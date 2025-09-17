R o m a , 1 7 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - U l t i m i p r e p a r a t i v i a l L a g h e t t o d e l l ’ E u r p e r F e n i x , l a k e r m e s s e d e l m o v i m e n t o g i o v a n i l e d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a , d a l 1 8 a l 2 1 s e t t e m b r e a R o m a . D u e p a l c h i , t e n s o s t r u t t u r e e m a x i s c h e r m i , o p e r a i e a d d e t t i s o n o a l a v o r o p e r p o s i z i o n a r e l e u l t i m e i n s t a l l a z i o n i . A l l a f e s t a d i G i o v e n t ù N a z i o n a l e , d e d i c a t a a “ p o l i t i c a , c u l t u r a , a t t u a l i t à e m u s i c a ” c o m e r e c i t a n o i m a n i f e s t i , i n t e r v e r r a n n o m i n i s t r i , s o t t o s e g r e t a r i e l o s t a t o m a g g i o r e d e l p a r t i t o , o l t r e a l l a s t e s s a p r e m i e r G i o r g i a M e l o n i c h e q u e s t ’ a n n o c h i u d e r à l a m a n i f e s t a z i o n e , d o m e n i c a m a t t i n a . A t t e s i i l p r e s i d e n t e d e l S e n a t o I g n a z i o L a R u s s a , i m i n i s t r i A n d r e a A b o d i , A l e s s a n d r o G i u l i , F r a n c e s c o L o l l o b r i g i d a , T o m m a s o F o t i , G i u s e p p e V a l d i t a r a , A n n a m a r i a B e r n i n i , N e l l o M u s u m e c i e i l v i c e m i n i s t r o E d m o n d o C i r i e l l i . I n t e r v e r r a n n o a n c h e i s o t t o s e g r e t a r i A n d r e a D e l m a s t r o e A l f r e d o M a n t o v a n o , i l p r e s i d e n t e d e l l a c o m m i s s i o n e A n t i m a f i a C h i a r a C o l o s i m o , i l v i c e p r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a F a b i o R a m p e l l i , i c a p i g r u p p o L u c i o M a l a n e G a l e a z z o B i g n a m i . S a r à p r e s e n t e a n c h e A r i a n n a M e l o n i . P r o s e g u e n d o d a l l ’ i n g r e s s o p r i n c i p a l e , i n V i a l e A m e r i c a , a p o c h i m e t r i d a l l a f e r m a t a m e t r o A E u r P a l a s p o r t , a d a c c o g l i e r e i l p u b b l i c o c i s a r a n n o u n a s e r i e d i s t a n d t e m a t i c i : l a C o m u n i t à i n c o n t r o , u n a l i b r e r i a , " l ’ a n g o l o d e l l e i n t e r v i s t e " e " l a v o c e d e l p a t r i o t a " . S p a z i o a n c h e p e r l ’ a r e a r i s t o r o , c o n t e n d e p a r a s o l e v i s t a l a g h e t t o , d o v e v e r r a n n o s e r v i t i " p r i m i e s e c o n d i " . S p a r s i p e r l ’ a r e a - g l i a l l e s t i m e n t i c o p r o n o c i r c a 5 0 0 0 m e t r i - t o t e m r a f f i g u r a n t i " g l i e r o i d i u n t e m p o n u o v o " , d a M a h s a A m i n i , “ g i o v a n e d o n n a c o m e t a n t e f e r m a t a p e r u n v e l o , l a s u a m o r t e a c c e s e u n a f i a m m a c h e p e r c o r s e i l m o n d o t r a s f o r m a n d o d o l o r e i n g r i d o d i l i b e r t à ” , a G i o v a n n i P a o l o I I , l a c u i “ p r e s e n z a l a s c i a v a i m p r o n t e p r o f o n d e ” . E a n c o r a , C o l a d i R i e n z o , E m a n u e l e L o i , N i n o B e n v e n u t i , N i c o l a G a l i p a r i , G i o r g i o P e r l a s c a , J o s h u a W o n g e l a g i o v a n e p r o m e s s a d e l v o l l e y a f g h a n o M a h j a b i n H a k i m i . “ P e n s i d a v v e r o c h e u n a l g o r i t m o p o s s a d e f i n i r t i ? N o n c i s o n o p i ù i g i o v a n i d i u n a v o l t a ? A l l o r a f a t e l a r g o a q u e l l i d e l f u t u r o ” , r e c i t a n o a l c u n i p a n n e l l i . I m b r a t t a t e d a i g r a f f i t i p a r t e d e l l e t r a n s e n n e e s t e r n e r a f f i g u r a n t i i l l o g o e l o s l o g a n d e l l a m a n i f e s t a z i o n e , “ s e n z a f i l t r i , i l c o r a g g i o d i e s s e r e i n u n t e m p o n u o v o ” . L ’ i n a u g u r a z i o n e è f i s s a t a d o m a n i a l l e 1 5 , a s e g u i r e u n d i a l o g o t r a i l p r e s i d e n t e d e l l a r e g i o n e L a z i o F r a n c e s c o R o c c a e i l s i n d a c o d i R o m a R o b e r t o G u a l t i e r i , m o d e r a t o d a l d i r e t t o r e d e I l M e s s a g g e r o M a s s i m o M a r t i n e l l i . A l l e 1 6 “ L a z i o - R o m a : i l d e r b y c h e l a p o l i t i c a u n i s c e ” , l ’ i n t e r v i s t a d e l l a d e p u t a t a d i F d I G r a z i a D i M a g g i o a l p r e s i d e n t e d e l S e n a t o I g n a z i o L a R u s s a . D a l l e 1 8 p r e v i s t o u n o s p a z i o d e d i c a t o a F r a n c o B a t t i a t o , c o n i l d i r e t t o r e d e I l F a t t o q u o t i d i a n o M a r c o T r a v a g l i o , e l ’ i n t e r v e n t o d e l l ’ o s p i t e i n t e r n a z i o n a l e M a r i o n M a r è c h a l . L a ‘ s e r a t a F e n i x ’ , i n v e c e , d a l l e 2 1 . 3 0 v e d r à p r o t a g o n i s t i E n r i c o R u g g e r i e i l s o t t o s e g r e t a r i o a l l a C u l t u r a G i a n m a r c o M a z z i .