R o m a , 2 4 f e b . ( A d n k r o n o s ) - Q u e l l a d e l l ’ A m b a s c i a t o r e L u c a A t t a n a s i o , d e l C a r a b i n i e r e s c e l t o V i t t o r i o I a c o v a c c i e d e l l ’ a u t i s t a d e l P r o g r a m m a A l i m e n t a r e M o n d i a l e , M u s t a p h a M i l a m b o è " u n a t r a g e d i a c h e r i m a r r à n e l l a m e n t e e n e l c u o r e d i t u t t i q u a n t i n o i " . L o h a d e t t o i l m i n i s t r o d e g l i E s t e r i A n t o n i o T a j a n i , i n t e r v e n e n d o a l l a c e r i m o n i a d i d e p o s i z i o n e , n e l q u i n t o a n n i v e r s a r i o d e l l a m o r t e , d i u n a c o r o n a d ’ a l l o r o p e r l ’ i n a u g u r a z i o n e d e l l a t a r g a c o m m e m o r a t i v a p e r i c a d u t i a l l ’ e s t e r o , p r e s s o l a F a r n e s i n a . " R i n g r a z i o i l c o m a n d a n t e g e n e r a l e d e l l ' A r m a p e r p a r t e c i p a r e a q u e s t a c e r i m o n i a c h e s e r v e n o n s o l o a r i c o r d a r e , m a a n c h e a f a r c a p i r e a t u t t i i l s a c r i f i c i o c h e è s t a t o f a t t o " . " L ' a m b a s c i a t o r e A t t a n a s i o - h a a g g i u n t o i l v i c e p r e m i e r - e r a u n g i o v a n e d i p l o m a t i c o i m p e g n a t o , u n b r a v o c a l c i a t o r e , s e m p r e p i e n o d i v o g l i a d i f a r e , d i i n i z i a t i v e p e r a i u t a r e s o p r a t t u t t o i p i ù d e b o l i . N e i s u o i i n c a r i c h i d i r e s p o n s a b i l i t à i n N i g e r i a e i n M a r o c c o , c o m e c a p o m i s s i o n e d e l l a R e p u b b l i c a D e m o c r a t i c a d e l C o n g o , h a s e m p r e i n t e r p r e t a t o c o n r i g o r e e p a s s i o n e i v a l o r i d e l l a d i p l o m a z i a i t a l i a n a . U n a d i p l o m a z i a s e m p r e a l s e r v i z i o d e i n o s t r i c i t t a d i n i . C o n l u i c ' e r a i l c a r a b i n i e r e m e d a g l i a d ' o r o a l v a l o r e m i l i t a r e V i t t o r i o I a c o v a c c i , c h e i n u n s u p r e m o a t t o d i e r o i s m o h a c e r c a t o d i p r o t e g g e r e e d i s a l v a r e l ' a m b a s c i a t o r e a l q u a l e f a c e v a l a s c o r t a . V o g l i a m o r i c o r d a r e o g g i i l s u o s t r a o r d i n a r i o s p i r i t o d i s e r v i z i o , c o m e q u e l l o d i t a n t i a l t r i c a r a b i n i e r i e m i l i t a r i c h e h a n n o d a t o l a v i t a p e r l a p a t r i a " . " C o n l o s t e s s o e n t u s i a s m o e c o n l a s t e s s a d e t e r m i n a z i o n e i l c a r a b i n i e r e s c e l t o I a c o v a c c i n o n h a e s i t a t o a d a r e l a p r o p r i a v i t a p e r d i f e n d e r e l a p e r s o n a c h e d o v e v a p r o t e g g e r e - h a d e t t o a n c o r a T a j a n i - O g g i p e r r i c o r d a r e q u e s t i d u e g i o v a n i s e r v i t o r i d e l l o S t a t o a b b i a m o d e c i s o d i i n a u g u r a r e n e l l a s e d e d e l m i n i s t e r o d e g l i E s t e r i , d i f r o n t e a u n ' o p e r a - L o S q u a r c i o - c h e f a p a r t e d e l l a c o l l e z i o n e d e l l a F a r n e s i n a , u n n u o v o s q u a r c i o , u n s q u a r c i o c h e t r o v a l a m o r t e e i l d o l o r e q u a n d o s i p e r d e u n a v i t a u m a n a . C h i h a d a t o l a v i t a p e r l a p a t r i a p e r ò h a s e m p r e q u a l c h e c o s a i n p i ù " . I l m i n i s t r o h a i n f i n e r i c o r d a t o g l i a l t r i c a d u t i d e l m i n i s t e r o d e g l i A f f a r i E s t e r i , m o r t i n e l l a I e n e l l a I I g u e r r a m o n d i a l e , " p e r c h é , a n c h e s e s o n o p a s s a t i m o l t i a n n i , i l l o r o s a c r i f i c i o n o n p u ò e s s e r e d i m e n t i c a t o " .