M i l a n o , 3 0 o t t . ( A d n k r o n o s ) - C a s a d e l C o n s u m a t o r e , l ' a s s o c i a z i o n e d i c o n s u m a t o r i c h e h a c h i e s t o d i e s s e r e p a r t e c i v i l e n e l p r o c e s s o c h e v e d e i n d a g a t a C h i a r a F e r r a g n i , n o n a c c e t t a l ' o f f e r t a " d i c i n q u e m i l a e u r o " d a p a r t e d e l l ' i n f l u n c e r c h e a M i l a n o d e v e r i s p o n d e r e d i t r u f f a a g g r a v a t a p e r i l c a s o p a n d o r o . L o r e n d e n o t o l ' a s s o c i a z i o n e e l o c o n f e r m a n o f o n t i l e g a l i . " A b b i a m o p r o p o s t o a C h i a r a F e r r a g n i d i r i n u n c i a r e a l l a n o s t r a r i c h i e s t a d a n n i e c o s t i t u z i o n e d i p a r t e c i v i l e , a f r o n t e n o n d i d e n a r o , m a d i u n o o d u e r e e l s o c i a l p e r d i m o s t r a r e i l s u o r a v v e d i m e n t o e i m p e g n o n e l f a r c o n o s c e r e u n ' a p p d e d i c a t a a i c o n s u m a t o r i c h e s t i a m o r e a l i z z a n d o c o n f o n d i p u b b l i c i n e l l ' a m b i t o d i u n p r o g e t t o c h e i l m i n i s t e r o d e l l e I m p r e s e e d e l M a d e i n I t a l y c i h a a p p e n a a p p r o v a t o . I n c a s o d i s u o r i f i u t o , l e a v e v a m o a n c h e o f f e r t o l a p o s s i b i l i t à d i c o n t r i b u i r e a l l a c o m u n i c a z i o n e a i c o n s u m a t o r i c o n l ' e q u i v a l e n t e m o n e t a r i o d i q u a n t o r i c h i e s t o " r i f e r i s c e G i o v a n n i F e r r a r i , p r e s i d e n t e d i C a s a d e l C o n s u m a t o r e . " I n t u t t a r i s p o s t a a b b i a m o r i c e v u t o u n ' i r r i s o r i a o f f e r t a d i p a g a m e n t o d i s o l i c i n q u e m i l a e u r o , c o n i m p o s i z i o n e p u r e d e l l a r i n u n c i a a c o n t e s t a z i o n i a d o g n i a l t r a s u a c a m p a g n a c o m m e r c i a l e e d i p r e s u n t a b e n e f i c e n z a , c h e e s u l a n o t o t a l m e n t e d a l p r o c e s s o . N o n a c c e t t i a m o q u e s t a s o m m a s i a p e r c h é i r r i s o r i a r i s p e t t o a i p r o f i t t i d i b e n 2 , 7 m i l i o n i d i e u r o c h e l a s i g n o r a F e r r a g n i r i s u l t a a b b i a t r a t t o d a l l e o p e r a z i o n i o g g e t t o d i g i u d i z i o , s i a p e r c h é n o n c o n s e n t i r e b b e a l c u n a e f f i c a c e a z i o n e r i p a r a t o r i a a l l e s u e c o n d o t t e , r e a l i z z a t e s i p r o p r i o s u i s o c i a l " . L ' a s s o c i a z i o n e h a c h i e s t o a l p r o p r i o d i f e n s o r e , l ' a v v o c a t o A n i e l l o C h i a n e s e d i r e s p i n g e r e l a p r o p o s t a e i n s i s t e r e n e l l a c o s t i t u z i o n e d i p a r t e c i v i l e n e l l ' u d i e n z a c h e s i t e r r à i l p r o s s i m o 4 n o v e m b r e .