M i l a n o , 1 4 g e n . ( A d n k r o n o s ) - U l t i m o a t t o p e r i l p r o c e s s o a C h i a r a F e r r a g n i . I n g i o r n a t a è a t t e s o i l v e r d e t t o d e l p r o c e d i m e n t o c o n r i t o a b b r e v i a t o c h e l a v e d e i m p u t a t a a M i l a n o p e r t r u f f a a g g r a v a t a ( d a l l ' u s o d e l m e z z o i n f o r m a t i c o ) i n r e l a z i o n e a l l e o p e r a z i o n i c o m m e r c i a l i ' P a n d o r o B a l o c c o P i n k C h r i s t m a s ' ( N a t a l e 2 0 2 2 ) e ' U o v a d i P a s q u a C h i a r a F e r r a g n i - s o s t e n i a m o i B a m b i n i d e l l e F a t e ' ( P a s q u a 2 0 2 1 e 2 0 2 2 ) ' . " S o n o t r a n q u i l l a e f i d u c i o s a " p r o n u n c i a l ' i n f l u e n c e r m e n t r e , a c c e r c h i a t a d a c r o n i s t i a n c h e s t r a n i e r i e t e l e c a m e r e , r a g g i u n g e l ' a u l a p r e s i e d u t a d a l g i u d i c e I l i o M a n n u c c i P a c i n i . P e r l ' i n f l u e n c e r l a P r o c u r a , r a p p r e s e n t a t a d a i p u b b l i c i m i n i s t e r i E u g e n i o F u s c o e C r i s t i a n B a r i l l i , h a c h i e s t o u n a c o n d a n n a a u n a n n o e o t t o m e s i , s t e s s a r i c h i e s t a p e r l ’ e x b r a c c i o d e s t r o F a b i o M a r i a D a m a t o , m e n t r e p e r i l p r e s i d e n t e d e l c d a d i C e r e a l i t a l i a , F r a n c e s c o C a n n i l l o , l a p u b b l i c a a c c u s a h a c h i e s t o u n a n n o . P e r l a P r o c u r a a l c e n t r o d e l p r o c e s s o c ’ è u n a t r u f f a " d i f f u s a " i n c u i l ' i n f l u e n c e r d a 2 8 m i l i o n i d i f o l l o w e r h a u n " r u o l o p r o m i n e n t e " e p e r q u e s t o n o n è m e r i t e v o l e d i a t t e n u a n t i . G l i a c c o r d i t r a l e s o c i e t à e i n p a r t i c o l a r e l e m a i l a g l i a t t i e v i d e n z i a n o , p e r c h i a c c u s a , c o m e l ' u l t i m a p a r o l a f o s s e l a s c i a t a a l l a 3 8 e n n e e a l s u o e x b r a c c i o d e s t r o . P e r i p u b b l i c i m i n i s t e r i , l ' i m p r e n d i t r i c e a v r e b b e i n g a n n a t o i c o n s u m a t o r i e a v r e b b e o t t e n u t o , t r a m i t e l e d u e c a m p a g n e c o m m e r c i a l i , u n i n g i u s t o p r o f i t t o d i c i r c a 2 , 2 m i l i o n i d i e u r o , o l t r e c h e b e n e f i c i i n c a l c o l a b i l i d a l r i t o r n o d i i m m a g i n e . I n p a r t i c o l a r e , l ' o p e r a z i o n e ' B a l o c c o ' a v r e b b e i n d o t t o " i n e r r o r e u n n u m e r o i m p r e c i s a t o d i a c q u i r e n t i " c o n v i n t i c h e c o n i l p r o p r i o a c q u i s t o P i n k ( a l p r e z z o d i 9 , 3 7 e u r o i n v e c e d i 3 , 6 8 ) a v r e b b e r o f i n a n z i a t o l a r a c c o l t a f o n d i a f a v o r e d e l l ' o s p e d a l e R e g i n a M a r g h e r i t a d i T o r i n o . D a l l ' a c c o r d o , i n v e c e , l e s o c i e t à F e r r a g n i h a n n o i n c a s s a t o p o c o p i ù d i u n m i l i o n e p e r p u b b l i c i z z a r e v i a I n s t a g r a m l ' i n i z i a t i v a b e n e f i c a p e r l a q u a l e l a s o c i e t à B a l o c c o a v e v a d e s t i n a t o 5 0 m i l a e u r o a f a v o r e d e l l ' o s p e d a l e , i n d i p e n d e n t e m e n t e d a l l e v e n d i t e . U n p r e s u n t o " e r r o r e d i c o m u n i c a z i o n e " c h e s i s a r e b b e v e r i f i c a t o a n c h e n e l s e c o n d o c a s o c o n t e s t a t o . E ' i n q u e l r a p p o r t o d i f i d u c i a t r a l ’ i n f l u e n c e r e i l s e g u a c e ( o f o l l o w e r ) c h e s i i n n e s t a , p e r i p m , l ' a g g r a v a n t e d e l l a m i n o r a t a d i f e s a i n r e l a z i o n e a l l a t r u f f a . C h i c o m p r a , s p e s s o n e i n e g o z i d e l l a g r a n d e d i s t r i b u z i o n e o r g a n i z z a t a , s i f i d a d e l l ' i m p r e n d i t r i c e d i g i t a l e e q u e l l a c h e v a i n s c e n a è " u n a t r u f f a c o n t r a t t u a l e a c a r a t t e r e d i f f u s o " d o v e l ' a c q u i r e n t e " è d i f f u s o e p o l v e r i z z a t o " g e o g r a f i c a m e n t e e s p e s s o è a n c h e m i n o r e n n e v i s t o i l s e g u i t o s o c i a l . U n ’ i d e a d a s e m p r e r e s p i n t a d a l l ’ i m p u t a t a - a s s i s t i t a d a g l i a v v o c a t i G i u s e p p e I a n n a c c o n e e M a r c e l l o B a n a - , l a q u a l e c o n t i n u a a d i r s i f i d u c i o s a . " T u t t o q u e l l o c h e a b b i a m o f a t t o l o a b b i a m o f a t t o i n b u o n a f e d e , n e s s u n o d i n o i h a l u c r a t o ” l e p a r o l e p r o n u n c i a t e d a v a n t i a l g i u d i c e M a n n u c c i P a c i n i n e l l e d i c h i a r a z i o n i s p o n t a n e e r e s e l o s c o r s o 2 5 n o v e m b r e . I n a u l a h a s n o c c i o l a t o l e n u m e r o s e a t t i v i t à b e n e f i c h e c h e l ' h a n n o v i s t a p r o t a g o n i s t a n e l c o r s o d e g l i a n n i , t r a c u i i l c a c h e t d e v o l u t o i n b e n e f i c e n z a ( a l l a l o t t a c o n t r o l a v i o l e n z a s u l l e d o n n e ) a S a n r e m o . E h a g i à r i s a r c i t o i c o n s u m a t o r i c h e s i s o n o s e n t i t i p r e s i i n g i r o ( u n i c a p a r t e c i v i l e è l ' a s s o c i a z i o n e ' C a s a d e l c o n s u m a t o r e ' ) . S e d o v e s s e c a d e r e l ’ a g g r a v a n t e d e l l a t r u f f a v i s t a l ’ a s s e n z a d i q u e r e l e , C h i a r a F e r r a g n i v e r r e b b e a s s o l t a p e r i m p r o c e d i b i l i t à .