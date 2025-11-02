R o m a , 2 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " O g g i , a R o m a , i n u n a c h i e s a g r e m i t a d i g e n t e e i n p a r t i c o l a r e d i t a n t e d o n n e d i o g n i g e n e r a z i o n e , a b b i a m o s a l u t a t o O r i a G a r g a n o , f e m m i n i s t a , f o n d a t r i c e d e l l a c o o p e r a t i v a s o c i a l e B e F r e e c h e l e i t a n t o a v e v a v o l u t o n o n s o l o p e r c r e a r e u n a r g i n e a l l a v i o l e n z a d i g e n e r e , m a a n c h e p e r s o s t e n e r e l a p i e n a a f f e r m a z i o n e d e l l e d o n n e , l a l o r o l i b e r t à e i l o r o d i r i t t i . I n q u e s t i g i o r n i s u c c e s s i v i a l l a s u a s c o m p a r s a , l a p a r o l a c h e h o s e n t i t o e l e t t o r i c o r r e r e d i p i ù n e l r i c o r d a r l a è s t a t a ' u r a g a n o ' . E i n e f f e t t i , è u n t e r m i n e c h e l e s i a d d i c e a l l a p e r f e z i o n e : O r i a p a s s a v a c o n l a f o r z a d e l t u r b i n e , e c o n q u e l l a s t e s s a f o r z a s i i m p e g n a v a a f i a n c o d e l l e d o n n e , d i r e t t a , r i s o l u t a , c a p a r b i a . N o n a c c e t t a v a c o m p r o m e s s i , p e r c h é c o n t r o l a v i o l e n z a d i g e n e r e b i s o g n a f a r e u n a b a t t a g l i a n e t t a , e l a s u a è s t a t a n e t t i s s i m a . G r a z i e , O r i a , p e r i l t u o e s e m p i o " . C o s ì L a u r a B o l d r i n i , d e p u t a t a P d e p r e s i d e n t e d e l C o m i t a t o d i r i t t i u m a n i d e l l a C a m e r a .