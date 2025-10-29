R o m a , 2 9 o t t . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - L ’ e v e n t o o r g a n i z z a t o o g g i a R o m a , a l l ' A u d i t o r i u m d e l l a C o n c i l i a z i o n e , p e r g l i 8 0 a n n i d i F e d e r m a n a g e r n o n h a r a p p r e s e n t a t o s o l o l ’ o c c a s i o n e p e r f a r e i l p u n t o d e l s e t t o r e m a a n c h e p e r c e l e b r a r e l e e c c e l l e n z e i n d u s t r i a l i c h e r e n d o n o g r a n d e i l m a d e i n I t a l y n e l m o n d o . È s t a t a i n a u g u r a t a u n a m o s t r a t e m a t i c a , r e a l i z z a t a c o n i l c o n t r i b u t o d i 2 5 t r a l e p r i n c i p a l i a z i e n d e i t a l i a n e , p r o p r i o p e r v a l o r i z z a r e i l r u o l o d e l l a m a n a g e r i a l i t à e d e l l ’ i n d u s t r i a n e l l o s v i l u p p o d e l P a e s e . P r o t a g o n i s t e d e l l a m o s t r a , o l t r e a l l a s t o r i a d i F e d e r m a n a g e r , s o n o A n s a l d o E n e r g i a , A r g o t e c , A u t o s t r a d e p e r l ’ I t a l i a , B a k e r H u g h e s , C e l l n e x , C h i e s i F a r m a c e u t i c i , D a l l a r a , D e C e c c o , E n e l , E n i , F e r r a r i T r e n t o , F e r r a r i , F e r r e r o , F i n c a n t i e r i , i l l y c a f f è , L a z z a r o n i , L e o n a r d o , M a i r e , M e n a r i n i G r o u p , P i q u a d r o , P i r e l l i , R a i , S t e l l a n t i s , T h a l e s A l e n i a S p a c e e T i m . L ’ e s p o s i z i o n e v u o l e v a l o r i z z a r e i l c o n t r i b u t o c o n g i u n t o d e l l a d i r i g e n z a e d e l l e i m p r e s e a l l o s v i l u p p o d e l m a d e i n I t a l y , a l l a c o m p e t i t i v i t à i n t e r n a z i o n a l e e a l l a t r a s f o r m a z i o n e d e l s i s t e m a p r o d u t t i v o n a z i o n a l e .