e r a a l t r o b e n e ” d o v e i s t i t u z i o n i , a z i e n d e e t e r z o s e t t o r e c o l l a b o r a n o p e r c o s t r u i r e u n a s o c i e t à p i ù g i u s t a e i n c l u s i v a " , h a d i c h i a r a t o V i t o B a r d i , P r e s i d e n t e d e l l a R e g i o n e B a s i l i c a t a . P e r i r a g a z z i e l e r a g a z z e d e l P u n t o l u c e d i S a v e t h e C h i l d r e n d i P o t e n z a , g e s t i t o i n c o l l a b o r a z i o n e c o n A p p S t a r t C o o p . S o c . O n l u s , l a g i o r n a t a è p r o s e g u i t a c o n l e a t t i v i t à l u d i c o - c r e a t i v e p r o m o s s e d a K i n d e r J o y o f M o v i n g , p r e s s o i l c a m p o c o m u n a l e d i B a l v a n o , c o n l ’ o b i e t t i v o d i i n c e n t i v a r e i l m o v i m e n t o e i l g i o c o t r a b a m b i n i e p r e a d o l e s c e n t i i n m o d o g i o i o s o e i n c l u s i v o . U n ’ e s p e r i e n z a f o r m a t i v a e d i v e r t e n t e c h e h a l a s c i a t o i l s e g n o , u n e n d o e d u c a z i o n e , s p o r t e v a l o r i c o n d i v i s i . “ Q u e s t a g i o r n a t a è s t a t a d a v v e r o s p e c i a l e . N o n s o l o l e r a g a z z e e i r a g a z z i h a n n o a v u t o l a p o s s i b i l i t à d i c o n o s c e r e d a v i c i n o u n a r e a l t à p r o d u t t i v a i m p o r t a n t e c o m e q u e l l a d i F e r r e r o , m a s o p r a t t u t t o s i s o n o s e n t i t i a c c o l t i e s t i m o l a t i . È s t a t o b e l l o v e d e r e i l o r o o c c h i b r i l l a r e d i c u r i o s i t à e s e n t i r l i f a r e d o m a n d e . O f f r i r e e s p e r i e n z e c h e a p r a n o o r i z z o n t i , c h e f a c c i a n o s e n t i r e o g n i r a g a z z o e r a g a z z a c a p a c e d i c o s t r u i r e i l p r o p r i o p e r c o r s o , c o n f i d u c i a , è i l s e n s o p r o f o n d o d e l n o s t r o l a v o r o n e i P u n t i L u c e p e r i l c o n t r a s t o d e l l a p o v e r t à e d u c a t i v a ” , h a d i c h i a r a t o S i l v i a D i L a u r e n z i , C o o r d i n a t r i c e P r o g r a m m a P u n t i L u c e d i S a v e t h e C h i l d r e n . “ A c c o g l i e r e i r a g a z z i d e l P u n t o L u c e d i P o t e n z a n e l n o s t r o s t a b i l i m e n t o d i B a l v a n o è s t a t o u n m o m e n t o s p e c i a l e d i g r a n d e v a l o r e u m a n o e s o c i a l e . V e d e r l i c o i n v o l t i e i s p i r a t i c i r i c o r d a q u a n t o s i a i m p o r t a n t e o f f r i r e e s p e r i e n z e c o n c r e t e c h e p o s s a n o a p r i r e o r i z z o n t i e s t i m o l a r e t a l e n t i . I l n o s t r o ‘ S a p e r F a r e ’ n o n è s o l o t e c n o l o g i a e c o m p e t e n z a , m a a n c h e p e r s o n e , c i d i m o s t r a l ’ i m p o r t a n z a c h e h a l a r e s p o n s a b i l i t à s o c i a l e v e r s o l e n u o v e g e n e r a z i o n i . ” h a d i c h i a r a t o M a r c o S o l d i , D i r e t t o r e S t a b i l i m e n t o F e r r e r o d i B a l v a n o . L a m e t o d o l o g i a e d u c a t i v a i n n o v a t i v a , v a l i d a t a s c i e n t i f i c a m e n t e , K i n d e r J o y o f M o v i n g , è s t a t a m e s s a a p u n t o i n c o l l a b o r a z i o n e c o n l ’ U n i v e r s i t à d e g l i S t u d i d i R o m a “ F o r o I t a l i c o ” , i l C o n i e i l M i m d e l P i e m o n t e , a s e g u i t o d i u n p r o g e t t o d i r i c e r c a c h e h a c o i n v o l t o o l t r e m i l l e b a m b i n i d e l l a s c u o l a p r i m a r i a n e l c o r s o d i t r e a n n i . I l m e t o d o n a s c e d a l g i o c o e d è i n g r a d o d i f a v o r i r e n o n s o l o l o s v i l u p p o m o t o r i o , m a a n c h e q u e l l o c o g n i t i v o , e m o z i o n a l e e r e l a z i o n a l e d e i p i ù p i c c o l i . I n q u e s t ’ o t t i c a i l m e t o d o s p o s t a l ’ a t t e n z i o n e d a l l a p e r f o r m a n c e a l d i v e r t i m e n t o , d a l l ’ a n t a g o n i s m o a l l a r e l a z i o n e . L ’ i n c l u s i o n e a t t r a v e r s o l a p r a t i c a s p o r t i v a è i l f u l c r o d e l l e a t t i v i t à o r g a n i z z a t e d a F e r r e r o e S a v e t h e C h i l d r e n p e r l e b a m b i n e e i b a m b i n i d e i s e t t e P u n t i L u c e c h e F e r r e r o s u p p o r t a i n I t a l i a .