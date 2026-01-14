R o m a , 1 4 g e n ( A d n k r o n o s ) - " R i c o r d i a m o c o n u n m i n u t o d i s i l e n z i o V a l e r i a F e d e l i . I l s u o i m p e g n o n e l l e i s t i t u z i o n i , d a v i c e p r e s i d e n t e d e l S e n a t o , m i n i s t r a , a p p a s s i o n a t a f e m m i n i s t a , s i n d a c a l i s t a , d i r i g e n t e p o l i t i c a e l a r i n g r a z i a m o p e r t u t t o q u e l l o c h e h a f a t t o p e r l a n o s t r a c o m u n i t à " . L o h a d e t t o C h i a r a B r a g a , c a p o g r u p p o P d a l l a C a m e r a d e i d e p u t a t i , e s p r i m e n d o i l c o r d o g l i o d e i d e p u t a t i e d e i s e n a t o r i r i u n i t i i n A s s e m b l e a p e r l a s c o m p a r s a d i V a l e r i a F e d e l i . " C i s t r i n g i a m o a d A c h i l l e i n q u e s t o t r i s t e m o m e n t o e c o n u n m i n u t o d i s i l e n z i o e s p r i m i a m o i l n o s t r o d o l o r e e r i s p e t t o p e r l a s c o m p a r s a d i V a l e r i a . N e i p r o s s i m o g i o r n i r i c o r d e r e m o i l s u o i m p e g n o n e l l e i s t i t u z i o n i e n e l P a e s e " , h a p r o s e g u i t o B r a g a . " H a d a t o e s e m p i o n e l l a m i l i t a n z a , d i g n i t à p e r i l l a v o r o , c i s o n o b a t t a g l i e c h e v a n n o p o r t a t e a v a n t i . V i c i n a n z a u m a n a e p o l i t i c a " , h a a g g i u n t o .