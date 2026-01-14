R o m a , 1 4 g e n ( A d n k r o n o s ) - " L a s c o m p a r s a d i V a l e r i a F e d e l i è u n g r a n d e d o l o r e e u n ’ e n o r m e p e r d i t a p e r t u t t a l a c o m u n i t à d e m o c r a t i c a " . L o d i c e E l l y S c h l e i n , p r o s e g u e n d o : " N e l c o r s o d e l l a s u a v i t a d a p o l i t i c a , m i n i s t r a d e l l ’ i s t r u z i o n e , s i n d a c a l i s t a e f e m m i n i s t a c i h a d a t o u n c o n t r i b u t o i n s o s t i t u i b i l e d i i m p e g n o , d i r a r a p r o f o n d i t à e d i g r a n d e i n t e l l i g e n z a . S i è b a t t u t a f i n o a l l ' u l t i m o p e r l ’ e g u a g l i a n z a , p e r l a d i g n i t à d e l l a v o r o e p e r l a p i e n a p a r i t à d i g e n e r e , p e r i p r i n c i p i c o s t i t u z i o n a l i c u i h a s e m p r e i s p i r a t o s i a l a s u a m i l i t a n z a p o l i t i c a c h e i l s u o s i g n i f i c a t i v o l a v o r o i s t i t u z i o n a l e " . " L e d o b b i a m o e s s e r e t u t t e e t u t t i g r a t i p e r i l s u o i m p e g n o a p p a s s i o n a t o e i n s t a n c a b i l e , c h e c o n t i n u e r à a i s p i r a r c i e c h e p o r t e r e m o a v a n t i - d i c e a n c o r a l a s e g r e t a r i a d e l P d - . C i s t r i n g i a m o a d A c h i l l e P a s s o n i e a i s u o i f a m i l i a r i , c o m e a t u t t e e t u t t i q u e l l i c h e l e h a n n o v o l u t o b e n e e c h e c o n l e i h a n n o c o n d i v i s o q u e s t o c a m m i n o " .