R o m a , 2 2 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " N o i a p p o g g i a m o q u e s t a p r o p o s t a d i l e g g e d i i n i z i a t i v a p o p o l a r e c o n t r o l a p r o p a g a n d a f a s c i s t a e n a z i s t a . N o n è u n ' o p e r a z i o n e n o s t a l g i a m a v o g l i a m o r a c c o n t a r e q u a l e f u t u r o v o g l i a m o c o s t r u i r e , q u a l e P a e s e l a s c i a r e a l l e n u o v e g e n e r a z i o n i . P e r n o i l a c o n d a n n a d e l f a s c i s m o m a i è m a i f i n i t a e n o n v a o f f e s a l a s t o r i a d i t a n t i c h e d i e d e r o v i t a p e r l a d e m o c r a z i a . E ' i n a t t o i n v e c e u n a o p e r a z i o n e p o l i t i c a c h e p u n t a a f a r e d e l f a s c i s m o u n t r a t t o d e l l a d e s t r a c o n u n d e l e g i t t i m a z i o n e c o s t a n t e d e l l a l o t t a d e l l a R e s i s t e n z a " . L o h a d e t t o C h i a r a B r a g a , c a p o g r u p p o P d a l l a C a m e r a , i n u n a c o n f e r e n z a s t a m p a a M o n t e c i t o r i o c o n M a u r i z i o V e r o n a S i n d a c o d i S a n t ’ A n n a d i S t a z z e m a e p r o m o t o r e d e l l a l e g g e , E m i l i a n o F o s s i , s e g r e t a r i o P d T o s c a n a , e D a r i o P a r r i n i , p r o m o t o r e d e l l a b a t t a g l i a p e r i r i s a r c i m e n t i a g l i e r e d i d e l l e v i t t i m e d e i c r i m i n i n a z i - f a s c i s t i . " I l n o s t r o i m p e g n o i n q u e s t i a n n i è s t a t o c o n t r a s s e g n a t o d a t a n t e i n i z i a t i v e - d i c e F o s s i - e d o r a i n t e n d i a m o r a c c o g l i e r e q u e s t o i m p e g n o c o n q u e s t a p r o p o s t a d i l e g g e i l c u i t e m a c e n t r a l e è q u e l l o d i r e n d e r e s e m p r e p i ù a t t u a l i g l i s t r u m e n t i d i c o n t r a s t o a l l a p r o p a g a n d a f a s c i s t a a n c h e n e i n u o v i m e d i a , c o m e i s o c i a l . E i l P d è i n p r i m a l i n e a n e l s o s t e g n o a q u e s t a l e g g e " . I l s i n d a c o V e r o n a , p r o m o t o r e d e l l a l e g g e , d e n u n c i a u n a c e r t a ' i n d i f f e r e n z a ' d e l l a m a g g i o r a n z a : " I o h o s c r i t t o t a n t e l e t t e r e a l p r e s i d e n t e d e l l a c o m m i s s i o n e G i u s t i z i a , C i r o M a s c h i o d i F d i , c h e m a i s i è d e g n a t o d i r i s p o n d e r e , c ' è u n a t o t a l e i n d i f f e r e n z a p e r q u e s t a p r o p o s t a . O g g i v o g l i a m o r i c h i a m a r e l ' a t t e n z i o n e p e r l a c o m m i s s i o n e G i u s t i z i a d e l l a C a m e r a p e r c h è f a c c i a i l s u o d o v e r e e q u e s t a l e g g e v e n g a p o r t a t a a v a n t i e d i s c u s s a " . A g g i u n g e D e M a r i a : " S p e r o c h e q u e s t a e a l t r e p r o p o s t a c o n t r o l a p r o p a g a n d a f a s c i s t a v e n g a n o c a l e n d a r i z z a t e . P e n s o s i a n e l l ' i n t e r e s s e d i t u t t e l e f o r z e p o l i t i c h e f a r l o . C o n q u e s t a l e g g e i s a l u t i r o m a n i a d A c c a L a r e n z i a s a r e b b e r o r e a t o " . E P a r r i n i r i c o r d a c h e q u e s t a p r o p o s t a è s t a t a s o t t o s c r i t t a " d a d e c i n e d i m i g l i a i a d i c i t t a d i n i . E m a n d a u n m e s s a g g i o i m p o r t a n t e i n u n m o m e n t o i n c u i v e d i a m o c r e s c e r e m i n a c c e a u t o r i t a r i e a l l e n o s t r e d e m o c r a z i e . R a f f o r z a r e l e p e n e s u l l ' a p o l o g i a d e l f a s c i s m o v a n e l l a g i u s t a d i r e z i o n e . N e l l ' a t t u a l e m a g g i o r a n z a i o r a v v i s o a l c u n e a m b i g u i t à s u l l e r a d i c i a n t i f a s c i s t e d e l l a C o s t i t u z i o n e e t a n t i e p i s o d i c h e d i m o s t r a n o u n a c e r t a d i f f i c o l t à a f a r e i c o n t i c o n l a s t o r i a . S e c h i h a u n a n i m o d i d i v e n t a r e c a p o g r u p p o a l l a C a m e r a n o n s i v e s t i s s e d a n a z i s t a s a r e b b e m e g l i o . E ' r e a t o ? N o , è s o l o u n a c o s a s t u p i d a " .