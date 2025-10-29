R o m a , 2 9 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - C o m e d a a s p e t t a t i v e l a F e d e r a l R e s e r v e v a a v a n t i c o n p r u d e n z a s u l l a s t r a d a d e l t a g l i o d e i t a s s i . I l F o m c , i l c o m i t a t o d i p o l i t i c a m o n e t a r i a d e l l a b a n c a c e n t r a l e U s a , h a i n f a t t i d e c i s o u n t a g l i o ' l i g h t ' d a 2 5 p u n t i b a s e c h e p o r t a c o s ì i l r a n g e d i r i f e r i m e n t o f r a i l 3 , 7 5 e i l 4 % . A n c o r a u n a v o l t a i l n u o v o m e m b r o d e l c o m i t a t o , S t e p h e n M i r a n , i n d i c a t o d a T r u m p , h a v o t a t o i n d i s s e n s o c h i e d e n d o u n t a g l i o d a 5 0 p u n t i , m e n t r e u n a l t r o d e i m e m b r i , J e f f r e y R . S c h m i d , a v r e b b e p r e f e r i t o m a n t e n e r e i l l i v e l l o a t t u a l e . L a F e d h a c o m u n q u e r i b a d i t o n e l l a n o t a c o n c l u s i v a l ' a t t e n z i o n e a i d a t i i n a r r i v o n e l l a v a l u t a z i o n e d e l l e p r o s s i m e m o s s e d i p o l i t i c a m o n e t a r i a .